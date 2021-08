Público regressa ao RX Portugal em Mação | AutoSport

Finalmente, a quinta jornada do RX Portugal by Diatosta já vai ter público, com o Circuito de Mação a abrir as portas para 75% da sua capacidade de espectadores.

Acabou-se a espera! Com a vacinação contra a Covid-19 a ter atingido recentemente os 70% da população vacinável, e com as consequentes alterações ao desconfinamento gradual que o País tem vindo a efectuar, o Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta vai, finalmente, voltar a ter público.

A quinta jornada da época, com a assinatura do Clube Automóvel de Mação e data marcada os próximos dias 3 a 5 de Setembro, vai ser a primeira a contar com a presença de espectadores em pista, com o Circuito de Mação aprovado para receber 75% da sua capacidade total.

Para marcar presença, o público terá de apresentar certificado de vacinação válido, ou certificado de recuperação da Covid-19, ou teste antigénio laboratorial efectuado até 48 horas de entrar no traçado. Como quarta hipótese, os espectadores podem também efectuar um teste rápido à entrada do circuito, onde poderão contar com o apoio de uma enfermeira. Contudo, para tal terão de se fazer acompanhar do teste, dado que os mesmos não se encontram à venda no circuito.

Com as formalidades impostas pela pandemia devidamente cumpridas, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do traçado, com o bilhete diário a custar 10 euros, e o de fim-de-semana disponível por 15 euros.

“Há muito que queremos abrir as portas ao público porque o Ralicross não é a mesma coisa sem a presença de espectadores nas pistas. Estamos muito contentes por termos finalmente luz verde da DGS para o fazermos. É um primeiro pequeno passo rumo ao regresso da normalidade e estamos também gratos ao Clube Automóvel de Mação pela coragem e vontade demonstrada ao tornar-se no primeiro organizador do calendário do RX Portugal by Diatosta a abrir as portas ao público,” afirmou Luís Marinho, um dos responsáveis da GO.NOW Motorsport, promotora do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta.