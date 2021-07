RX Portugal em Montalegre: Vitórias divididas no 1º dia | AutoSport

Líder e Campeão Nacional dos Super Cars dividem vitórias no primeiro dia de acção nesta segunda visita do RX Portugal by Diatosta a Montalegre.

Depois de uma manhã fresca e nublada, o passar das horas trouxe consigo o sol e temperaturas mais altas, algo que em nada influenciou a prestação dos vários pilotos presentes no Circuito de Montalegre para esta quarta jornada do Campeonato de Portugal by Diatosta, todos eles a mostrarem-se muito competitivos ao longo de todo o dia.

Nos potentes Super Cars, vitórias repartidas para os dois pilotos presentes. No primeiro embate foi o Campeão Nacional José Lameiro quem levou a melhor, isto depois de Joaquim Santos ter sofrido uma penalização por ter pisado a linha à entrada da Joker Lap. Contudo, no segundo embate o líder do Campeonato redimiu-se e levou a cabo prova isenta de falhas para triunfar. Isto numa jornada que não conta com a presença de Oscar Ortfeldt. O italo-sueco foi protagonista de aparatoso acidente na pista do Alto do Roçário e ainda não conseguiu terminar a recuperação do seu Focus.

Já na sempre muito aguerrida e concorrida Super 1600, a liderança provisória está a cargo de Nuno Araújo. O piloto do Audi A1 nem começou da melhor forma, ficando-se pelo terceiro lugar na primeira manga de qualificação, mas respondeu com a vitória na segunda para terminar na frente da tabela. Prestação inversa apresentou João Ribeiro, que venceu no primeiro embate, mas acabou por ser quarto no segundo. Também com resultados bastante diferentes, Jorge Machado é o terceiro depois de um sexto e um segundo lugares.

Na Nacional 1.6, André Ferreira não deu hipóteses aos rivais, com duas vitórias claras em ambas as qualificações deste sábado, sempre à frente de Rafael Rocha. Já o terceiro posto ficou, por agora, nas mãos de Jorge Costela que assinou um terceiro e um quarto lugar.

Por seu turno, nas 2 Rodas Motrizes, Andreia Sousa mostrou por que motivo a regularidade por vezes é a melhor receita. Com um terceiro e um segundo lugares nas duas corridas, a piloto do Peugeot 306 chegou ao final do dia na liderança da tabela. Atrás dela ficou Adão Pinto que, depois de vencer a primeira corrida ficou-se pelo quarto lugar na segunda. O mais baixo do pódio provisório está a cargo de Luís Carvalho, que respondeu ao sexto tempo da manhã com a vitória na corrida da tarde.

Enquanto isso, na competição reservada aos mais jovens, os Iniciados, Rafael Rego repetiu o domínio que tem apresentado desde o início desta época de 2021 do RX Portugal by Diatosta e não fez por menos, com a vitória nas duas corridas deste sábado. Quem também repetiu resultados nas duas mangas de Qualificação na pista de Montalegre foi Gonçalo Novo, que reclamou para si a segunda posição. A fechar o pódio provisório está Rafaela Barbosa.

A fechar o programa deste sábado as sempre emocionantes máquinas do Campeonato de Portugal de Kartcross by Diatosta. Um particular onde Santinho Mendes regressou em força. Ausente na última ronda para levar a cabo o exame final para piloto de aviação civil, o jovem do Semog Bravo deu cartas e levou de vencida as duas corridas. Atrás dele ficou Pedro Rosário, que assinou um terceiro e um segundo lugares, enquanto Jorge Gonzaga fechou o dia em terceiro depois de um oitavo lugar e do mais baixo do pódio na segunda manga de qualificação.