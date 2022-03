RX Portugal arranca no próximo fim de semana em Montalegre | AutoSport

Está à porta mais uma época do RX Portugal. Os Campeonatos de Portugal de Ralicross e Troféu Júnior de Kartcross 2022, arrancam em Montalegre e há várias novidades que esperam pilotos, equipas e adeptos.

Foi há pouco mais de dois meses e meio que pilotos e adeptos puderam desfrutar da última corrida de Ralicross de 2021, mas este interregno de ação está prestes a chegar ao fim, não tivesse a temporada de 2022 o início marcado para os dias 2 e 3 de Abril.

Uma época que apresenta algumas novidades, tanto em termos de calendário, como de pilotos.

Começando pelas datas das provas, o arranque do ano, ao contrário do que se passou em 2021, tem lugar noutra catedral do Ralicross, em Montalegre. Segue-se Mação, que nesta época recebe a caravana do campeonato duas vezes, e não apenas uma, enquanto Baltar se apresenta como a grande novidade em termos de pistas.

Depois é a vez de Lousada entrar em cena, com apenas uma ronda pontuável para o campeonato, para assinalar precisamente o meio da época. A fase final da temporada volta a começar em Montalegre e Mação, com Sever do Vouga a ter este ano as honras de encerramento do Campeonato. A Taça de Portugal de Ralicross, essa, tem lugar em Lousada já no final de outubro.

“Ainda não foi desta que conseguimos levar o RX Portugal a Sul de Mação, mas temos um calendário sólido e com novidades,” começa por afirmar Luís Marinho, um dos homens fortes da Go.Now Motorsport: “desde sempre que era nossa intenção introduzir novidades no Campeonato em termos de pistas e foi isso mesmo que conseguimos ao garantir a estreia de Baltar no Ralicross. É a prova de que há espaço para crescer e de que o Campeonato está claramente a despertar várias atenções.”

“Estamos em crer que se trata de um calendário muito equilibrado, com circuitos desafiantes, e capaz de agradar a todos os pilotos. Temos uma média de uma prova por mês ao longo dos sete meses de competição, o que dá tempo para os pilotos prepararem os carros de uma jornada para a outra, garantindo um nível de competitividade ainda mais elevado. A única excepção são as duas jornadas de Junho. Mas isso é algo que acabaria sempre por acontecer de alguma forma dada a paragem para férias no mês de agosto,” continuou.

“Já no que toca à Taça, e como tinha já ficado definido no ano passado, este ano será a vez de Lousada receber a prova, motivo pelo qual o circuito conta apenas com uma prova pontuável para o Campeonato,” rematou.

Paralelamente o promotor volta a investir no Livestreaming de todas as provas, mas há mais: resumos estão garantidos na Sport TV, Benfica TV e Bola TV, e ainda reportagens para RTP2, Bola, Porto Canal e Bola TV.

Mais e melhores

Já no que toca aos pilotos, o Campeão de Super 1600, João Ribeiro, deverá dividir o ano entre o RX Portugal e o Campeonato da Europa, isto numa época em que a mais concorrida e competitiva categoria do Campeonato deverá contar com mais participantes.

Um deles será o Campeão dos Iniciados, Jorge Rego, que, depois de uma temporada de domínio absoluto entre os mais novos, vai agora colocar-se à prova contra rivais mais experientes. Seguramente um nome a seguir ao longo do ano.

Categoria que também contará com novos pilotos é a Nacional 1.6, algo que a alteração do regulamento em 2021, que passou a permitir a participação de qualquer carro de 1.6 litros, não será alheia. Bem pelo contrário, já que esta reformulação regulamentar pretende, precisamente, abrir a porta a uma série de pilotos cujas máquinas estavam paradas por impossibilidade de correr em outras competições.

Já nas 2 Rodas Motrizes, Adão Pinto deverá lutar pela revalidação do ceptro pela segunda vez consecutiva. Uma tarefa para qual deverá contar com a oposição de novos nomes. Categoria que não deverá sofrer grande alterações é a Super Car, com o bi-Campeão José Lameiro, Joaquim Santos e o italo-sueco Oscar Ortfeldt a responderem à chamada.

Por fim, o Troféu Júnior Kartcross, competição que visa abrir a porta do Kartcross aos mais jovens, também vai continuar nesta temporada de 2022, provando assim o sucesso que foi ao longo de 2021.

Calendário

2 a 3 Abril Ralicross Montalegre I

7 a 8 Maio 57º Mação Verde Horizonte

4 a 5 Junho Ralicross Baltar

25 a 26 Junho Ralicross/Kartcross-Lousada

16 a 17 Julho Ralicross Montalegre II

3 a 4 Setembr 58º Mação Verde Horizonte

1 a 2 Outubro 48º Ralicross de Sever do Vouga

22 e 23 Outubro Taça de Portugal de Ralicross – Lousada