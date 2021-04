RX Portugal by Diatosta arranca com 88 inscritos

Está à porta o arranque do RX Portugal by Diatosta, o Campeonato Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy. Novidades não faltam, numa competição que tem previstas sete provas. Como novo promotor, a Go.Now Motorsport, a competição reduziu o número de jornadas de nove para sete, mais a Taça de Portugal. Desta forma, baixam-se os custos para os participantes, permitindo ainda um bom espaçamento entre eventos.

A temporada arranca com uma visita a Lousada, tendo previstas ainda visitas a Montalegre, Sever do Vouga e Castelo Branco, duas vezes, sendo o segundo evento da Escuderia Castelo Branco a Taça de Portugal. Vai ainda a Mação, em setembro.

Outra medida, a rotatividade de circuitos que irão ser palco de duas provas, sendo que quem organiza a Taça de Portugal só recebe o campeonato uma vez nesse mesmo ano, e no anterior.

Outra novidade prende-se com as contas do Campeonato, que voltam a assumir um formato do passado, com os pilotos a deixarem de eleger as jornadas em que pontuam, somando pontos em todas as provas, deitando fora apenas o pior resultado. Destaque ainda para o Troféu Júnior Kartcross. Destinado a jovens dos 13 aos 16 anos e com cilindrada de 600 cc, a competição visa promover o futuro da modalidade.

O Campeonato Portugal de Ralicross Diatosta tem quatro divisões, com subdivisões. A categoria principal é a SuperCars, que se sub divide em Divisão 1 (Super Cars), Divisão 2 (Nacional 4WD) e Divisão 3 (R5). Segue-se os Super 1600. Nacional 1.6 e Nacional 2RM. Por fim, o Campeonato de Portugal de Iniciados de Ralicross que se subdivide em divisão e 1.0 e 1.6s, que correm juntos.

Quanto ao Regulamento Técnico, as marcas de pneus a utilizar serão exclusivamente Cooper/Avon, distribuídos pela empresa Dispenal, S.A. É proibido usar pneus de terra e estes terão obrigatoriamente que ser usados conforme as características de fábrica, sendo proibido qualquer alteração ao desenho ou corte na borracha.

Nos Iniciados 1600 correm viaturas com homologação válida, caducada ou que nunca possuíram homologação FIA/FPAK. Os motores devem ser atmosféricos, duas rodas motrizes de tração dianteira) ou traseira e cilindrada máxima limitada 1.600cc.

O Iniciados 1000, tudo igual, mas com cilindrada máxima 1.000cc.

Na Div. Nacional 2 RM, correm viaturas com ou sem homologação ou que tenham homologação caducada e com uma cilindrada de 3.000 cc, incluindo o fator de conversão 1,5 para motores diesel e ou 1,7 para motores a gasolina.

Na Nacional A 1.6 é proibido a utilização de borboletas independentes, coletores de admissão, e borboletas das variantes VK e VKS de qualquer ficha de homologação. Coletor de admissão livre dentro da marca assim como a borboleta. Coletor de escape é livre.

No Campeonato Portugal de Kartcross, o Troféu Portugal Rookie Kartcross é englobado no CPKx, é para jovens entre 16 e 25 anos de idade. Os pilotos Rookies correm simultaneamente. Terão de ser classificados num mínimo de três provas.

No Troféu Júnior Kartcross, este troféu será realizado de acordo com o regulamento desportivo e técnico do CPKx e CPRKx, mas tem ronda única em: Lousada, Montalegre, Sever do Vouga, Mação e Castelo Branco.

Muitas novidades

Em termos de pilotos e equipas há boas novidades. Nos Super cars, uma novidade, um piloto sueco que irá ter os experientes José Lameiro e Joaquim Santos como adversários. Nesta categoria irá contar também com o jovem piloto, João Novo, a participar em duas categorias no fim de semana

No Kartcross: Jorge Gonzaga vai defender o título nacional, com um novo carro, Pedro Rosário, 7 vezes campeão nacional regressa. Também de realçar a presença de Luís Morais, piloto lousadense que irá fazer algumas provas do ERC, e Rally de Portugal, em Lousada a experimentar Kartcross, aos comandos de um veículo de base RX01. Também nesta categoria, o campeão nacional da Nacional 1.6.

No Kartcross há quase 30 inscritos.

Nos S1600, Rogério Sousa defende o título nacional, sendo de realçar o regresso do piloto João Ribeiro, tricampeão nacional. Joaquim Machado, vice-campeão, também está motivado para tentar o título em 2021.

Destaca-se também o regresso de José Eduardo Rodrigues, que no último ano esteve a fazer o campeonato europeu de Camião Racing juntamente com o seu pai e o seu avô. Estreia de Nuno Araújo com o seu Audi S1600, da equipa EQS!

A Nacional 1600 fica marcada pelo regresso de Pedro Tiago, ex-bicampeão nacional da Nacional 1.6. As recentes alterações do regulamento técnico a fazerem-se sentir, com a subida de inscritos nesta divisão!

Nos 2 RM, com Andreia Sousa também defende o título, há novos pilotos e perto de uma dezena de inscritos!

O Troféu Júnior Kartcross, está a ficar marcado pela positiva pois há uma boa adesão com sete inscritos, boa parte deles espanhóis.

Por fim nos 4WD, para já apenas o campeão nacional em título, Daniel Pacheco.

Calendário

Ralicross de Lousada – 23/25 de sbril

Ralicross de Montalegre 1 – 14/16 de maio

Ralicross de Sever do Vouga 1 – 11/13 de junho

Ralicross de Montalegre 2 – 23/25 de julho

Ralicross de Mação – 3/5 de setembro

Ralicross de Sever do Vouga 2 – 24/26 de setembro

Ralicross de Castelo Branco – 30/31 de outubro