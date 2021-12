RX: Kaxa&Motor e Filauto vencem 6 Horas de Ralicross de Lousada | AutoSport

360 minutos de muitas emoções, várias trocas de posições e muita disputa, assim se resumem as 6 Horas de Ralicross de Lousada Paulo Sérgio.

Foi com sol que o público presente no Circuito da Costilha assistiu à derradeira prova da época de 2021, as 6 Horas Ralicross de Lousada Paulo Sérgio, competição organizada pelo Clube Automóvel de Lousada, e na qual, apesar das temperaturas relativamente baixas (máxima de 13ºC), a temperatura em pista foi sempre elevada.

Prova disso foram as várias lutas ao longo dos 360 minutos de competição que fizeram com que o vencedor só ficasse definido na última hora de corrida e após mais de 400 voltas aos quase 900 metros do traçado.

Vinda da pole position, a formação da Afinauto (Miguel Dias, José Teixeira, Joca Gonzaga e Paulo Quaresma – Peugeot 106) foi quem se impôs após a partida e a líder de boa parte da corrida, principalmente nos momentos iniciais, enquanto a Kaxa & Motor (Joaquim Machado, Jorge Machado, Jorge Areal e Leonel Sampaio – Peugeot 106) foi sempre uma próxima segunda classificada.

Contudo, alguns erros por parte do quarteto da Afinauto, nomeadamente ultrapassagens em período de safety car e consequentes bandeiras amarelas, levaram a penalizações de passagens pela via de boxes. Situação que se revelou determinante para o ascendente da mais regular Kaxa & Motor à liderança da prova em cima da 4ª hora de prova.

Apenas com retardatários pela frente, o quarteto de Joaquim Machado, Jorge Machado, Jorge Areal e Leonel Sampaio não mais perdeu a liderança e logrou a vitória ao cabo de um total de 419 passagens pela linha de meta com uma vantagem de 3 voltas para os homens da Afinauto.

Enquanto isso, o mais baixo do pódio ficou para a Motofil (João Novo, Gonçalo Novo e Ricardo Cruz). O trio do Toyota Starlet ainda chegou a passar pela liderança da corrida na primeira hora de prova, mas sem encontrar os argumentos para acompanhar o ritmo dos dois primeiros, viu-se relegado para a luta pelo terceiro lugar.

Um particular que levou a cabo contra a Leal Racing Team (José Miguel Leal, Francisco Rocha, Manuel Tavares e António Magalhães – Peugeot 205) e na qual acabou por levar a melhor, fechando o pódio com mais duas voltas que o segundo classificado.

Já no que respeita à luta pela Categoria 2, a glória acabou por ficar nas mãos dos homens da pole position. Mais rápida nos treinos cronometrados, a Filauto Racing (Bruno Gomes, António Machado, Bruno Almeida e Valentim Pires) não deixou os créditos por mãos alheias, mesmo com problemas mecânicos na segunda hora de prova a obrigarem a uma paragem imprevista nas boxes.

Contudo, os homens do Fiat Punto não baixaram os braços e trataram de recuperar o tempo perdido para chegarem mesmo a lutar pela terceira posição absoluta, um objectivo que falharam apenas por uma volta de atraso para a Motofil, mas que em nada os impediu de levar de vencida a Categoria 2 com umas confortáveis 4 voltas de margem sobre a Bompiso Racing Team (Joaquim Santos, Oscar Ortfeld, Ricardo Soares, Mário Teixeira e Pedro Machado – Toyota Starlet). A fechar o pódio da Categoria 2 ficou a AJM Motorsport (Micael Moura, João Moura, Diogo Mendes e Daniel Teixeira – Peugeot 106), que terminou a mais duas voltas.