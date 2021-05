Ralicross de Montalegre 1 adiado devido à Covid-19 | AutoSport

Segunda prova do RX Portugal by Diatosta, previsto para este fim-de-semana, foi adiado para data a confirmar.

O crescente número de casos de Covid-19 registado ao longo dos últimos dias no concelho de Montalegre levou o município a suspender, encerrar e adiar algumas atividades com o intuito de “acautelar a saúde pública” e garantir a “contenção da propagação do vírus,” lê-se no comunicado veiculado hoje.

Entre as várias atividades afetadas encontra-se a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, que estava agendada para os dias 13 a 15 de Maio no circuito de Montalegre.

“É uma notícia que não nos agrada e que acaba por afetar o Campeonato, mas nada disso interessa quando está em causa a saúde pública. Vamos acompanhar todos os desenvolvimentos da situação ao longo dos próximos dias e estamos a estudar as possibilidades de uma nova data. Contudo, neste momento, o mais importante é mesmo a contenção do surto e, para tal, é crucial a ajuda e compreensão dos montalegrenses,” afirmou Fernando Vaz, da GO.NOW Motorsport, o promotor do RX Portugal by Diatosta.

Leia o Comunicado da Câmara Municipal de Montalegre na íntegra…

“Face ao crescente número de casos Covid-19 registado, nos últimos dias, no concelho de Montalegre, e no sentido de acautelar a saúde pública e a contenção da propagação do vírus, informo que a partir das 00h00 do dia 13 de maio serão implementadas as seguintes medidas:

Suspensão da feira quinzenal de Montalegre e da feira semanal de Salto.

Permitida a realização do Mercado Hortícola nos locais habituais e nos moldes concebidos anteriormente (quintas-feiras em Montalegre e domingos em Salto).

Encerramento do Ginásio Municipal (Montalegre).

Encerramento do Pavilhão Desportivo de Montalegre, exceto para as competições oficiais que estão em vigor.

Adiada a realização da prova do Campeonato Nacional de Ralicross, agendada para este fim de semana, por indicação da DGS.

Informo ainda que estas medidas são temporárias. Voltaremos à normalidade se o número de casos descer. O comportamento individual é decisivo. Por isso, deixo um forte apelo para que todos adotem as medidas responsáveis e apropriadas de higiene pessoal e de conduta social indicadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), para segurança de todos e como forma de evitar o contágio.”

Assinado pelo Presidente