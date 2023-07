Ralicross de Lousada: muita e boa ção em pista no 1º dia | AutoSport

João Dinis, no Troféu Júnior Kartcross, José Barriga, nos Iniciados, Manuel Tavares, nas 2 Rodas Motrizes, José Oliveira, nos Super Cars, André Sousa nos Super 1600, e Joca Gonzaga no Kartcross, foram os grandes vencedores do primeiro dia de ação no Eurocircuito de Lousada.

Após condições climatéricas instáveis durante a noite, o sábado de competição, em particular a tarde, brindou pilotos e público com sol e muitas emoções naquele que foi o primeiro dia de ação do Circuito de Lousada, quarta prova da temporada e ronda que marca precisamente o meio da época do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross.

Os primeiros a irem para a pista foram os jovens do Troféu Júnior de Kartcross, competição composta por apenas cinco rondas e que tem este fim-de-semana em Lousada a segunda jornada do ano. Motivado por prestação positiva nos Treinos Cronometrados, o líder da classificação não deixou os créditos por mãos alheias. João Dinis entrou ao ataque e deixou claro ao que vem. Depois de ter garantido a pole com pouco mais de três décimos de segundo de margem, o jovem do Semog Bravo mostrou-se imbatível na Corrida de Qualificação 1 para a levar de vencida com mais de sete segundos de vantagem sobre Yésica Lorenzo. A segunda classificada do Troféu, e autora do segundo melhor tempo dos Cronometrados, não encontrou os argumentos necessários para se impor com o LBS SX01, ainda assim, tem ainda pela frente mais duas Qualificações amanhã antes da Final para tentar inverter a situação. No terceiro lugar ficou Gabriela Godinho.

Mantendo o foco nos mais novos, o programa competitivo continuou depois com a corrida dos Iniciados. Apenas com José Pedro Barriga em pista, a Qualificação 1 serviu para cumprir calendário para o jovem piloto que só iniciou a época na pretérita jornada, em Sever do Vouga.

Com as futuras estrelas da modalidade “despachadas”, foi a vez dos mais experientes começarem a dar o ar da sua graça em pista, com os pilotos dos Super Cars a serem os primeiros a esgrimirem argumentos. Com José Oliveira e Tiago Alexandre a confrontarem-se os dois juntos em pista pela primeira vez este ano, a vantagem acabou por ir para o segundo classificado do Campeonato. Oliveira, que já se tinha imposto nos Cronometrados com mais de um segundo de margem, voltou a apresentar-se mais forte nas cinco voltas de corrida para terminar o primeiro dia de competição na frente ao vencer com mais de 10 segundos de vantagem.

Mais história teve a categoria de 2 Rodas Motrizes, a começar logo pela primeira manga da Corrida de Qualificação 1. Decorridas três voltas Vítor Silva perdeu o controlo do Ford Focus na descida para a zona inferior da pista da Costilha acabando por bater no muro. Um despiste forte e muito aparatoso que obrigou à apresentação da Bandeira Vermelha e consequente interrupção da corrida para remoção do carro. Um contratempo que, felizmente, se traduziu apenas em muita chapa amolgada, com Silva a sair ileso. Desimpedida a pista, a organização da prova optou por dar bandeira verde ao quinteto da Série B, com Rafaela Barbosa a fazer uma excelente partida para se colocar na primeira posição, mas um toque na travagem para a primeira curva ditou queda para o quarto posto. Ainda assim, a jovem piloto que no ano passado competia nos Iniciados não baixou os braços e recuperou até ao terceiro lugar. Mas as emoções não se ficaram por aqui, já que o líder do Campeonato Adão Pinto esteve irreconhecível na partida da Série C, a falhar o arranque para ser o último a fazer a Curva 1 vindo da melhor posição da grelha. Quarta Série, quarto momento de emoções fortes nas 2 Rodas Motrizes, com Agostinho Pereira a largar bem para se colocar na frente, mas um toque ditou a queda para a última posição.

Só após terminada a Série D é que os pilotos da Série A voltaram à pista para cumprir as cinco voltas de competição, desta feita sem contratempos dignos de nota, mas com apenas quatro pilotos, já que Vítor Silva não teve como recuperar o carro. Fechadas as contas, a liderança da categoria no final do primeiro dia acabou por ficar a cargo de Manuel Tavares, com Leandro Macedo a garantir o segundo posto a apenas 0,618s da frente e Ricardo Costa no mais baixo do pódio provisório, a pouco mais de um segundo do vencedor.

Concluído o programa das 2 Rodas Motrizes, foi a vez do sempre muito concorridos e disputados Super 1600 irem para a pista, também eles a levarem emoções fortes para o traçado logo na primeira Série da Qualificação 1. Com a prova a meio, na terceira volta, Tiago Ferreira, sozinho, subiu o corretor à entrada da reta da meta e capotou o Peugeot 208, obrigando a mais uma Bandeira Vermelha, isto depois de uma partida também marcada por alguns toques. Já com a pista limpa, os pilotos voltaram a alinhar para repetição do confronto, desta feita sem incidentes, mas com intensa luta pela segunda posição entre Hélder Ribeiro e António Sousa, com vantagem final para Ribeiro, isto enquanto André Sousa tirava partido da luta para vencer isolado. Era então chegada a altura para a Série B, com uma largada muito disputada mas sem qualquer incidente. Uma corrida que também teve muitos ingredientes de interesse, com os três primeiros a terminarem quase colados. Já na derradeira Série dos Super 1600, o Campeão em título fez uma partida canhão para se isolar de imediato na frente e assim vencer o embate sem dificuldades. No final das contas, e compilados os resultados de ambas as séries, a liderança da categoria no final do primeiro dia de competição ficou nas mãos de André Sousa, mas por meros 0,476 segundos de margem sobre Mário Barbosa. Mais longe, a mais de 2 segundos, ficou Jorge Machado. Ainda assim, o desfecho do primeiro dia deixa antever competição muito animada no domingo.

Já no que toca ao Kartcross, a lista de inscritos mais numerosa desta quarta jornada do ano, partidas limpas em todas as categorias, com várias lutas ao longo das corridas das três Séries. No final, foi o Campeão em título Joca Gonzaga a regressar às pistas com vitória no primeiro dia, à frente de Rui Nunes e com Pedro Rosário a fechar o Top 3 provisório.

