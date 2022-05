RX Portugal by Transwhite ruma a Mação: 3ª prova do ano, lideranças postas à prova | AutoSport

RX Portugal by Transwhite ruma a Mação para a segunda jornada do ano, naquela que é a primeira de duas visitas do Campeonato ao traçado da Região Centro.

Após uma ronda de abertura de época em que as temperaturas muito baixas, e até mesmo a neve, marcaram presença em Montalegre para darem as boas-vindas a pilotos e público a mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite, a competição prepara-se agora para um fim-de-semana competitivo com temperaturas bem mais apetecíveis no Circuito de Mação.

Tal como aconteceu no início de Abril, o fim-de-semana apresenta um programa mais compacto, com o sábado a contar com os Treinos Livres, Treinos Cronometrados, que determinam a ordem da grelha de partida para a primeira corrida de Qualificação, e única do primeiro dia de prova. Já o domingo será palco do warm-up, das restantes duas Qualificações, Meia-Finais e Finais, estas com hora de início prevista para as 15h30.

Em termos competitivos, esta segunda etapa do RX Portugal by Transwhite conta com a presença dos pilotos dos Iniciados, Super Cars, Super 1600, Nacional 1.6, 2 Rodas Motrizes e Kartcross, aos que se junta, tal como no ano passado, um pelotão de Popcross para mais uma ronda de demonstração.

Naquela que é sempre uma das mais preenchidas e disputadas grelhas, os Super 1600, esperam-se mudanças na frente da classificação. Tudo porque João Ribeiro não vai alinhar. O Campeão em título e actual líder da classificação já tem o Audi A1 preparado com a configuração que vai usar no Europeu de Ralicross na Hungria, a 21 e 22 de Maio. Desta forma, Joaquim Machado e Jorge Marcho preparam-se para o ataque à liderança da categoria, um objectivo que não lhes é exclusivo uma vez que, nesta fase ainda inicial da época, as diferenças entre os da frente são ainda curtas. Em particular as que se registam para Hélder Ribeiro e Tiago Ferreira, qualquer um deles a menos de dez pontos do segundo da geral. Quem também não pode ser descurado nesta categoria é Mário Barbosa. O piloto esteve muito forte nas Qualificações de Montalegre, mas foi desclassificado na Meia-Final, pelo que vai certamente tentar refazer a mão e recuperar o terreno perdido para a frente.

Enquanto isso, no Kartcross, o pelotão conta com um novo nome. Precisamente o de João Ribeiro, que nesta segunda jornada do ano, e até mesmo para não perder o ritmo competitivo, vai alinhar aos comandos de um La Base. Mais um piloto que pode muito bem baralhar as contas dos demais. Ainda assim, e como é expectável, os olhos deverão recair todos sobre Joca Gonzaga. Com dois pontos de vantagem na frente da tabela pontual, o Campeão em título vai tentar nova vitória, mas como o próprio já admitiu no início da época, a tarefa promete esforço redobrado dado o bom nível competitivo apresentado por Alexandre Borges, segundo da geral, e Sérgio Castro. É certo que este último é sétimo, a uns algo distantes 19 pontos da frente, mas será sempre um rival a ter em conta, tal como João Pinheiro, terceiro a oito pontos, também o deverá ser.

Já nas 2 Rodas Motrizes, Bruno Campos defende a liderança com o Campeão Adão Pinto a apenas cinco pontos de distância. Uma categoria que, desta feita, não contará com a participação Vítor Silva, mas que verá Daniel Pacheco levar a cabo a primeira participação do ano.

Por seu lado, a Nacional 1.6 vai garantidamente conhecer novo líder após esta visita a Mação já que Pedro Rocha não respondeu à chamada, o que deixa Ricardo Costa com caminho livre para assumir o comando das hostilidades, se bem que neste fim-de-semana terá de se ver com dois nomes que não alinharam na ronda de abertura da época: Telmo Costa e César Carneiro.

Na Super Cars, duelo esperado entre Tiago Alexandre e Oscar Ortfeld, enquanto os Iniciados prometem mais um emocionante combate a quatro entre Duarte Camelo, líder, Gonçalo Rocha, Guilherme Nunes e Rafaela Barbosa, que vai seguramente dar o máximo para recuperar o terreno perdido após o nulo na Final de Montalegre.

A fechar o programa, e como já foi referido atrás, mais uma participação dos pilotos do Popcross. Com uma lista de oito inscritos, a competição dedicada em exclusivo aos Citroën 2CV e às Diane vai, a um ritmo mais tranquilo, oferecer certamente grandes momentos de animação.