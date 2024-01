Ralicross, Jorge Machado: Carro novo, a mesma ambição | AutoSport

Depois do título conquistado em 2023 na Divisão S1600 do Campeonato de Portugal de Ralicross, Jorge Machado prepara-se para se despedir do Citroen C2 S1600 e dar as boas-vindas a um Peugeot 208 S1600 de última geração, que está a ser construído nas oficinas da HR Racing Team. Machado assume, desde já, que defender o estatuto de campeão nacional é o grande objetivo para 2024.

Machado fez primeiro um balanço da época 2023:

“Neste início de época de 2023 estava confiante de ter mais um ano ao nível dos anos anteriores em que estive sempre na luta pelo título, embora tivesse noção que seria um ano difícil até pelas compras de alguns carros de última geração, tive sempre a certeza de que a palavra de ordem seria acreditar até à última!… No meu íntimo semeei o desejo de ser campeão neste carro e dei tudo o que tinha e construí uma estratégia de acumular o máximo de pontos possível. Acabei por ser feliz e atingi o objetivo principal. O balanço é muito positivo. A época de 2023 foi muito importante para mim, pois ser campeão foi realizar de um sonho de criança e de um desafio que parecia impossível à partida. Pelo meio da época ainda conseguimos outro enorme feito, que foi atingir a final no Euro RX3 em Montalegre. Foi uma época de excelência.

Questionado sobre os momentos mais marcantes da época, Jorge Machado fez as seguintes escolhas:

O maior desafio prendeu se com a última prova do campeonato, pois perdi pontos preciosos na penúltima prova em Mação, liderei o campeonato da primeira à última corrida e foi difícil ter de gerir emoções e pontos na prova decisiva. O melhor momento foi poder abraçar todos os que acreditaram em mim e a minha equipa nos instantes logo após a bandeira de xadrez e tornar me campeão nacional. O momento de maior desapontamento foi chegar à penúltima prova com uma vantagem confortável e na final ficar na primeira curva e quase deitar tudo a perder, por não conseguir ter forma de evitar o toque que me fez abandonar”.

Quanto aos planos, a chegada de uma nova máquina marca a nova época:

2024 vai ser o início de uma nova história e de um novo e desafiante projeto. Vou pilotar um Peugeot 208 S1600 que está a ser construído de raiz na HR Racing Team. Será tudo novo e vamos em busca de uma nova fórmula para voltar a atingir o sucesso, estou ansioso por poder começar a treinar neste novo carro e espero que eu e a equipa possamos provar novamente que o que é feito em Portugal é bom”.