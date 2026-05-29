Ralicross: Mação recebe terceira jornada do CPR/K

A pista da Boavista, em Mação, recebe este fim de semana a terceira jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPR/K), denominada Mação Verde Horizonte. A ronda, organizada pelo Clube Automóvel de Mação, será a menos concorrida da época, com os Supercars ausentes e a categoria 2RM a assumir o maior protagonismo com 13 inscritos.

No Open RX, a ausência do vencedor de Montalegre, Hélder Ferreira, reduz o pelotão a apenas três concorrentes: Artur Monteiro, Manuel Pinto e Diogo Pinto. Nos Super 1600, o campeão em título e líder do campeonato, Jorge Machado, terá pela frente Luís Pedro Ferreira, André Monteiro, Rafaela Barbosa, José Queirós, Bruno Campos e Ricardo Costa, ficando de fora António Sousa Jr.

A categoria 2RM é, sem dúvida, a mais recheada do CPR/K, reunindo 13 inscritos. Tiago Ventura, Andreia Sousa, Adão Pinto, Bruno Lima e Manuel Tavares são apontados como os principais favoritos, mas João Lucas, Luís Clemente, André Marinho, José Fernandes, Hélder Ribeiro, Miguel Leal e Rui Silva também podem discutir o pódio, num grupo onde o equilíbrio de andamento nivela as ambições.

Nos Iniciados, Lucas Moura, Tomás Almeida, Elísio Lopes, Michael Braun e o estreante Nélson Costa disputam uma classificação muito renhida, com os três primeiros separados por apenas três pontos no campeonato. As duas pilotos femininas, Inês Ralha e Índia Monteiro, estarão ausentes desta ronda.

No kartcross, com 12 inscritos, destacam-se Sérgio Castro, Gustavo Henriques, Fábio Machado, João Medina e Guilherme Matos. Tiago Costa, vencedor da jornada inaugural em Lousada, não se desloca a Mação por razões profissionais. No kartcross júnior, regressam os quatro jovens que falharam Montalegre: Lourenço Rocha lidera o campeonato, mas enfrenta a pressão de Afonso Couto, Santiago Henriques e Eduardo Soares.

De referir ainda que o Clube Automóvel de Mação procedeu a melhorias de segurança no traçado da Boavista, introduzindo corretores em algumas curvas.

CAMPEONATOS

Supercars: 1º, Sérgio Dias, 94 pontos; 2º, Leonel Sampaio, 76; 3º, Joaquim Machado, 74; 4º, António Sousa, 62; 5º, Rokas Baciuskas, 50; 6º, José Oliveira, 44; 7º, João Ribeiro, 37.

Open RX: 1º, Artur Monteiro, 87 pontos; 2º, Manuel Pinto, 86; 3º, Diogo Pinto, 83; 4º, José Pedro Barriga, 75; 5º, Hélder Ferreira, 49; 6º, Marco Soares, 34.

Super 1600: 1º, Jorge Machado, 80 pontos; 2º, Luís Ferreira, 79; 3º, André Monteiro, 75; 4º, Bruno Campos, 63; 5º, Ricardo Costa, 62; 6ºs, Rafaela Barbosa e José Queirós, 60; 8º, André Sousa, 50; 9º, António Sousa, 45; 10º, Tiago Ferreira, 40.

Nacional 2RM: 1º, Tiago Ventura, 85 pontos; 2º, Bruno Lima, 79; 3º, Manuel Tavares, 74; 4º, Adão Pinto, 72; 5º, Andreia Sousa, 69; 6º, José Manuel Leal, 62; 7º, Hélder Ribeiro, 59; 8º, André Monteiro, 57; 9º, José Fernandes, 56; 10º, João Lucas, 48.

Iniciados: 1º, Lucas Moura, 88 pontos; 2º, Tomás Almeida, 86; 3º, Elísio Lopes, 85; 4º, Inês Ralha, 73; 5º, Michael Braun, 72; 6º, India Monteiro, 33.

Kartcross: 1º, Sérgio Castro, 99 pontos; 2º, Tiago Costa, 91; 3º, João Pinheiro, 85; 4ºs, Fábio André Machado e Guilherme Matos, 80; 6º, João Dinis, 70; 7º, João Medina, 69; 8º, Júlio Pereira, 65; 9º, Renato Campos, 58; 10º, Jorge Gonzaga, 51.