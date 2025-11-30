FPAK cria incentivo à participação jovem no Ralicross e Kartcross
A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting entendeu reforçar o seu compromisso com o fomento das categorias mais jovens nas diversas modalidades. Desta feita, será no Ralicross e Kartcross.
Depois do FPAK Júnior Team nos Ralis, Velocidade e Montanha é agora a vez do Ralicross/Kartcross, em moldes diferentes. Assim, para 2026 todos os pilotos que disputem o Campeonato de Portugal de Iniciados de Ralicross e Troféu Júnior de Kartcross terão a sua inscrição nas provas que compõem o calendário suportada pela FPAK.
Esta medida de apoio visa fomentar a participação e facilitar o acesso de jovens talentos às competições nacionais, refletindo ao mesmo tempo a estratégia da FPAK de investir na renovação e na formação de jovens pilotos.
“A aposta nos mais novos é uma prioridade. E o Ralicross e o Kartcross são uma porta de entrada para novos pilotos. Queremos que o talento se imponha, e se pudermos contribuir de alguma forma, tanto melhor. Ao suportarmos os custos de inscrição, estamos a abrir as portas para que mais jovens possam fazer do automobilismo o seu desporto de eleição”, disse Ni Amorim.
