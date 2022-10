RX Portugal: Depressão Armand adia Ralicross de Lousada 2 | AutoSport

A derradeira jornada do RX Portugal by Transwhite, prevista para 22 e 23 de Outubro, passa a ter lugar a 12 e 13 de Novembro. A razão tem a ver com a depressão Armand que assola Portugal continental…

As condições climatéricas muito adversas que se estão a verificar na região de Lousada, palco da última jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite no próximo fim-de-semana, assim como as previsões de forte temporal para toda a Região Norte por parte do IPMA, levaram o Clube Automóvel de Lousada a adiar a última prova da época para os dias 12 e 13 de Novembro.

A organização entrou em contacto com os pilotos inscritos para a prova a fim de discutir o adiamento da jornada para o próximo mês de Novembro, sendo foi praticamente unânime a concordância para passar a jornada para nova data.

“As melhorias que levámos a cabo na pista nas últimas semanas com vista à realização da prova neste fim-de-semana de 22 e 23 de Outubro foram, pode dizer-se, literalmente por água abaixo. Todos os trabalhos de consolidação das zonas de terra acabaram por ser em vão dado que, após a forte chuvada desta noite, quando chegámos à pista de manhã deparámo-nos com vários regos,” começa por explicar Luís Marinho, presidente do CAL.

“Tendo isto em conta, e a previsão climatérica que temos para o fim-de-semana, entendemos não haver condições de pista para a realização da prova em segurança. Estamos a falar de um traçado com 50% em piso de terra, incluindo a Jocker Lap. Se a isto juntarmos ainda um total de 41 corridas previstas, além dos necessários treinos livres, cronometrados e warmup, é fácil antever um piso muito degradado e muito enlameado, sem condições para que uma ambulância possa aceder à pista, assim como a viatura médica e os reboques,” rematou.

Assim, a última jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite, na qual se decidem os títulos dos Iniciados, 2 Rodas Motrizes, Nacional 1.6, Super 1600 e Kartcross passa a ter lugar três semanas mais tarde, a 12 e 13 de Novembro.