Ralicross Castelo Branco marca o início do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross

O Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco recebe, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2025, a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross: o 58º Ralicross Cidade de Castelo Branco. Organizado pela Escuderia Castelo Branco, sob a égide da FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, este evento promete dois dias repletos de adrenalina, competição e espetáculo motorizado.

Com cerca de 40 participantes esperados, o evento contará com a presença dos campeões de 2024, como Mário Barbosa (S1600), Bruno Lima (Divisão 1 da 2RM), André Marinho (Divisão 2 da 2RM), Alexandre Borges (Kartcross) e o jovem talento Michael Braun (Iniciados de Ralicross). Destacam-se também os pilotos albicastrenses Tiago Ventura (2RM) e João Pinheiro (Kartcross), que em 2024 demonstraram um forte desempenho, posicionando-se como candidatos aos lugares mais altos do pódio.

Além das competições principais, o evento inclui uma prova de Pop Cross, que trará ao circuito os clássicos 2CV e Dyanes, garantindo um espetáculo único para os fãs de automobilismo.

Programa detalhado

O 58º Ralicross Cidade de Castelo Branco inicia no sábado, dia 22 de fevereiro, com os treinos livres às 10h30, seguidos de treinos cronometrados. A 1ª Corrida de Qualificação terá início às 14h00, e a 2ª Corrida de Qualificação começa às 15h40. No domingo, dia 23 de fevereiro, o Warmup está marcado para as 8h30, seguido da 3ª Corrida de Qualificação às 9h35. Às 11h20, terá início a 4ª Corrida de Qualificação e as meias-finais, com as finais a decorrer a partir das 14h30.

Bilhetes e transmissão

Os bilhetes para o evento estão disponíveis online em https://3cket.com/event/58-ralicross-cidade-de-castelo-branco, com um custo de 5€ por dia ou 8€ para o fim-de-semana completo. Para quem não puder estar presente, o evento terá transmissão em livestream nas redes sociais, e as finais serão transmitidas em direto na Bola TV.

Um evento sustentável

O 58º Ralicross Cidade de Castelo Branco reforça o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, sendo reconhecido como um EcoEvento. Esta iniciativa é fruto da parceria com a Valnor, que tem permitido implementar práticas ambientais responsáveis, alinhadas com as preocupações atuais de preservação do planeta.

Um palco de grandes histórias

O Circuito do Lanço Grande, localizado no Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco, já foi palco de grandes eventos, como o Europeu de Autocross e Campeonatos de Portugal e Espanha de Autocross e Ralicross. Este ano, volta a escrever mais um capítulo na história do automobilismo nacional.