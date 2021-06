Montalegre recebe segunda jornada do RX Portugal by Diatosta | AutoSport

As emoções do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta estão de regresso para o que promete ser uma jornada muito disputada em Montalegre. Já com o fantasma do surto de Covid-19 para trás, e graças a um acordo estabelecido entre o Clube Automóvel de Vila Real, o Vouga Sport Clube e a GO.NOW Motorsport, o novo promotor do Campeonato, o RX Portugal by Diatosta está de regresso às pistas, mais concretamente ao incontornável Circuito de Montalegre para aquela que será a primeira visita competitiva à pista transmontana.

Desde a primeira ronda do ano em Lousada, no fim-de-semana de 23 a 25 de Abril, pilotos e máquinas, mesmo sem terem tido a oportunidade de se degladiarem entre si, tiveram a possibilidade de aprimorar afinações e aquilatar os desenvolvimentos uns dos outros em sete dias de testes espalhados ao longo de quatro fins-de-semana, todos eles na pista que recebe agora o Campeonato, uma ronda que promete.

Se por um lado alguns dos campeões em título vão tentar recuperar o terreno perdido no que foi um arranque de ano menos conseguido em território minhoto, outros vão tentar isolar-se ainda mais na frente da tabela classificativa.

Tudo isto enquanto o Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta continua a dar mostras de grande competitividade e a despertar muito interesse além-fronteiras. É que depois da inscrição do italo-sueco Oscar Ortfeldt no Campeonato, e da vitória conseguida em Lousada, agora é a vez de mais dois nomes internacionais decidirem entrar no panorama do RX nacional: o húngaro Tamás Kárai, na Super Cars, e o russo Yuri Belevski, na Super 1.600. José Lameiro, que não teve início de defesa do título facilitado com os contratempos sentidos em Lousada, tem assim pela frente o que se antevê como uma jornada mais complicada. É que para recuperar o terreno perdido para Ortfeldt no Campeonato, vai também ter de contar com a oposição de Kárai, com experiência no Europeu e também no Mundial da modalidade, ao que se junta também o sempre competitivo rival nacional Joaquim Santos.

Semelhante será a tarefa de Rogério Sousa na Super 1.600. Como se não bastasse ter de refazer a mão depois de um início de época aziago, em que não foi além de um 14º lugar absoluto, a recuperação de terreno face ao actual líder da classificação, João Ribeiro, terá de ser sempre feita tendo em conta o ritmo europeísta de Belevski e do seu Audi A1. Também a correr atrás do prejuízo, Andreia Sousa e Jorge Gonzaga. A jovem piloto vai tentar ir além do 9º posto conseguido na pista da Costilha e reduzir o atraso para o líder Celmo Guico nas 2 Rodas Motrizes, enquanto Gonzaga procura compensar o 11º lugar no Kartcross e reduzir o deficit pontual para Alexandre Borges.

Por oposição, Rafael Rego, nos Iniciados, e Pedro Tiago, na Nacional 1.6, entraram na época com o pé direito e começaram as defesas dos respectivos ceptros com o pé direito, pelo que são claramente os alvos a bater em Montalegre. Resta ver como vão responder. Tudo isto num fim-de-semana que se antevê quente, com temperaturas quase a tocar os 30ºC, e com a acção em pista a começar logo pelas 10h30 de sábado, com os Treinos Livres, seguindo-se os Cronometrados a partir das 12h00, com as duas primeiras Corridas de Qualificação têm lugar a partir das 14h00 e das 15h45. O domingo começa, como sempre, com o Warm Up, pelas 09h00, seguindo-se as duas últimas Corridas de Qualificação às 10h15 e 11h45. As Meias Finais estão previstas paras as 14h30, enquanto as Finais estão agendadas para as 15h45.