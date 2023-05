Ralicross: Mação Verde Horizonte com mexidas na liderança | AutoSport

O 59º Mação Verde Horizonte fecha fim-de-semana com vitórias de Andreia Sousa nas 2RM, Jorge Machado nos S1600, Pedro Rabaço nos Super Buggy, Tiago Alexandre nos Supercars, João Dinis no Junior Kartcross e Sérgio Castro no Kartcross.

Com as primeiras lutas de sábado já a fazer parte da história desta época, o segundo dia de prova do 59º Mação Verde Horizonte arrancou com a presença habitual de público, mas também com ameaças de chuva que acabaria mesmo por marcar presença em algumas das qualificações da manhã. Definidas as meias-finais e finais, a tarde de domingo foi de emoções fortes na Pista da Boavista com novos vencedores e mexidas nas lideranças do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross.

ANDREIA SOUSA ASSINA VITÓRIA NO FEMININO NOS 2RM

A abrir as hostilidades após a pausa de almoço, as meias-finais nos 2RM e logo com uma surpresa, a ausência de Adão Pinto que deveria alinhar na grelha da meia-final B, mas na qual não compareceu devido a problemas mecânicos no seu Opel Astra após as Qualificações. Pinto ficou assim arredado da luta pela vitória absoluta e vê a sua liderança no campeonato ameaçada.

Realizadas as duas meias-finais, a grelha para a derradeira corrida na categoria ditaria a Pole para Manuel Pinto (Peugeot 206), acompanhado por Andreia Sousa e Guilherme Nunes na primeira linha. A destacar a presença também de Rafaela Barbosa e Duarte Camelo, estreantes na categoria (assim como também Guilherme Nunes), e que tão boa conta de si deram durante todo o fim-de-semana. A completar a grelha à partida ainda António Dias, Mário Teixeira e Fernando Silva com o único “diesel” em prova.

Ao cair das luzes, e na saída da curva 1, a largura do traçado foi estreita demais e depois de um “encosto” entre Andreia Sousa e António Dias, este acabaria por capotar no murro de entrada da Joker Lap. Bandeira vermelha imediata e nova grelha.

Novo arranque e desta feita, o Saxo de Rafaela Barbosa a trair a jovem piloto de Paços de Ferreira, ficando parado no interior da curva 1. Fernando Silva também não lograria terminar devido a problemas mecânicos. Cumpridas as 7 voltas ao traçado de Mação, Manuel Pinto seria o vencedor com o seu 206, depois de uma estratégia de Joker eficaz, face a Andreia Sousa. No entanto, e após a aplicação de duas penalizações, Pinto acabaria por fechar o seu fim-de-semana apenas no lugar mais baixo do pódio.

A vitória absoluta ficou desta forma, nas mãos de Andreia Sousa com o seu 306 a necessitar apenas de 4.54.541 para completar as 7 voltas desta final. O intermédio do pódio, fruto das penalizações de Pinto, ficou Duarte Camelo.

MACHADO VENCE SUPER 1600 E ASSUME LIDERANÇA ISOLADA DO CAMPEONATO

Jorge Machado (pole), André Sousa e Leonel Sampaio foram os pilotos dos S1600 a assegurar a primeira linha da grelha da grande final. A acompanhar estes três pilotos estiveram também Mário Barbosa (Campeão em Título), Joaquim Machado, Sérgio Dias (detentor da Taça de Portugal da época transata), Rogério Sousa e António Sousa. A emoção estava garantida com a presença dos principais candidatos ao título.

Uma vez mais a curva 1 da Pista da Boavista e logo na primeira volta acabou por “fazer das suas” ao ditar o afastamento de Leonel Sampaio (Skoda Fabia), e de António Sousa (Peugeot 208), como consequência de um pequeno toque. Quem também não lograria terminar foi campeão em título Mário Barbosa que viu o seu Saxo perder uma roda traseira na curva que antecede a reta de meta na 3ª volta.

Apenas com bandeiras amarelas e sem mais percalços, finda a contenda, Jorge Machado carimba a vitória em Mação e assume a liderança isolada do campeonato na categoria. A completar o pódio, André Sousa e Sérgio Dias.

O REGRESSO DE TIAGO ALEXANDRE NOS SUPERCARS

Com a ausência do campeão em título José Oliveira que se encontra a preparar a sua presença na etapa do Europeu RX de Montalegre os Supercars ficaram entregues à presença solitária de Tiago Alexandre na Pista da Boavista. Com um andamento para o público e sem oposição, o piloto do Peugeot 208, cumpriu calendário e somou os primeiros pontos para o campeonato nacional.

Desta forma, Tiago Alexandre e José Oliveira seguem para a 3º prova do campeonato – 17 e 18 de Junho em Sever do Vouga – empatados na liderança do campeonato nos Supercars.

PEDRO RABAÇO DOMINADOR NOS SUPER BUGGY

Com o regresso às pistas nesta época, o Troféu Super Buggy contou com a primeira de cinco provas a disputar em 2023 no traçado de Mação. Depois de dominar o primeiro dia de prova, Pedro Rabaço aos comandos do seu HSport TT impôs a seu belo prazer o ritmo que quis e levou para casa a primeira vitória da época e a liderança do Campeonato na categoria.

No segundo lugar, e a mais de 9s o Super Buggy PG0012 de Rui Godinho acompanhado no pódio na posição mais baixa por Nuno Godinho em Semog Buggy 4×4 que completaria apenas 4 das 7 voltas ao traçado.

FIM-DE-SEMANA EM PLENO PARA JOÃO DINIS NO TROFÉU JUNIOR KARTCROSS

Depois de um sábado perfeito, João Dinis (Semog Bravo) dominou o dia apesar da luta constante dada pela jovem piloto Yésica Lorenzo (LBS SX01). Dinis venceu no regresso do Troféu Junior Kartcross e abriu da melhor forma a época, assumindo a liderança do campeonato.

Numa final sem incidentes, com algumas trocas de posição na disputa pelos lugares intermédio e mais baixo do pódio, a 2ª posição ficaria nas mãos de Yésica Lorenzo a mais de 1s de João Dinis. A realçar o excelente 3º lugar e primeira subida ao pódio da estreante nestas andanças Raquel Nunes com o seu Semog Bravo a chegar a mais de 23s do vencedor. A fechar a classificação, Gabriela Godinho que depois de um fim-de-semana bastante regular via as suas aspirações ao pódio defraudadas por um erro de condução que a relegou para a última posição.

SÉRGIO CASTRO DESTACA-SE EM FIM-DE-SEMANA DE MUITA COMPETITIVIDADE

No Campeonato de Portugal de Kartcross as emoções estiveram ao rubro com uma final absoluta sem acidentes ou incidências, com constantes trocas de posição e as estratégias de passagem na Joker Lap a marcarem as diferenças.

Com as 7 voltas à Pista da Boavista concluídas a vitória foi de Sérgio Castro (ASK XCR) que largou da posição intermédia da primeira linha da grelha. Mas a vitória de Castro foi fruto de duelo muito animado com o recém-chegado da categoria Júnior Kartcross, Gustavo Henriques (LBS RX01), que até à partida para a final vinha a assinar uma prestação irrepreensível que lhe garantia a Pole para a derradeira corrida.

Castro venceria com apenas 1,307s de vantagem para Henriques. A juntar a esta luta o Kincar Kin de Diogo Soares que agarrou o lugar mais baixo do pódio a pouco mais de 5s do vencedor.

A destacar também o 5º posto do até aqui líder do campeonato, Pedro Rosário (Semog Bravo), atrás de Pedro Marques (LBS RX01) que foi 4º à geral. A tabela de Mação ficou completa com Alcides Calçada, João Pinheiro, João Medina, Alexandre Borges e Daniela Godinho.



POPCROSS 2CV E CAMIÃO CROSS

Fim de semana animado ainda com as provas de suporte do Popcross 2CV e Camião Cross.

Nos “Pop” e depois da vitória de Ramiro José (Dyane), ontem, o mais alto do pódio foi para Manuel Ramos relegando desta feita Ramiro para a segunda posição com Domingos Violante a fazer terceiro.

No Camião Cross uma prova sempre espetacular pela dimensão e potencia das máquinas em pista, Bruno Borges bisa com nova vitória no seu MAN F2000 e uma vez mais com Manuel Ferreira e Nuno Alves a serem segundo e terceiro respetivamente.

A CAMINHO DE SEVER DO VOUGA

Concluídas que estão as primeiras duas etapas do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross, as emoções regressam a 17 e 18 de junho em Sever do Vouga.