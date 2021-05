RX: Clubes organizadores e promotor chegaram a acordo para o reagendamento das provas | AutoSport

Menos de uma semana depois do anúncio do adiamento da primeira visita do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta ao circuito de Montalegre, devido a um surto de Covid-19 que está activo no Município de Montalegre, os clubes responsáveis pela primeira ronda transmontana e por Sever do Vouga 1 acordaram, em conjunto, a alteração de datas por forma a que o RX Portugal by Diatosta prossiga sem alterações de maior no seu calendário.

Assim, Montalegre 1, organizado pelo Clube Automóvel de Vila Real, passa a ter lugar de 11 a 13 de Junho, enquanto Sever do Vouga 1, da responsabilidade do Vouga Sport Club, vai ter lugar na primeira data de reserva constante no calendário do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, de 2 a 4 de Julho.