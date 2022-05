RX Portugal: Baltar troca de data e passa a receber a Taça | AutoSport

A estreia do circuito de Baltar no RX Portugal by Transwhite foi adiada para o final do ano, com pista a receber agora a Taça de Portugal.

O circuito de Baltar, a mais recente adição ao Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite, tinha a estreia prevista para os próximos dias 4 e 5 de Junho. Contudo, e com o objectivo de completar as obras em curso da melhor forma possível e com os mais elevados padrões de qualidade, a primeira visita do RX Portugal by Transwhite ao traçado teve de ser adiada.

Assim, a pista de Baltar deixa de ser palco da terceira jornada da época e passa a receber a Taça de Portugal de Ralicross by Transwhite entre os dias 12 e 13 de Novembro. Da mesma forma, e para garantir as sete provas inicialmente previstas no calendário, Lousada vai ser o cenário da última ronda da época a 22 e 23 de Outubro, dias inicialmente previstos para a Taça de Portugal.

Por fim, a ronda de Sever do Vouga, que estava agendada para o fim-de-semana de 1 e 2 de Outubro, sofre um adiamento de uma semana, passando agora a estar marcada para os dias 8 de 9 do mesmo mês.