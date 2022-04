RX Portugal arranca com mais de 60 inscritos | AutoSport

O RX Portugal by Transwhite volta finalmente às pistas neste fim-de-semana para a primeira jornada do ano e traz ainda consigo o regresso do Camião Racing.

Pouco mais de quatro meses depois da Taça de Portugal, eis que as emoções do Ralicross e Kartcross nacionais estão de volta à pista para o primeiro embate do ano que, nesta época, tem lugar no traçado de Montalegre.

Serão 62 as máquinas presentes no circuito transmontano para a primeira corrida do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite de 2022. Uma época com várias novidades, entre elas apenas três corridas de Qualificação, sendo que a ordem de partida para a primeira passa a ser determinada pelos resultados dos Treinos Cronometrados e o melhor tempo conseguido nesta sessão passa a representar mais um ponto extra. Isto, é claro, sem esquecer que nesta temporada todas as corridas contam para o título e não há resultados deitados fora.

Na sempre muito competitiva Super 1600, destaque incontornável para João Ribeiro. O Campeão prepara-se para dar início à defesa do título com uma novidade de monta, já que vai competir aos comandos de um Audi A1. Não sendo a estreia do modelo mais pequeno da marca germânica nas pistas portuguesas, é a primeira vez que tal acontece pela mão de um Campeão. Um facto que eleva a fasquia para os rivais Jorge Machado e Mário Barbosa, os segundo e terceiro classificados do ano passado.

Ainda na categoria de S1600, nota para o regresso do antigo Campeão da Nacional 1.6, Pedro Tiago, que agora compete com um Skoda Fabia S1600, e para a subida do Campeão dos Iniciados, Rafael Rego, à liga dos mais experientes com um Peugeot 208.

Já no que toca aos Super Cars, a confirmação da paixão de Oscar Ortfeldt pelo RX Portugal by Transwhite. O italo-sueco está de regresso aos traçados lusos, uma vez mais aos comandos do Ford Fiesta, desta feita para se bater com Tiago Alexandre, que fará correr um Peugeot 208 WRX, e também contra José Oliveira, num Peugeot 208.

Enquanto isso, no Kartcross, espera-se mais uma emocionante luta entre a armada do construtor espanhol LBS, composta pelo Campeão em título Joca Gonzaga, Luís Almeida, Tiago Pinto e João Pinheiro, e a lusa Semog, com Pedro Rosário, Alcides Calçada, João Medina, Israel Illan, Alexandre Borges e Luís Pereira.

No que toca aos mais jovens, chamada de atenção para a estreia do 208 de Gonçalo Rocha nos iniciados, que vai lutar contra Rafaela Barbosa, Duarte Camelo e Guilherme Nunes, enquanto no Troféu Júnior Kartcross as atenções estarão centradas em Guilherme Matos, Gabriela Godinho, João Dinis e Yésica Santalla.

Também a merecer particular destaque, o regresso das emoções fortes do Camião Cross. Em versão de prova de demonstração, esta competição de gigantes vai contar com a presença de oito equipas, entre elas a de Nuno Araújo, que troca o volante de um bem mais pequeno Audi A1 S1600 pela posição de condução bastante elevada de um Volvo, isto numa grelha onde se assistirá ainda às prestações de mais duas máquinas da marca sueca, três MAN, um Scania e um Mercedes.

Horário

Sábado, 2 de abril

Demonstração Camião Cross 13h30

Treinos Livres 14h00

Cronometrados 15h35

Qualificação 1 17h00



Domingo, 3 de abril

Warm-up 08h30

Qualificação 2 09h35

Qualificação 3 11h10

Meias-Finais 14h00

Finais 15h30

Bilhetes: Tudo isto poderá ser visto ao vivo, com os ingressos a serem vendidos no próprio circuito (bilhete único de 10€ para todo o fim-de-semana)

Live Streaming: directo no Facebook Oficial do RX Portugal by Transwhite.