Campeonato Portugal de Ralicross termina em Lousada | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite chega ao fim este fim de semana com a segunda visita da época a Lousada, a catedral do ralicross nacional.

Uma ronda em que se vão decidir quase todos os títulos, se bem que no que toca à Super 1600 pode ser necessário esperar mais algum tempo para se saber, com toda a certeza, quem leva a coroa.

A liderança da tabela pontual continua a cargo de Joaquim Machado, que soma mais três pontos que o rival Mário Barbosa, enquanto o seu irmão Jorge Machado é terceiro, a sete pontos da frente. Contudo, é com um panorama de incerteza que os três primeiros se preparam para o derradeiro embate do ano já que, se os resultados provisórios de Mação 2, ainda a aguardar o desfecho do Apelo, forem confirmados há lugar a alterações na classificação. Alterações essas que, assumindo a oficialização dos resultados verificados em pista, colocam Barbosa no topo da tabela com mais dez pontos de Joaquim Machado e mais 11 que Jorge. Ou seja, se tudo se mantiver na mesma até domingo, podemos chegar à bandeirada de xadrez da Final da Super 1600 e não saber, ao certo, quem é o Campeão.

Bem diferente é a situação nas demais categorias, em que tudo se decide com excepção dos Super Cars, em que o título já está nas mãos de José Oliveira. Assim sendo, Duarte Camelo defende os 43 pontos de vantagem sobre Guilherme Nunes nos Iniciados, enquanto nas 2 Rodas Motrizes o Campeão em título Adão Pinto soma mais 15 pontos que Bruno Campos.

Já na Nacional 1.6, a vantagem de Ricardo Costa é de apenas sete pontos sobre Pedro Rocha no que tem sido um ano muito disputado. Enquanto isso, o Campeão Joca Gonzaga prepara-se para correr em casa com 39 pontos de margem no topo da tabela pontual do Campeonato de Portugal de Kartcross by Transwhite, com Alexandre Borges a ser o seu mais directo rival.