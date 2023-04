Ralicross de Montalegre: arranca mais uma época de Ralicross e Kartcross | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross está, finalmente, de regresso para o que promete ser mais uma temporada repleta de emoções de início a fim. São cinco meses de espera que terminam, tal como no ano passado, com o Circuito Internacional de Montalegre a receber a primeira prova do ano. E, como não podia deixar de ser, os principais nomes da modalidade responderam à chamada.

Na categoria mais concorrida, a Super 1600, são já 13 os nomes com número atribuído pela FPAK para toda a temporada, com o destaque, como não podia deixar de ser, a ir para Mário Barbosa, Campeão em título, os irmãos Jorge e Joaquim Machado, dois dos principais rivais de Barbosa em 2022, e também para Leonel Sampaio. Se a temporada passada servir de exemplo, então é garantido que a luta será intensa, logo desde o primeiro apagar de luzes na prova do Clube Automóvel de Vila Real.

Já nas 2 Rodas Motrizes há novidades a registar, com a subida dos quatro Iniciados do ano passado à categoria. A saber: Duarte Camelo, Guilherme Nunes, Gonçalo Rocha e Rafaela Barbosa. Se os duelos do quarteto eram já muito animados em 2022, espera-se que este ano sejam ainda mais emocionantes, principalmente porque agora vão também passar a competir contra nomes mais experientes, como são os casos de Adão Pinto, Campeão em título, Andreia Sousa, também já com títulos conquistados no passado, e Nuno Queirós.

Enquanto isso, nos Super Cars, José Oliveira e Tiago Alexandre são os nomes que prometem levar as emoções mais rápidas às pistas, esperando-se ainda o dilatar de inscritos nesta categoria ao longo do ano.

Já no que respeita ao Kartcross, o Campeão Joca Gonzaga está de volta para mais uma temporada de defesa do título, isto depois de ter chegado a considerar uma incursão pela velocidade. No total, são 24 os pilotos que já reservaram os seus números de competição na FPAK para a temporada, com o multicampeão Gonzaga a ter já como certa a oposição de Alexandre Borges, segundo em 2022, Sérgio Castro, Alcides Calçada, Luís Almeida e Daniela Godinho, entre muitos outros.

Em termos de programa competitivo, o Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross volta a apresentar o formado de Treinos Livres, Treinos Cronometrados e Corrida de Qualificação 1 ao sábado, com o domingo a contar com o Warm Up, Corridas de Qualificação 2 e 3, Meias-Finais e Finais.

As emoções do campeonato podem ser acompanhadas em livestream disponível na página do Facebook do Campeonato em: CLIQUE AQUI

Sábado

Treinos Livres – a partir das 14h00

Treinos Cronometrados – a partir das 15h25

Corrida de Qualificação 1 – a partir das 17h00

Domingo

Warm Up – a partir das 08h30

Corrida de Qualificação 2 – a partir das 09h35

Corrida de Qualificação 3 – a partir das 11h10

Meias-Finais – a partir das 14h00

Finais – a partir das 15h30