CPRK: Ralicross nacional arranca em Lousada com grelha reforçada em SuperCars e Super 1600

Nova temporada promete luta intensa pelo título no CPRK

O Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPRK) inicia-se este fim de semana no Circuito Internacional de Lousada, com uma grelha “revitalizada” nas divisões de topo e fortes expectativas de uma época altamente competitiva. Entre novas máquinas, regressos de campeões e a entrada de jovens valores, a ronda de abertura aponta para um campeonato equilibrado e com várias candidaturas assumidas aos títulos em jogo.

SuperCars e Super 1600 em destaque

Nos SuperCars, a fasquia mantém-se elevada com a continuidade do campeão em título, José Oliveira, ao volante do Peugeot 208 WRX, e de António Sousa, também em Peugeot 208 WRX. A principal novidade está nos reforços de peso: Sérgio Dias estreia o Ford Fiesta RX43 ex-Ken Block, Joaquim Machado surge agora num Renault Clio SuperCar e Leonel Sampaio aposta igualmente num Peugeot 208 WRX, aumentando o lote de candidatos às vitórias absolutas.

No Open RX (Divisão 2), o regresso de Manuel Pinto, campeão em Citroën C2, junta-se a uma lista competitiva que integra Diogo Pinto (Peugeot 106), José Barriga (Fiat Punto) e Artur Monteiro (BMW 135i). Em Lousada, o pelotão apresenta-se, segundo elementos ligados à organização, “mais diverso e competitivo”, com a expectativa de corridas animadas em todas as frentes.

Na Super 1600, a “revolução” faz-se tanto nos carros como nos nomes. O campeão Jorge Machado mantém-se fiel ao Peugeot 208 na defesa do título de 2025, mas enfrenta uma oposição alargada: António Sousa Jr. (Peugeot 208), José Queirós (Peugeot 206), Mário Barbosa (Peugeot 208), Tiago Ferreira, agora em Ford Fiesta, e Bruno Campos, que troca o Citroën Saxo por um Peugeot 208, surgem como rivais diretos. A lista de estreias é igualmente significativa, com Luís Pedro Ferreira no Audi A1 ex-Joaquim Machado, Ricardo Costa no Peugeot 208 ex-Tiago Ferreira, André Monteiro (Peugeot 206), a jovem Rafaela Barbosa num Skoda Fabia ex-Volland Racing, Daniel Pacheco (Citroën C3) e ainda os dois pilotos da TSL Racing, André Sousa (Audi A1) e Rogério Sousa (Ford Fiesta).

Equilíbrio esperado nas duas rodas motrizes

Na Divisão 2RM, os campeões Bruno Lima (Citroën Saxo, Divisão 1) e André Marinho (BMW 328, Absoluto e Divisão 2) mantêm as suas máquinas, alimentando a expectativa de uma temporada novamente equilibrada. Hélder Ribeiro e Tiago Ventura, ambos em Citroën Saxo, João Lucas (Peugeot 106), Manuel Tavares (Peugeot 206) e Rui Silva, que se estreia com um Peugeot 106, apontam igualmente às vitórias na Divisão 1. Já na Divisão 2, Vítor Ferreira (Citroën Saxo), Andreia Sousa (Peugeot 306), Adão Pinto (Opel Astra), José Fernandes (BMW 330) e Filipe Figueiras (BMW 325) prometem disputar os lugares cimeiros.

Entre os Iniciados da Divisão 1.6, o campeão Michael Braun troca o C1 por um Peugeot 106, enquanto Nélson Costa e Elísio Lopes alinham em Citroën Saxo, juntando-se-lhes Tomás Almeida (Citroën Saxo) e Lucas Moura (Peugeot 106). Na Divisão 1.0, Índia Monteiro (VW Polo) e Inês Ralha (Fiat Uno) assumem o papel de pioneiras, esperando-se que o pelotão cresça ao longo da época.

Kartcross com campeão em nova máquina e regresso de Gonzaga

Nos Kartcross, Gustavo Henriques, campeão de 2025, regressa com ambições declaradas de renovar o título, agora aos comandos de um KinCar, depois de ter sido campeão num LBS RX01. Terá ao seu lado o irmão Martim Henriques, enquanto Pedro Marques e Sérgio Castro, que passa a utilizar um Semog após várias épocas com um ASK, se perfisam igualmente como candidatos. A luta pelos primeiros lugares promete ser alargada, com nomes como Tiago Costa, Fábio Machado, João Medina, João Dinis, Nélson Lobato, Renato Campos, Guilherme Matos e João Pinheiro a entrarem nas contas.

Destaque ainda para o regresso do antigo campeão Jorge Gonzaga, que acrescenta experiência e estatuto ao pelotão, e para a ausência do campeão de 2024, Alexandre Borges, que optou por competir em Espanha, decisão vista no paddock como “uma perda desportiva, mas também uma oportunidade para novos protagonistas emergirem”.

No Troféu Júnior de Kartcross, quatro jovens dividem o protagonismo inicial: Lourenço Rocha (Semog Shark), Afonso Couto (LBS RX01), Eduardo Soares (KinCar) e Santiago Henriques (LBS SX01) vão discutir o título numa categoria cada vez mais vista como porta de entrada para os escalões superiores do CPRK.

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