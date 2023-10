Lousada consagrou vencedores da Taça de Portugal de Ralicross e Kartcross | AutoSport

O mítico Circuito de Lousada consagrou vencedores da Taça de Portugal de Ralicross e Kartcross. No Troféu Júnior Kartcross o triunfo foi para João Dinis, nos Iniciados coube a José Barriga finalizar o seu ano de experiência com um triunfo na Taça, nos SuperCars foi Pelfrene Anthony a impor-se levando a Taça para França. Nos 2RM coube a Rafaela Barbosa fechar o ano desportivo com vitória na Taça de Portugal, nos S1600, João Ribeiro conquistou a Taça de Portugal de Ralicross na S1600 e no KartCross, Fábio Machado surpreende pelotão KX e vence Taça Portugal.

QUALIFICAÇÃO 1 – KARTCROSS

Sérgio Castro abre a vencer

Depois do adiamento de ontem, a chuvosa manhã de Domingo em Lousada viu abrir o segundo dia de competição com a Q1 do Kartcross. Na consolidação das duas séries a vitória sorriu a Sérgio Castro com um tempo total de 3:57.569s, deixando Fábio Machado a mais de 1s na 2ª posição com Mário Rato a fechar o TOP 3.

QUALIFICAÇÃO 2 – TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS E INICIADOS

Dinis soma mais uma vitória; José Barriga cumpre

No TJK e depois da vitória na Q1, nova vitória de João Dinis com Ana Gonçalves a ser 2ª. O Vencedor do TJK 2023, estava no bom caminho para vencer a Taça.

Corrida limpa, sem incidentes e sem história também nos Iniciados, com José Pedro Barriga a cumprir, uma vez mais, a sua prova e a somar mais pontos rumo à Taça.

QUALIFICAÇÃO 2 – 2RM

Leandro Macedo com vitória na Q2

Pista molhada e muito escorregadia a proporcionar momentos desafiantes aos pilotos da 2RM. Novamente com 5 séries para realizar, os principais interessados à vitória final estavam devidamente alinhados nas poles, Adão Pinto, Luís Ferreira, Rafaela Barbosa, Ricardo Costa, Daniel Soares.

Arranque da Série com muita emoção e trocas de posições nos lugares intermédios, mas com domínio absoluto de Leandro Macedo que venceu. Na Série 2, Luís Ferreira partiu melhor, mas ainda na 1º volta um peão lançou o homem do Swift para a última posição. Com estratégia e muita garra, Ferreira fez uma corrida de trás para a frente para vencer os seus opositores. Na Série 3 domínio total da jovem piloto Rafaela Barbosa, que com uma condução tecnicamente exemplar balanceada entre “slides” e potência obteve mais uma vitória. Na Série 4 é Hélder Ribeiro a impor o seu ritmo e a surpreender a concorrência, entre eles Ricardo Costa. Série 5 com vitória tranquila de Daniel Soares que facilmente lidou com as condições do traçado da Costilha

Cumpridas as 5 séries a vitória na Q2 foi para Leandro Macedo com o melhor tempo que sucede a Adão Pinto (vencedor da Q1) que foi 2º à geral. Manuel Tavares s ser 3º Entre as senhoras novamente Rafaela Barbosa a ser a mais forte assinando o 4º posto à geral e Andreia Sousa a ser 15ª.

QUALIFICAÇÃO 2 – SUPERCARS

Pelfrene vinga-se com vitória na Q2.

Novo embate entre os homens dos Supercars, desta feita com a grelha completa dado o regresso de César Pereira que recuperou o seu Fiesta para a Q2 desta manhã. Reedição do duelo entre José Oliveira e Pelfrene Anthony que desta feita com vantagem para Pelfrene que dominou de início a fim. Oliveira no 2º à geral e José Lourenço a colocar o seu Subaru na 3ª posição.

QUALIFICAÇÃO 2 – S1600

João Ribeiro impõe o seu Audi A1 e vence a Q2

Três séries para disputar da Q2 da categoria rainha S1600. Jorge Machado, Tiago Ferreira e Leonel Sampaio com as respetivas poles. De salientar o regresso na Série 1 de Sérgio Dias o atual detentor da Taça de Portugal após o acidente sofrido ontem na entrada da Joker Lap.

Série 1 que contou precisamente com o Campeão Nacional, Jorge Machado e Sérgio Dias. Corrida emotiva numa já muito difícil pista da Costilha. Vitória para o Audi A1 de João Ribeiro. A Série 2 com a ausência de Duarte Camelo que veio à Taça nos S1600. Quem não esteve para dar facilidades foi André Sousa que rapidamente assumiu a liderança numa corrida a três. Diferenças mínimas e muita emoção para a vitória de Tiago Ferreira decidida na Joker Lap na última volta. Na Série 3 o vencedor da Q1 de ontem, Leonel Sampaio repete o desempenho e sem oposição digna de qualquer ameaça, vence novamente.

No apuramento geral de resultados, a vitória na Q2 é assinada por João Ribeiro com Leonel Sampaio e Rogério Sousa a serem 2º e 3º respetivamente. A fechar o TOP 5, Sérgio Dias e Jorge Machado.

QUALIFICAÇÃO 2 – KARTCROSS

Recital à chuva de Sérgio Castro com vitória na Q2.

Segunda qualificação do dia para os homens do KX com duas Séries. O vencedor matinal da Q1 Sérgio Castro vence a Série 1 da Q2 dando sequência ao seu bom desempenho do fim-de-semana e garante também a vitória absoluta da Q2. Tiago Pinto e Fábio Machado fecham o pódio do KX em 2º e 3º à geral.

QUALIFICAÇÃO 3 – TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS E INICIADOS

Dinis soma mais uma vitória; José Barriga cumpre

Mais uma vitória de João Dinis no TJK que assim soma na sua conta pessoal as Q1, Q2 e Q3. O Vencedor do TJK 2023, continuava a sua senda para vencer a Taça.

Uma vez mais a solo, sem incidentes e sem erros nos Iniciados, José Pedro Barriga a cumprir calendário e a somar mais pontos rumo à Taça.

QUALIFICAÇÃO 3 – 2RM

Vitória no feminino para Rafaela Barbosa na Q3.

Série A na 2RM sem grande história com nova vitória de Leandro Macedo que num andamento vivo deixou os demais nos seus retrovisores. A Série B contou um Luís Ferreira em claro ascendente que lhe permitiu surpreender Adão Pinto em plena reta de meta com uma ultrapassagem soberba para a vitória a uma volta do fim. Série C com vitória simples de Manuel Tavares. Rafaela Barbosa a dominar uma vez mais na Série D dando continuidade a um fim-de-semana em pleno nas suas corridas. A salientar as enormes dificuldades de Ricardo Costa para terminar com problemas mecânicos, mas a garantir a passagem na axadrezada. Série E a contar com outra presença feminina, a de Andreia Sousa que partiu magistralmente, mas com um erro na curva 1 que a relegou para último na série. A vitória seria para António Dias com a ultrapassagem a ser feita na última curva da última volta sobre João Oliveira.

QUALIFICAÇÃO 3 – SUPERCARS

Q3 para Pelfrene com vitória tranquila sobre José Oliveira.

Mais uma luta intensa nos Supercars, e uma vez mais com a grelha completa. Novo duelo entre José Oliveira e Pelfrene Anthony. Tal como na Q2 Pelfrene levou vantagem no confronto direto de início a fim. Oliveira no 2º à geral e César Pereira na 3ª posição.

QUALIFICAÇÃO 3 – S1600

Depois da Q2, João Ribeiro agarra a Q3

Terceira e última Qualificação para os bravos da S1600. Série A com domínio de João Ribeiro desde a partida, mas sempre com André Sousa e “encher” os retrovisores. A não passagem pela Joker de Sousa, momento também escolhido por Ribeiro para cumprir a volta mais longa, ditou mesmo a vitória de Ribeiro apesar de Sousa ter sido primeiro na axadrezada. Série B com Leonel Sampaio a recuperar a liderança da corrida apenas na última volta e devido à passagem de Tiago Ferreira na Joker. Vitória para Sampaio, seguido de Ferreira e com Jorge Machado a ser apenas 3º. Série C com diferenças mínimas e apertadas na luta pela liderança. Joaquim Machado reedita a manobra de António Dias (2RM) e supera Rogério Sousa por dentro na última curva da última volta na Costilha para vencer. Um “undercut” perfeito.

Compto geral da Q3 com João Ribeiro a repetir a vitória e a somar esta qualificação à Q2. Leonel Sampaio e Joaquim Machado são os outros homens do pódio.

QUALIFICAÇÃO 3 – KARTCROSS

Duas séries de Qualificação para a terceira ronda entre o pelotão do Kartcross com Sérgio Castro a fazer o pleno. Vitórias à geral em todas as qualificações que lhe dão uma vantagem importante para a vitória na Taça de Portugal. No pódio da Q3 também os principais concorrentes de Castro, Fabio Machado (2ª) e Mário Rato (3º).

MEIAS-FINAIS – 2RM

Corridas intensas ditam finalistas na 2RM

Meia-Final A da 2RM a lançar a tarde de Domingo na Costilha, de onde saiam os primeiros quatro finalistas da categoria. Rafaela Barbosa com a Pole Position fez uma vez mais um arranque exemplar e assumiu a liderança logo na travagem para a Curva 1. A liderança da jovem piloto foi incontestável até à axadrezada o que lhe permitiu vencer. A acompanhar Rafaela também com acesso direto à grande final João Oliveira, Daniel Soares e André Marinho em 2º, 3º e 4º respetivamente.

Meia-Final B com Adão Pinto, Tricampeão Nacional a partir da Pole Position. Semáforo verde e partida intensa com Leandro Macedo e André Pinto a envolverem-se num ligeiro toque na travagem para a curva 1, incidente esse que deixaria de imediato Pinto imobilizado no separador central de entrada da Joker. Luís Ferreira também se atrasava com um peão. Bandeira vermelha mostrada devido à posição do Saxo de André Pinto. Recuperada a grelha novo arranque e novamente problemas na curva 1. Luís Ferreira e José Soares a envolverem-se num toque no vértice da curva 1. Nova bandeira vermelha. Pilotos alinhados para a 3ª partida. Adão Pinto a impor a sua experiência assumindo a liderança. Numa grelha com apenas cinco carros a alinhar interessavam apenas as quatro primeiras posições que ficariam nas mãos de Adão Pinto, António Dias, Hélder Ribeiro e Luís Teixeira.

MEIAS-FINAIS – S1600

Com a Taça em jogo, os bravos da S1600 levam lutas ao rubro

Meia-Final A com João Ribeiro que partiu com “o gás todo” para tomar a liderança. Nos seus retrovisores Tiago Ferreira, Jorge Machado, André Sousa, Bruno Campos e Carlos Carvalho a fechar o pelotão. Diferenças mínimas que lançariam as decisões para a estratégia de Joker Lap. Com metade das 7 voltas ao Traçado de Lousada por cumprir a “dança da joker lap” iniciou-se, mas já com Ribeiro a marcar diferenças na liderança e a deixar Jorge Machado, André Sousa e Tiago Ferreira numa luta imperial pela 2º posição. Vitória para Ribeiro que assegurou a sua presença na grande final. Atrás e conscientes da importância dessa mesma passagem Tiago Ferreira, André Sousa e Jorge Machado mantiveram o ritmo e a garantia de presença na final

Meia-Final B com Leonel Sampaio a sair da Pole. Arranque à justa com a travagem para a curva 1 a ditar um toque de Rogério Sousa em Sampaio que originou o peão do homem do Skoda atirando-o para o fim do pelotão com um enorme atraso face aos demais. Joaquim Machado assumiu a liderança para não mais largar, com Sérgio Dias e Rogério Sousa no seu encalço. Bandeira axadrezada com a passagem à grande final de Joaquim Machado, Rogério Sousa, Sérgio Dias e José Queirós.

MEIAS-FINAIS – KARTCROSS – MEIA-FINAL B

Luta titânica com Gustavo Henriques a atacar a liderança na volta 2 com uma dupla ultrapassagem na entrada da meta sobre Pedro Marques e Hélder Valente. Henriques não mais largaria a primeira posição e desta forma assumiria o seu lugar na grande final da taça de Portugal de Kartcross. Com a Joker Lap a ditar algumas mudanças de posições a última vaga para a decisão final seria para Pedro Marques.

FINAL – TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS

João Dinis vence em Lousada na Festa da Taça

Considerada como prova de suporte e sem atribuição de título de vencedor da Taça, o TJK foi para a grande final com João Dinis a medir forças com Ana Gonçalves. Corrida sem história tal como durante todo o fim-de-semana. Vitória incontestável do vencedor do TJK 2023 que assim termina a época a festejar uma vez mais.

FINAL – INICIADOS

José Barriga finaliza ano de experiência

Sempre a solo no decorrer da presente época, também na Festa da Taça, José Barriga marcou presença com o seu Fiat Punto sem oposição. O muito jovem piloto da categoria de Iniciados cumpre assim o seu primeiro ano de competição e experiência. Finalizadas as 7 solitárias voltas ao traçado da Costilha, José foi o natural vencedor.

FINAL – 2RM

Rafaela Barbosa fecha ano desportivo com vitória na Taça de Portugal

Com as meias-finais cumpridas, a decisão da Taça de Portugal na 2RM estava entregue a 8 bravos pilotos da categoria. Adão Pinto a conquistar a Pole para a grande final tendo a seu lado Rafaela Barbosa e António Dias a partilhar a 1ª linha da grelha. João Oliveira, Hélder Ribeiro, Daniel Soares, Luís Teixeira e André Marinho completavam o pelotão da final.

Semáforo aberto e arranque fortíssimo de Pinto e Barbosa a disputarem a curva 1. Pinto sai com vantagem e a ver Rafaela Barbosa cair para 3º atrás de João Oliveira. Com um andamento superior, a jovem piloto via-se “presa” atrás de Oliveira pelo que cedo se decidiu pela passagem na Joker Lap. Na dianteira Pinto acumulava vantagem. A estratégia de Rafaela resultou conseguindo subir à 2ª posição à geral para tentar perseguir Pinto. Previa-se que tudo se decidisse na passagem do tricampeão nacional na volta mais longa da pista da Costilha. Emoção garantida. Quando se esperava que a decisão fosse na Joker de Adão Pinto, o Astra do tricampeão calou-se e parou na recta da meta colocando um ponto final na sua corrida e um fim de prova inglório depois de um excelente fim-de-semana. Vantagem imediata para a jovem filha de Mário Barbosa que assim fecha com chave de ouro uma época em que muito lutou pelas vitórias na categoria. Rafaela Barbosa que este ano ingressou na 2RM vinda dos Iniciados é a vencedora da Taça de Portugal de 2RM à geral e na divisão I. No intermédio do pódio João Oliveira e em 3º à geral Hélder Ribeiro. André Marinho com o seu BMW seria 5º à geral e venceria a divisão II.

FINAL – SUPERCARS

Pelfrene Anthony impõe-se nos Supercars e leva Taça para França

Último embate da época para os Supercars com Pelfrene Anthony, o simpático piloto francês convidado a participar na Taça de Portugal, a agarrar a Pole tendo a seu lado o experiente José Oliveira. Previsto duelo a dois com José Lourenço e César Pereira a tentar a sua sorte na final.

Partida fortíssima de Oliveira que por fora na curva 1 da Costilha assumia a liderança. No entanto uma atravessadela mais ousada do piloto português deu a oportunidade a Pelfrene para assumir a liderança. A vitória seria mesmo para o piloto francês que com uma condução sem erros e aproveitando a oportunidade dada por Oliveira, foi acumulando vantagem até à axadrezada. Com naturalidade Pelfrene Anthony é o vencedor da Taça de Portugal de Supercars que assim rumará a França. Oliveira subiria ao intermédio do pódio final com César Pereira a ser 3º à geral.

Único participante na divisão 4WD, José Lourenço, seria o 4º classificado à geral e levaria o seu Subaru Impreza à vitória na sua divisão.

FINAL – S1600

João Ribeiro conquista Taça de Portugal Ralicross na S1600

Na categoria rainha do Ralicross nacional, João Ribeiro assumia com naturalidade a pole position para a final, tendo a seu lado Joaquim Machado e Tiago Ferreira. A 2ª linha da grelha estava entregue a Rogério Sousa e André Sousa. Sérgio Dias, detentor da Taça 2022, Jorge Machado, o novo campeão nacional da S1600 e José Queirós fechavam o pelotão. Estavam assim reunidos os bravos entre os quais todas as decisões seriam tomadas.

Luz verde e arranque furioso dos finalistas. João Ribeiro assume a liderança na travagem, mas atrás de si, sem espaço para todos, um toque entre Joaquim Machado e Rogério Sousa acabaria por ditar o capotanço do Audi de Machado que saía ileso da situação, mas ficava arredado da final. Bandeira vermelha imediata.

Novo alinhamento de grelha onde se fizeram notar as ausências de Joaquim Machado pelo, Jorge Machado e Rogério Sousa, fruto do incidente da partida anterior.

Arranque canhão de João Ribeiro com Tiago Ferreira a apertar na curva 1 e com André Sousa a assistir na 3º posição. A saída da curva 2 ditaria um duplo toque entre Ferreira e Sousa que levaria Ferreira a uma incursão pela relva vendo-se este relegado ao último lugar. Até final Ribeiro foi acumulando vantagem para vencer a Taça de Portugal 2023 na S1600. André Sousa sem grande oposição, mas sem meios para lutar pela vitória seria 2º à geral. Luta total entre Tiago Ferreira e Sérgio Dias pela 3ª posição à geral com vantagem para Dias a fechar no mais baixo do pódio.

FINAL – KARTCROSS

Fábio Machado surpreende pelotão KX e vence Taça Portugal.

Dominador ao longo de todo o fim-de-semana, Sérgio Castro partiria para a grande final da Taça de Portugal de Kartcross na pole position. A seu lado os principais opositores dos dias de competição, Fábio Machado e Tiago Costa. A 2ª linha da grelha estava entregue a Mário Rato e João Medina. A complementar o pelotão Tiago Pinto, Diogo Soares, Júlio Pereira, Gustavo Henriques e Pedro Marques com estes dois últimos a ter transitado da meia-final.

Início de “loucos” para a final de KX com Fábio Machado a surpreender o pelotão. Machado com um timing perfeito no semáforo verde efetuou um arranque canhão e na travagem para a curva 1 do traçado de Lousada foi o mais forte face ao pelotão, mas especialmente a Sérgio Machado que até esse momento tinha sido o incontornável vencedor do fim-de-semana.

Castro que venceu todas as qualificações viu-se relegado à 2ª posição com Machado a rodar na sua frente. A luta foi intensa como demonstram os 0.362s que marcam a diferença na bandeira axadrezada. Com um andamento intenso e sem erros, Machado e Castro deixaram toda a potência dos seus Kartcross bem cravada no asfalto e terra da Costilha, metro a metro, curva a curva até ao final a incerteza foi sempre o mote. Machado acabaria por se impor sem nunca perder a liderança e com muito mérito acabaria por se sagrar vencedor da Taça de Portugal de KX 2023 vencendo também na divisão I. Castro estava definitivamente relegado ao lugar intermédio do pódio. A mais de 2s do vencedor e ao lugar mais baixo do pódio subiria Tiago Costa. Na divisão II, Gustavo Henriques seria o vencedor logrando o 8º posto final à geral.