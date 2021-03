Nuno Araújo estreou um Audi A1 S1600

Vindo diretamente da Volland Racing, preparador oficial ligado à marca de Ingolstadt, chegou a Portugal um dos raros exemplares oficiais do Audi A1 S1600, espetacular modelo germânico, cuja competitividade o coloca como a “arma” a abater entre os S1600.

A aposta foi assumida pelo ENI/EQS Racing Team, equipa que confia no piloto penafidelense Nuno Araújo para tirar todo o partido do carro na época que se avizinha. Durante dois dias, piloto e equipa estiveram no traçado do Eurocircuito da Costilha, cumprindo um intenso programa de testes e permitindo a muitos aficionados que se foram deslocando a Lousada observar a máquina alemã, a rodar em estreia absoluta nas mãos de um piloto português e de uma equipa também lusitana.

Sendo o primeiro contacto com o Audi A1 S1600, este foi feito, como é lógico, sob a alçada do preparador alemão, que deslocou ao teste o próprio Team Manager, Rolf Volland, antigo piloto de autocross e ralicross e que brilhou nas idas décadas de oitenta e noventa do século passado nas lides internacionais. Este responsável tem sido o principal protagonista da preparação dos S1600 do grupo VW, primeiro com o Skoda Fabia e agora com o Audi A1, transformando-os em máquinas dominadoras, na respetiva Divisão, das batalhas europeias da modalidade.

Foram muitos os “stints” de cinco voltas que Nuno Araújo realizou ao longo dos dois dias, indo paulatinamente assumindo mais confiança, que se refletia numa rapidez cada vez mais evidente, sendo ainda enorme o foco do piloto no estudo da telemetria e na troca de impressões com Rolf Volland, aproveitando ao máximo o conhecimento e a experiência do alemão.

Os trabalhos incluíram, já no fecho do programa, uma sessão intensiva de arranques simulados, onde também participou o consagrado João Ribeiro, aos comandos de um Skoda Fabia S1600, também construído pela Volland Racing e que também aproveitou o teste para preparar o seu próprio programa desportivo.

No rescaldo, Nuno Araújo assumia a sua satisfação com o trabalho desenvolvido, destacando que “foi muito importante ter conseguido estar dois dias a trabalhar com o carro e com a Volland Racing. Para mim e para todos quantos fazem parte do ENI/EQS Racing Team, este é um salto enorme, dado com consciência e responsabilidade, mas que vai exigir muito de nós. O carro é fabuloso, mas tenho um caminho longo pela frente até conseguir retirar todo o partido da sua competitividade”.

Para o penafidelense, os dois dias de trabalho representaram ainda “um momento de enorme crescimento enquanto piloto. Quero agradecer ao Rolf Volland todo o empenho e cuidado que tem tido para me ajudar a melhorar e tudo farei para continuar a evoluir!”.

Quanto às sensações retiradas deste primeiro contacto com a “bomba” alemã, Nuno Araújo salientou ainda que “o carro nada tem a ver com os que conduzi até hoje. É incrível e a sua competitividade vai-nos permitir evoluir mito e poder ambicionar estar na luta pelos lugares cimeiros, sobretudo depois de uma maior habituação às suas características e ao seu potencial. Tudo farei para corresponder à confiança da minha equipa e dos nossos patrocinadores e estou muito motivado para melhorar e dar tudo aos comandos do Audi”.

Assim, o foco está já na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralicross, cujo arranque acontecerá a 24 e 25 de Abril. Será a mesma pista da Costilha a receber o tiro de partida da época 2021 do RX Portugal que, no que concerne à Divisão S1600, tem tudo para ser a melhor de sempre, tal a quantidade e a qualidade de “montadas” e pilotos que já confirmaram a sua participação.