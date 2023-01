RX: Joaquim Machado aposta num Audi A1 S1600 para 2023 | AutoSport

Joaquim Machado, piloto lousadense decidiu trocar de ‘montada’ para o ataque ao título nacional da Divisão S1600 no Campeonato de Portugal de Ralicross 2023.

É uma das boas novidades para a temporada de ralicross que se avizinha. Confirmando já muitos rumores que circulavam nos meios da modalidade, Joaquim Machado confirmou a aquisição à equipa P. Svardal Motorsport do Audi A1 S1600 que a estrutura norueguesa fez alinhar no Euro RX3 na época passada.

Esta aposta no carro germânico, modelo que tem sido referência quanto à competitividade na divisão S1600 em termos internacionais, reforça a ambição do lousadense em chegar ao título nacional na próxima época, sendo claro que o seu talento sempre o colocou entre os pilotos capazes de discutir a supremacia num campeonato que é sempre altamente competitivo.

Aliás, em 2022, Joaquim Machado foi um dos protagonistas da luta pelo cetro nacional na chamada “divisão rainha” do ralicross lusitano. O lousadense venceu uma prova, subindo ainda por mais quatro vezes ao pódio, terminando no terceiro lugar, resultado algo agridoce e que ficou aquém da sua ambição.