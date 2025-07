CPR/K: Superação de Rafaela Barbosa valeu vitória

Rafaela Barbosa teve um regresso marcante ao Circuito Internacional de Montalegre, na sexta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPR/K). O fim de semana começou de forma dramática, com a piloto do Citroën Saxo a enfrentar sérios problemas mecânicos no sábado — primeiro no motor e depois na embraiagem — que a impediram de participar nos treinos livres, cronometrados e na primeira corrida de qualificação.

Apesar do contratempo, a equipa conseguiu reparar o carro a tempo para o domingo, e Rafaela respondeu com uma performance de grande nível. Mostrando forte espírito de superação e determinação, teve uma evolução notável ao longo das corridas de qualificação, passando depois por uma semifinal bastante disputada.

Na final, Rafaela arrancou da terceira posição, fez um excelente arranque e assumiu a liderança logo na primeira volta. Manteve-se firme até ao fim, controlando a corrida com maturidade e ritmo forte, para conquistar a vitória na geral da Categoria 2 Rodas Motrizes (2RM), assim como na Divisão 1.

“Foi um fim de semana com muitas dificuldades. No sábado tivemos problemas no carro, por isso não conseguimos fazer nenhuma das corridas, nem treinos livres, nem treinos cronometrados, nem a primeira corrida de qualificação. Conseguimos ter o carro pronto para domingo, ainda com alguns problemas que não me permitiram estar a100%. No entanto, o carro foi melhorando da segunda corrida de qualificação para a terceira. Na semifinal arrancámos de quinto e conseguimos ficar em segundo, o que me deu a terceira posição na grelha da final. Tive um bom arranque, consegui assumir a liderança e manter-me aí até ao fim. Conseguimos terminar em grande e era esse o objetivo.”