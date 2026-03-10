RX Portugal 2026: A melhor colheita de sempre?

Por Duarte Mesquita

Com a silly season perto do seu final, são vários os projetos confirmados e outros por confirmar que indicam que poderemos ter neste ano de 2026, uma das melhores ou mesmo a melhor colheita de sempre do Campeonato de Portugal de Ralicross. Após a crise pandémica, o campeonato tem vindo a crescer de forma sustentada no número de pilotos participantes, tendo sido também dada maior atenção ao feedback dos pilotos e equipas participantes, de forma a simplificar regulamentos e promover formatos competitivos mais próximos dos que vemos nos campeonatos internacionais FIA.

O facto de Portugal continuar nesta década na alta roda do Ralicross Internacional, com Lousada e Montalegre a receberem enchentes nas várias visitas do Mundial e Europeu de Ralicross, faz com que a modalidade continue muito popular no nosso país e tenha vindo a atrair novos pilotos e equipas, também eles motivados pelos feitos que os pilotos portugueses vão alcançando no Campeonato Europeu, com o auge a ter sido o título de Campeão Europeu Super1600 alcançado na temporada transata por João Ribeiro.

Supercars com Pedigree

O atual Tricampeão de Portugal em título, José Oliveira, confirmou o seu projeto no Europeu RX1 desta temporada, mas poderá vir a participar nalgumas provas do nosso Campeonato, nomeadamente em Lousada, na prova que se disputará no final deste mês de Março.

O piloto do Marco de Canaveses irá manter-se aos comandos do Peugeot 208 WRX ex-Team Hansen, tal como António Sousa, que promete ser um dos destaques da nova temporada, depois de uma habituação rápida ao carro francês em 2025.

Outro piloto que deverá voltar a marcar presença é César Pereira, com o Ford Fiesta ST 4WD preparado pela DM Motorsport, tendo trabalho na pré-temporada na evolução das afinações do carro britânico.

Como principais reforços desta categoria teremos Sérgio Dias, com um Ford Fiesta RX43 construído pela M-Sport, Joaquim Machado ao volante de um Renault Clio RS 4WD preparado pela conceituada equipa francesa Olymeca e ainda Leonel Sampaio, que irá alinhar com um carro que já se sagrou Campeão Britânico, o Peugeot 208 WRX ex-David Higgins.

Ainda por confirmar oficialmente estão os projetos do Campeão Nacional de 2023, Tiago Alexandre, com o Peugeot 208 WRX da equipa Sirgado Competições, para além do piloto espanhol Alberto Bellido, que estuda poder aparecer nalgumas provas soltas no nosso país com uma viatura similar.

Jorge Machado com nova concorrência nos Super1600

Com a mudança de vários pilotos habitués nos Super1600 para a categoria rainha dos Supercars, poderia especular-se que o Bicampeão de Portugal em título, Jorge Machado, teria vida facilitada este ano no ataque ao Tri. Mas não será bem assim, pois o piloto do Peugeot 208 S1600 da equipa Race Team Impossible vai ter nova concorrência a juntar-se este ano, com pilotos que já deram provas da sua rapidez no Ralicross no campeonato 2RM no passado.

Luis Pedro Ferreira será um deles, passando para o volante do Audi A1 S1600 ex-Joaquim Machado, destacando-se também o regresso de Bruno Campos com um Peugeot 208 S1600 que foi tripulado no passado por Rafael Rego.

Também ao volante do modelo francês estarão António Sousa Junior e Ricardo Costa, que se irão juntar a um pelotão que continuará também com a presença de José Artur Teixeira, que troca o Skoda Fabia por um Renault Twingo S1600, Tiago Ferreira com o Ford Fiesta S1600 e ainda José Eduardo Queiroz, que deverá voltar às pistas com o habitual Peugeot 206 S1600.

No Campeonato 2RM é esperada a continuidade de André Marinho (BMW) e Bruno Lima (Citroen) para defenderem os seus títulos respetivos de Campeão das classes 2.0 e 1.6 litros, enquanto que a jovem talentosa Rafaela Barbosa continuará a sua evolução com o Citroen Saxo Cup da DM Motorsport, podendo eventualmente voltar a participar nalguma prova internacional.

De destacar ainda o esforço efetuado pela FPAK no Campeonato Iniciados, com a oferta das inscrições e com um ajuste no regulamento técnico, agora aberto a viaturas até 1.6 litros, de forma a tornar-se mais atrativo para os pilotos mais júnior, que se poderão assim estrear nesta modalidade com custos controlados. Vários pilotos já confirmaram a sua presença, incluindo Mike Braun, Lucas Moura e India Monteiro.

Calendário 2026

Campeonato Portugal Ralicross 2026

o 28/29 Março – Lousada I

o 25/26 Abril – Montalegre I

o 30/31 Maio – Mação I

o 27/28 Junho – Sever do Vouga

o 25/26 Julho – Montalegre II

o 5/6 Setembro – Castelo Branco

o 3/4 Outubro – Lousada 2

Taça Portugal Ralicross 2026

o 21/22 Novembro – Sever do Vouga

Provas Internacionais 2026

o Europeu FIA de Ralicross – 12/13 Setembro – Lousada

o RallyX Global Final – 24/25 Outubro – Montalegre

Foto: Ricardo Soares OMS