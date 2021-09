RX Portugal by Diatosta: Regresso competitivo em Mação | AutoSport

Programa cheio neste regresso do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta à acção na Pista da Boavista, em Mação, após as férias de Verão, onde nem sequer os mais novos do Trofeu Júnior de Kartcross by Diatosta faltaram à chama e em que até uma demonstração de Popcross, com os incontornáveis Citroën 2CV e as Diane, ajudou à festa.

Como não podia deixar de ser, a Super 1600 voltou a ser a categoria mais concorrida do Ralicross, com um total de 14 pilotos a darem por terminadas as férias e a responderem à chamada de Mação para brindarem o público com animados despiques naquela que foi a primeira prova com as portas abertas aos adeptos.

João Ribeiro, que tem dominado a época, deu continuidade ao bom momento de forma para assumir a liderança ao cabo do primeiro dia de prova. Atrás dele, tal como no Campeonato, ficou Jorge Machado, com Rogério Sousa a completar o pódio provisório.

Igualmente preenchida, como sempre, a lista de inscritos do Campeonato de Portugal de Kartcross by Diatosta trouxe até Mação um total de 26 pilotos, o que proporcionou sempre grelhas muito preenchidas. Algo que em nada prejudicou o Campeão Nacional em título. Joca Gonzaga que não teve o melhor início de defesa do título, tem vindo a recuperar o terreno inicialmente perdido e entrou ao ataque neste regresso de férias para terminar o primeiro dia de competição na frente da classificação. Atrás dele está, para já, Pedro Rosário, com Luís Monteiro em terceiro, isto enquanto o líder do Campeonato Alexandre Borges se quedou por um modesto 13º posto neste sábado.

De regresso ao Ralicross, na Nacional 2RM, a Campeã Andreia Sousa parece ter-se dado muito bem com esta paragem estival, para regressar às pistas com ritmo muito forte e terminar na frente da classificação após as duas primeiras qualificações deste sábado, fruto da grande regularidade apresentada. Atrás dela, acabou por ficar o vencedor da primeira qualificação, Adão Pinto, com Luís Carvalho a fechar o pódio provisório.

Enquanto isso, e ainda nas 2RM, o líder do Campeonato Celmo Guicho viu-se tocado pelo azar ao capotar na Curva 1 na segunda corrida de qualificação. Como noutra situação semelhante, nos Iniciados, o piloto saiu ileso do contratempo, sendo expectável que regresse à competição amanhã dados os aparentemente poucos danos sofridos no Renault Clio.

Já na Nacional 1.6, Rafael Rocha, que segue em penúltimo no Campeonato, foi quem esteve melhor neste primeiro dia de competição em Mação. Com uma vitória e uma segunda posição, o piloto do Citroën Saxo garantiu a liderança provisória da tabela de classificação, à frente do líder do Campeonato André Ferreira e com Telmo Costa em terceiro.

Na Super Cars, que desta feita contou com lista de inscritos mais reduzida que o habitual, o Campeão Nacional José Lameiro levou o dia de vencida, com Daniel Pacheco, aos comandos de um Mitsubishi Lancer, foi segundo.

Entre os mais novos, os primeiros embates do fim-de-semana estiveram sempre reservados aos Iniciados de Ralicross, um particular onde o líder da classificação geral não deu hipóteses aos rivais. Com o máximo de pontos nas três primeiras jornadas e um pequeno deslize antes de férias, em Montalegre 2, Rafael Rego entrou ao ataque para terminar o dia em primeiro, à frente Gonçalo Novo e com Duarte Camelo em terceiro. Azar teve Gonçalo Rocha, que capotou logo na primeira corrida de qualificação.

De regresso às pistas pela primeira vez desde Montalegre 1, os pilotos do Troféu Júnior de Kartcross by Diatosta fizeram o gosto ao pé, com o líder do Campeonato Hugo Bueno a mostrar que a paragem mais longa em nada o afectou ao terminar o dia na frente da concorrência, com Guilherme Matos em segundo. Ambos com o mesmo conjunto de resultados: uma vitória e um segundo posto cada um. Em terceiro está Yésica Lorenzo.