Ralicross de Lousada: Novos vencedores no Ralicross e Kartcross | AutoSport

Em dia de celebração da 70º Edição do Ralicross de Lousada, a Costilha consagra Rui Nunes no Kartcross, Duarte Camelo na 2RM, João Dinis, no Troféu Júnior Kartcross, José Barriga, nos Iniciados, José Oliveira, nos Super Cars e Rogério Sousa nos Super 1600,

No rescaldo de Sábado, e desta feita com muito público aficionado a aproveitar o sol domingueiro na catedral do ralicross – Pista da Costilha – domingo é tempo de decisões para a 4ª prova do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross, organizada pelo Clube Automóvel de Lousada em momento de celebração pelas 70 edições já realizadas neste icónico circuito.

Depois de uma manhã muito animada com a realização das Q2 e Q3 nas várias categorias, ficaram bem patentes as intenções dos principais contendores aos vários títulos neste que é o momento de viragem da época.

Q2 e Q3

No Júnior RX, João Dinis mostrou-se superior assinando as vitórias na categoria. A ele no rol de vencedores viriam a juntar-se José Oliveira (Supercars), José Barriga (Iniciados), Leandro Macedo (2RM), André Sousa (S1600) e a mostrar o nível alto de competitividade, depois de ontem o campeão em título Joca Gonzaga, ter agarrado a vitória na Q1 do RX nesta sua participação avulsa a jogar em casa, foram Pedro Rosário (Q2) e Rui Nunes (Q3), que mostraram argumentos.

KARTCROSS

Rui Nunes vence tranquilo

Após a pausa de almoço e a abrir as “hostilidades”, as finais C e B para os KartCross onde de forma consecutiva os melhores dois da cada “manga” assumem os seus lugares na final seguinte rumo à derradeira batalha.

Com a final C fechada, seriam Tiago Pinto (LBS RX01) e Tiago Costa (ASK EVO 2016) a garantir a passagem à final B, de onde após alguns toques e muita luta nas idas à Joker Lap, foram precisamente Mário Rato (Semog Bravo), e Alcides Calçada (Semog Bravo), a garantir, também, as suas vagas na grande final desta 4ª prova do Campeonato Portugal Kartcoss disputada em Lousada.

Dadas as honras de fecho do dia, sendo a última prova da tarde na Costilha, estava definida a grelha final, com Rui Nunes na Pole, tendo ao seu lado na primeira linha Pedro Rosário e Joca Gonzaga. Partida limpa com Nunes a fazer valer a sua Pole e por fora na curva 1 a assumir a liderança, seguido de Rosário com Gonzaga a baixar a 4º por troca com Luís Pereira.

A emoção esteve garantida nas voltas iniciais com os 5 primeiros (Nunes, Rosário, Pereira, Gonzaga e Sérgio Castro), a rodar sempre juntos até às primeiras passagens pela Joker por parte de Joca e Castro. Longe de estar decidido o vencedor, foi só na 5º volta que o cenário final se começou a desenhar. Na saída da sua Joker Rosário fecha um pouco a trajetória para a direita tocando lateralmente no campeão em título que vinha por dentro. Gonzaga é projetado para o talude lateral direito, mas consegue controlar o LBS RX01 o que lhe permitiu seguir até à curva 3 onde abandonaria com danos visíveis na frente esquerda da sua máquina. Era o fim da prestação pontual de Joca no Campeonato Portugal de Kartcross. Por seu lado, o multi-campeão Rosário também viu a sua prova arruinada pelos danos sofridos sendo apenas 4º à geral no final, posição que seria alterada para 8º após penalização de 5s devido ao incidente com Gonzaga.

A liderar com uma boa vantagem Nunes assinaria a posição mais alta do pódio, com Castro a subir ao intermédio depois de beneficiar da situação entre Gonzaga e Rosário. A fechar o pódio Luís Almeida com uma corrida exemplar.

2 RODAS MOTRIZES

Duarte Camelo chega ao topo

Entre o vasto e muito competitivo pelotão dos 2RM, com as duas meias-finais terminadas, os destaques foram para Leandro Macedo (Citroen Saxo) que venceu a Meia-Final A, acompanhado por Rafaela Barbosa (Citroen Saxo), Mário Teixeira (Renault Clio) e Manuel Pinto (Peugeot 206) que assim asseguraram as suas vagas para a derradeira corrida de Domingo.

Uma palavra ainda para Adão Pinto. O campeão em título foi o grande ausente da tarde com sérios problemas mecânicos no seu Astra, sendo substituído na grelha por Rita Martins (Citroen Saxo).

Já da Meia-Final B os mais fortes a garantir a passagem à final foram, Jorge Costela (Citroen Saxo), Duarte Camelo (Peugeot 106), Manuel Tavares (Peugeot 106), e Andreia Sousa (Peugeot 306). Ficava assim definido o alinhamento para o embate final.

Luz verde para a grande final na 2RM com Leandro Macedo a sair da Pole tendo a seu lado, Jorge Costela e Duarte Camelo. Nesta grelha de partida também a jovem piloto Rafaela Barbosa, Manuel Tavares, Mário Teixeira, Andreia Sousa e Manuel Pinto.

Com um arranque fulminante, o jovem lobo Duarte Camelo, saído da 3ª posição da grelha, assumiu a liderança na curva 1 da Costilha, seguido de Macedo e Tavares. A luta deste trio foi sempre intensa ou não fosse a diferença entres estes pilotos inferior a 1s durante as três primeiras voltas, momento escolhido por Macedo para passar na Joker Lap.

Momentaneamente desfeito o trio com Duarte Camelo a apertar o andamento para ganhar o máximo de vantagem possível e Tavares a acompanhar. Cumpridas as respetivas passagens na Joker por estes, a vantagem seria de Duarte Camelo que acabaria por celebrar na bandeira axadrezada. Macedo que até à final se mostrou sempre dominante caiu perante o jovem lobo, assinando o intermédio do pódio. A completar o top 3, Manuel Tavares em 4º (sendo o 1º da divisão 2), e Mário Teixeira a ser 5º.

No dueto feminino que alinhou nesta final, Gabriela Godinho é 7ª à geral e Rafaela Barbosa 8ª, numa corrida onde a jovem piloto filha do campeão em título dos S1600, não conseguiu demonstrar todo o seu potencial. Apesar de ter partido da 4ª posição na grelha, acabaria por ser ver relegada à posição final depois de um toque na curva 1 da primeira volta com Jorge Costela. Este último, e na consequência do ligeiro toque com Rafaela também não lograria melhor do que o 6º lugar final.

S1600

Rogério Sousa celebra vitória em casa

Na sempre “musculada” S1600, as duas meias finas foram amplamente disputadas.

Na categoria rainha do Ralicross cada curva e cada palmo contam e assim foi. Para o embate final e vindos diretamente da Meia-Final A, Rogério Sousa (Ford Fiesta), Hélder Ribeiro (Citroen Saxo), Leonel Sampaio (Skoda Fabia), e André Sousa (Audi A1), garantiram as suas presenças.

Já da Meia-Final B, o campeão em título Mário Barbosa garantia a ida à final, sendo acompanhado de forma direta por João Ribeiro (Peugeot 207), António Sousa (Peugeot 208), e Jorge Machado (Citroen C2). A Pole Position ficaria nas mãos de Mário Barbosa que dividiu a 1ª linha da grelha com Rogério Sousa e João Ribeiro.

Com a luz verde, o fiável Citroen Saxo de Barbosa fez um arranque “à Campeão” e assumiu a liderança na travagem para a curva 1. Com muita garra para a travagem entre os bravos dos S1600, mas sem qualquer toque ou excesso, a transição para a primeira reta de areia da Costilha parecia estar tranquilamente assegurada.

No entanto, e de forma totalmente isolada, João Ribeiro falha a travagem com o seu Peugeot 207 saindo em frente, só parando já dentro da Joker Lap depois de destruir o muro de proteção que faz a separação para o traçado normal do Eurocircuito da Costilha. Muitos foram os danos no 207. Este incidente não ditou a necessidade de bandeira vermelha e a corrida não parou.

O duelo esteve sempre na dianteira com Barbosa, Sousa e Machado muito próximos. A decisão ficou para a passagem na Joker Lap de Barbosa na 6ª de 7 voltas à Costilha. O campeão em título, foi um pouco mais lento na Joker e saiu “apenas” colado à traseira do Fiesta de Sousa. O homem da terra segurou o lugar até à linha de meta. Com o pó assente, Rogério Sousa venceu em casa com grande celebração para o muito público presente. Barbosa assina o 2º posto e Leonel Sampaio subiu ao mais baixo do pódio.

Hélder Ribeiro e André Sousa seriam os senhores que se seguem (4º e 5º). Mas Ribeiro seria posteriormente desclassificado devido a irregularidades com o combustível passando para 8º e último.

Esta situação beneficiou o atual líder do campeonato, (que lidera com apenas duas das três provas já realizadas nos S1600 com resultados oficiais), que não tendo ido além do 5º posto na linha meta, subiu a 4ª à geral. Este final de prova para Sousa é fruto da perda de tempo na travagem mais forte na curva 1 logo depois do arranque, já que o Audi A1 vinha atrás do desafortunado Fiesta de Ribeiro. Com este 4º à geral, Sousa não deu sequência ao desempenho que vinha a realizar ao longo deste fim-de-semana. António Sousa e Jorge Machado fecham a classificação dos S1600 em Lousada com os seus 5º e 6º lugares à geral.

JUNIOR KARTCROSS

João Dinis “sem espinhas” faz o pleno

Com um pelotão de 5 pilotos, dos quais 4 são senhoras, a partida para a Final do Júnior KX apresentava um dominante João Dinis (Semog Bravo), na Pole Position a dividir a 1ª linha da grelha com Yésica Lorenzo (LBS SX01), e Gabriela Godinho (Semog Bravo), logo seguidos de Raquel Nunes (Semog Bravo), e Ana Gonçalves (AG Sport).

Foi uma corrida sem história com total domínio de João Dinis que fecha assim o fim-de-semana perfeito em Lousada ao cumprir as 7 voltas à Costilha de forma exemplar e destacada, 2º e 3º lugares do pódio para Yésica Lorenzo e Gabriela Godinho respetivamente.

INICIADOS e SUPERCARS

Oliveira SUPER(a) Tiago Alexandre e José Barriga cumpre calendário

José Barriga, nos Iniciados, uma vez mais a correr solitário, cumpriu as 7 voltas da sua final, garantindo a sua continuidade na aprendizagem no Ralicross.

Nos Supercars, José Oliveira, que curiosamente ao longo deste fim-de-semana nunca arrancou melhor que Tiago Alexandre – apesar de correrem em carros semelhantes (Peugeot 208) – partiu da Pole Position, mas nesta final não foi exceção, perdeu no arranque. Um pequeno erro na curva três de Tiago, com um alargar de trajetória por parte de Alexandre, deu a liderança a Oliveira que garantiu o pleno com a vitória na final já depois de ter arrecadado resultado semelhante nas três qualificações.

MONTALEGRE II

O Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross ruma agora a Montalegre para a segunda e última passagem pelo Circuito Internacional naquela que será a 5ª prova da temporada e a última antes da pausa para merecidas férias. É nos dias 29 e 30 Julho que regressam as emoções, desta feita para o Montalegre II.

Classificações Online – CLIQUE AQUI