Ralicross de Montalegre: aguardam-se lutas titânicas no fim de semana | AutoSport

Depois de uma primeira passagem por Montalegre em abril, fortemente marcada pela intempérie que tornou o traçado do circuito transmontano numa verdadeira lotaria, o Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross regressa às terras do Barroso para a 5ª prova da época que marcará também a paragem para férias. Fazendo uso da configuração do traçado utilizado para a etapa portuguesa do Mundial RX, e olhando às classificações gerais das várias categorias é de esperar uma luta de titãs.

KARTCROSS – Sérgio Castro ausente, Rosário na liderança, diferenças mínimas.

Com 67 pilotos inscritos para a 2ª e última passagem do Campeonato por Montalegre, os bravos do Kartcross são quem mais engrossa a lista, com 21 participantes. Além da presença já garantida de cinco dos seis primeiros do Campeonato, o que só por si deixa antever lutas ao centímetro (e ao décimo de segundo) para este fim-de-semana, as diminutas diferenças pontuais entre os 3º e 7º classificados são o cenário perfeito para as lutas em pista. A destacar o confortável 1º lugar de Pedro Rosário que lhe permite encarar Montalegre com ambição, mas de forma mais tranquila, ainda mais com a ausência forçada de Sérgio Castro afastado da competição até ao final de época por lesão.

2RM – Tudo ou nada em Montalegre.

Igualmente compacta, a 2RM, apresenta 15 inscritos. Esta categoria tem vindo a ganhar muita popularidade ao longo desta época, e tornou-se rapidamente uma das preferidas dos aficionados da modalidade. Principalmente, desde que passou a incluir a antiga Nacional 1.6 e 4 pilotos dos Iniciados de 2022, de onde chegou sangue novo que veio mostrar aos consagrados que há que ter atenção aos retrovisores pois há jovens lobos a entrar na luta.

Apesar do resultado dececionante de Adão Pinto em Lousada, o campeão em título chega ao Circuito Internacional de Montalegre na liderança, mas com Duarte Camelo (um dos destaques entre os recém-chegados), literalmente a “morder-lhe os calcanhares” na luta pelo lugar mais alto da classificação. O jovem Duarte tem demonstrado a sua irreverência e extrema competitividade ao longo de 2023 e com isso justifica o desafio direto a Adão Pinto. Entre os cinco primeiros, destaque para as senhoras, a antiga campeã Andreia Sousa e a recém-chegada Rafaela Barbosa que tão boa conta têm dado de si ao longo do ano, justificam o seu posicionamento à geral. Na derradeira prova antes das merecidas férias, a 2RM promete ser um palco magnífico para o tudo ou nada.

S1600 – Resultados pendentes não afastam lutas fortes

Outro pelotão muito concorrido é, como vem já sendo usual, o da Super 1600. Com 13 inscritos, entre eles, como não podia deixar de ser, o Campeão em título e os três primeiros da geral, Montalegre tem tudo para ser mais uma etapa repleta de emoções.

Tal como em Lousada, os bravos da S1600 arrancam para Terras do Barroso “às escuras” no que à classificação geral da categoria diz respeito, dado que os resultados de Sever do Vouga 1 continuam ainda suspensos.

Independentemente da classificação, para a 5ª prova do campeonato, André Sousa chega a Montalegre na liderança com 123 pontos, apenas mais 4 do que o 2º classificado à geral, Jorge Machado (119), diferença curta que certamente pautará as ambições e intenções dos dois principais candidatos na categoria.

Ambos com 109 pontos, Rogério Sousa e o campeão em título Mário Barbosa são os senhores que se seguem em 3º e 4º à geral respetivamente. Este “empate” pontual e a diferença de 14 pontos para a liderança são o mote para que Sousa e Barbosa procurem um fim-de-semana perfeito na busca dos lugares de topo. A juntar à luta, e residualmente distante, está Sérgio Dias (105 pontos), a fechar o Top 5. O foco será absoluto e certamente nenhum destes destemidos pilotos se deixará distrair com as magníficas vistas do circuito internacional.

Com a incerteza sobre os resultados de Sever e com diferenças mínimas, Montalegre 2 será, certamente, uma prova muito competitiva já que todos os pontos contam para as decisões e ambições de cada um para a 2ª parte da temporada.

INICIADOS – José Barriga a solo novamente

Inscrito também para Montalegre, José Pedro Barriga irá cumprir calendário e continuar a consolidar a sua iniciação no ralicross. O jovem piloto irá fazer-se ao traçado de Montalegre “a solo”.

SUPERCARS – Nova luta a dois entre Oliveira e Alexandre

Nos Super Cars, José Oliveira marca a sua terceira presença da época, depois do regresso em Lousada. É esperada uma reedição da batalha travada com Tiago Alexandre na catedral do Ralicross no início do presente mês. Com máquinas semelhantes, serão certamente as muitas curvas de Montalegre a definir quem levará a melhor.

TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS – João Dinis com vantagem em Montalegre

Enquanto isso, no Troféu Júnior de Kartcross, João Dinis, dominador ao longo da época enfrenta uma vez mais um pelotão feminino, onde Yésica Lorenzo, Gabriela Godinho, Raquel Nunes e Ana Godinho prometem continuar a dar luta. Apesar de liderar o campeonato, Dinis não terá pela frente tarefa facilitada, até porque os 20 pontos que o separam de Yésica, 2ª à geral no Campeonato, podem ser considerados “curtos” caso o fim-de-semana não lhe corra de feição.

CAMIÃOCROSS e POPCROSS – animação garantida

A complementar o panorama competitivo do fim-de-semana, e desenganem-se os que pensam que é “a feijões”, a presença dos monstros do asfalto com 4 máquinas inscritas, e a presença de seis Pop Cross com o seu andamento divertido de outros tempos. Corridas pensadas e viradas para o espetáculo e para o muito público que certamente marcará presença em Montalegre.

Livestream e Bola TV

A jornada de Montalegre do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross que vai ter lugar nos próximos dias 29 e 30 de julho conta ainda com uma novidade. As finais de Domingo de todas as categorias contam com transmissão em direto na A Bola TV em parceria com a Movielight, que fará a produção televisiva e o Clube Automóvel de Vila Real que organizará a prova.