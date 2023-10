Lousada recebe a Festa da Taça de Portugal de Ralicross e Kartcross | AutoSport

A catedral do ralicross nacional – o Circuito Internacional de Lousada – recebe nos dias 21 e 22 outubro a festa da Taça de Portugal de Ralicross e Kartcross. Numa organização do Clube Automóvel de Lousada, o traçado da Pista da Costilha com as suas bancadas habitualmente repletas de fervorosos adeptos da modalidade será o anfiteatro perfeito para a confronto final da presente época no qual se anteveem o reeditar das lutas do campeonato entre os pilotos consagrados e jovens promessas.

Se no que ao Campeonato diz respeito, com Jorge Machado a ser Campeão Nacional S1600, Adão Pinto a revalidar título absoluto da 2RM, o jovem João Dinis a sagrar-se Campeão Nacional do Troféu Júnior KartCross, Luís Almeida a suceder a Joca Gonzaga como Campeão Nacional de KartCross e o promissor José Barriga a levar de vencida o título de Iniciados, este é o momento para recuar no tempo e pensar… quem irá levantar o “caneco”, depois de uma época em que a emoção, incerteza, lutas intensas e diferenças pontuais diminutas foram o mote para um dos melhores e mais competitivos anos das disciplinas?

Ainda sem lista de inscritos final, e como tal, sem certezas sobre quem irá marcar presença na Costilha, os destaques são para memória de 2022 com “lutas” de 2023.

KARTCROSS – Muitos nomes para um só título.

No Kartcross, a memória leva-nos a Joca Gonzaga. Ausente das pistas em 2023, mas literalmente a “jogar em casa”, caso se venha a inscrever, o Campeão Nacional de 2022 e detentor da Taça será certamente um dos nomes a ter em conta não só pela competitividade que carrega sempre consigo, mas também pelos desempenhos exemplares na Costilha.

Reforçando uma vez mais a incerteza quanto à lista de inscritos, existem outros nomes que quase certamente irão marcar presença, Luís Almeida, novo campeão nacional 2023 à prucra do bis na época, ao qual certamente se juntarão nomes como Mário Rato, Alexandre Borges, Pedro Marques, Tiago Pinto, Rui Nunes, Alcides Calçada, entre outros, isto tendo em conta as prestações “à campeão” durante toda a época.

TROFÉU JUNIOR KARTCROSS – Bis para João Dinis?

No Troféu Júnior Kartcross, o Campeão Nacional de 2023, João Dinis, é também o homem da Taça 2022. O jovem piloto que ao longo da presente época sempre mostrou um andamento superior e prestação consistente não irá certamente querer perder a oportunidade de fazer o bis e juntar mais um título ao seu palmarés.

2RM – Luís Moreira detentor da Taça e os homens e mulheres do momento

Incontornável, motivado e de olhos postos no futuro, Adão Pinto será eventualmente um dos principais candidatos à Taça na 2RM em absoluto e na divisão 2. No entanto, contará, estamos em crer, com a oposição de jovens lobos como Duarte Camelo e Rafaela Barbosa que tão boa conta deram de si ao longo da época, ou mesmo de outros consagrados como Andreia Sousa, Ricardo Costa, Manuel Tavares, Mário Teixeira, António Sousa e António Dias.

A não descartar a eventual presença do detentor do troféu 2022, Luís Moreira, que no ano transato deu espetáculo com o BMW. Tudo para acompanhar e a confirmar com a lista de inscritos final.

S1600 – Quem sucede a Sérgio Dias?

Totalmente motivado pelo recém-ganho Campeonato é esperado que Jorge Machado alinhe o seu Citroen em Lousada. O bis para o novo campeão nacional será certamente o seu objetivo.

No entanto, e dada a tão intensa e apertada luta entre os pilotos da categoria rainha, é muito pouco provável que nomes como Joaquim Machado, Rogério Sousa, Leonel Sampaio, António Sousa, André Sousa, não compareçam. Obviamente que entre estes também será necessário considerar o detentor do título, Sérgio Dias que com o seu 6º posto à geral no Campeonato 2023, mas com a Taça de 2022 no palmarés, quererá fechar com um título na Taça.

Falta mencionar Mário Barbosa, um dos principais contendores ao título do campeonato até à derradeira prova em Sever, mas que, detém o título da Taça do ano transato nos Supercars, pelo que fica no ar em qual das categorias decidirá alinhar, se marcar presença.

INICIADOS – Depois do Campeonato, contamos com José Barriga para a estreia na Taça?

Único inscrito nos Iniciados do Campeonato Nacional em 2023, José Barriga foi naturalmente o consagrado vencedor. Um ano marcado pela aprendizagem e que deixa antever o talento e evolução deste muito jovem piloto. Caso se inscreva, e com a incerteza de estar a solo novamente, é sem margem para dúvida o nome mais bem colocado para a Taça.