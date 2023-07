Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross em Montalegre: RX e KX ao rubro… | AutoSport

Adão Pinto vence da 2RM, Jorge Machado na frente dos S1600, Alexandre Borges domina no KX.

Tal como se antecipava… Lutas de Titãs. Com calor intenso e céu azul a pautar as fortes cores de verão nas Terras de Barroso, o Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross regressa este fim-de-semana ao Circuito Internacional de Montalegre para a 5ª prova da época. A celebrar o seu 45º aniversário, o Clube Automóvel de Vila Real organiza esta que é a derradeira contenda antes das férias de verão, e com as classificações das diversas categorias bastante renhidas, há muito em jogo. Para alguns pilotos é mesmo uma questão de tudo ou nada.

Um dia longo de competição com a organização a definir para este sábado a realização de treinos livres, cronometrados e as Q1 e Q2 de todas as categorias. Em fim-de-semana festivo e com este alinhamento estava garantido um dia longo e pleno de competitividade.

TREINOS CRONOMETRADOS – Diferenças de milésimos definem Poles da Q1.

Entre os bravos das 2RM, Adão Pinto assinou o tempo mais rápido (47.491s), mas é de salientar que os 6 primeiros fecharam os seus tempos no mesmo segundo. O campeão em título foi acompanhado por António Sousa, Luís Ferreira e Andreia Sousa, que com os seus tempos marcam presença nas respetivas poles das suas mangas da Q1.

Nos S1600 a volta mais rápida foi para André Sousa (44.750s), mas também este vê os principais rivais, Jorge Machado, Rogério Sousa e o campeão em título Mário Barbosa (que fez o 4º melhor tempo), a rodar no mesmo segundo. Para as 3 mangas da Q1 as poles ficariam nas mãos de André Sousa, Jorge Machado e Rogério Machado.

No muito competitivo despique entre os Kartcross, Alexandre Borges faz 43.518s e agarra o tempo mais rápido, com João Pinheiro e Pedro Rosário (atual líder do campeonato) a mostrarem as suas intenções. Nesta que é uma das mais disputadas categorias, são 11 os pilotos a entrar no mesmo segundo de Borges com diferenças de milésimas de segundo a ditar posições. Dividida em duas Séries para a Q1, Borges e Pinheiro são os homens das Poles.

Nos Supercars, José Oliveira suplantou Tiago Alexandre, e nos Iniciados, José Barriga cumpriu calendário.

No Troféu Júnior Kartcross, João Dinis deu sequência ao seu domínio e agarrou o tempo mais rápido com 46.252s, mas com Yésica Lorenzo a apenas 0.065s do atual líder do Troféu.

2RM – Campeão em título, Adão Pinto com sábado quase perfeito

Com apenas 4 pontos somados após a Q1 e Q2 da 2RM, é Adão Pinto que fecha o primeiro dia de competição em Terras do Barroso na liderança. E a sua vitória não é perfeita porque não logrou vencer a Q1. Desta forma, o campeão em título afasta o seu desaire de Lousada e deixa muito claras as intenções para esta última prova do campeonato antes das férias. No seu encalço, António Sousa (5 pontos), e, a primeira das senhoras, Andreia Sousa (7 pontos), os mesmos de Ricardo Costa. A fechar o TOP 5 temos Mário Teixeira com 9 pontos. Uma nota para Duarte Camelo, (atual 2º classificado à geral no campeonato), que soma no final do dia de hoje, 17 pontos sendo apenas 9ª após este primeiro dia no circuito de Montalegre. Dado o panorama do Campeonato, amanhã será mesmo um dia de tudo ou nada na definição dos lugares cimeiros à geral para o campeonato da 2RM.

2RM (Q1) – Vitória é de António Sousa.

Entre os 2RM, Adão Pinto – campeão em título – vence a manga 1. E António Sousa vence a manga 2, que ditou a primeira bandeira vermelha do fim-de-semana depois do aparatoso capotanço de Agostinho Pereira. No reatar, Rafaela Barbosa com uma má partida acabaria por abandonar. A Manga 3 contou com a luta intensa entre Ricardo Costa, Duarte Camelo e Luís Ferreira com vantagem para Costa. A Manga 4 ditou a primeira vitória no feminino do fim-de-semana, com Andreia Sousa a impor o seu andamento e a liderar da luz verde à bandeira de xadrez.

Cumpridas as quatro mangas, a vitória global na Q1 da 2RM ficou para António Sousa que cumpriu as 5 voltas de Montalegre com o seu Peugeot 106 em apenas 4:10,588s. Sousa garante assim um início auspicioso para o seu fim-de-semana. Ricardo Costa (Citroen Saxo) e Adão Pinto (Opel Astra), são 2º e 3º à geral com Andreia Sousa (Peugeot 306), a ser 4ª. A fechar o TOP 5 o jovem Duarte Camelo com o seu Peugeot 106.

2RM (Q2) – Adão Pinto leva a Q2.

Regresso ao asfalto do Circuito de Montalegre para a Q2 com a manga 1 a ser novamente uma luta intensa com António Sousa, Manuel Pinto, António Dias e Duarte Camelo. Seria o bis para Sousa que vence destacado com Pinto e Dias a fechar pódio. Azar para o jovem lobo, Duarte Camelo que se viu relegado para último após um toque com António Dias na saída da sua joker Lap que comprometeu assim as suas aspirações na Q2.

A manga 2 marca a ausência na grelha de Rafaela Barbosa (que já tinha abandonado na Q1), deixando assim o cenário preparado para uma luta apenas a três. Ricardo Costa vence, Luís Ferreira e João Reis fecham 2º e 3º à geral. Adão Pinto puxando dos seus galões, seria dominante na sua vitória na manga 3 desta Q2 com Mário Teixeira e Hélder Moreira no seu encalço.

A 4ª e última manga da tarde na Q2 da 2RM seria dominada uma vez mais no feminino, com Andreia Sousa a ditar um ritmo infernal perante a concorrência. Manuel Tavares seria 2º e o estreante João Alves a ser 3º.

Com três penalizações atribuídas – Manuel Tavares (5s), António Dias (10s) e João Alves (3s), o grande vencedor da Q2 seria o atual campeão, Adão Pinto.

S1600 – Classificação geral após Q1 e Q2 de feição para Jorge Machado

Em termos de classificação geral após as Q1 e Q2, este longo sábado competitivo para os S1600 está de feição para Jorge Machado que com o seu Citroen C2 soma 4 pontos. Os senhores que se seguem são Rogério Sousa (7 pontos), André Sousa (8 pontos), os mesmos de António Sousa. Joaquim Machado fecha o Top 5 com 11 pontos. O campeão em título, Mário Barbosa segue para o dia de amanhã na 7ª posição à geral com 14 pontos.

S1600 (Q1) – Tiago Ferreira vence Q1

Na categoria rainha do Campeonato Portugal de Ralicross, a sempre espetacular S1600, a manga 1 ditou uma vitória clara de um dominante André Sousa que com uma corrida exemplar ao volante do seu Audi A1 liderou do primeiro ao último metro. A manga 2 colocou frente a frente os irmãos Machado. Família à parte durante as 5 voltas ao Circuito Internacional, a luta foi intensa e de uma entrega total com Jorge Machado a vencer por apenas 7 décimas o seu irmão Joaquim. A Manga 3 com Sérgio Dias, Tiago Ferreira e Rogério Sousa não foi menos emotiva com Rogério Sousa a decidir a sua passagem pela Joker Lap no momento certo para receber a axadrezada com Tiago Ferreira “dentro” dos seus retrovisores.

A vitória da Q1 acabaria por ficar nas mãos do piloto da DM Motorsport, Tiago Ferreira que cumpriu as 5 voltas em apenas 3:57,371. Os irmãos Machado, Jorge (+0,076s) e Joaquim (+0,867s) são 2º e 3º à geral. António Sousa e André Sousa fecham o TOP 5. O campeão em título, Mário Barbosa foi apenas 9º. De salientar uma penalização de 3s atribuída a Rogério Sousa que o afundou para 6º à geral.

S1600 (Q2) – Sousa com corrida limpa vence na Q2

Aberta a luta da Manga 1 da Q2 e com diferenças mínimas, António Sousa impôs o seu ritmo vencendo destacado sobre Sérgio Dias e Bruno Campos. A manga 2 lançou para a pista Jorge Machado, André Sousa e Carlos Carvalho. Com os três a cumprirem as suas jokers laps muito cedo as duas últimas voltas foram de para-choques quase “colados” com a vantagem na linha de meta para Jorge Machado por uma diferença mínima sobre Sousa e um pouco mais atrás Carlos Carvalho. Luta de bravos na Manga 3 com Joaquim machado, Mário Barbosa e Rogério Sousa a discutirem entre si as primeiras curvas. Uma vez mais a passagem na Joker foi bastante decisiva para as velhas raposas dos S1600. Na axadrezada seria o Fiesta de Sousa a passar em 1º com Barbosa e Joaquim Machado a serem os senhores que se seguem.

Apurados os resultados das três mangas da Q2 dos S1600, é Rogério Sousa que sobe ao mais alto do pódio. Com uma corrida limpa e condução eficaz, Sousa necessitou apenas de 3:53,869s para garantir a vitória. Jorge Machado (+0,288s) e André Sousa (+0.0889s) fecham pódio. O TOP 5 a ficar completo com António Sousa e Mário Barbosa. Uma nota para Tiago Ferreira, o vencedor da Q1 que desta feita não logrou melhor do que o 10º posto à geral.

KARTCROSS Q1 e Q2 – Alexandre Borges lidera pelotão KX para Domingo

Finalizado o dia para as máquinas voadoras do KX, Alexandre Borges está confortavelmente posicionado na frente. Não que a diferença pontual lhe permita veleidades ou descuidos. Não permite de todo, mas a verdade é que Borges soma 3 pontos no fecho do dia e vê Mário Rato somar 5. Em 3º à geral após a Q1 e Q2 entre os homens do KX, Rui Nunes com 6 pontos, logo seguido de Luís Almeida com 8. A fechar o TOP 5, Pedro Marques com 12. Menos confortável está certamente Pedro Rosário que soma 15 pontos e o 7º posto.

KARTCROSS – a Q1 – Borges agarra a Q1 com o seu Planet Kartcross

No animado e muito competitivo pelotão dos KX, Alexandre Borges (Planet Kartcross), partiu da Pole com o atual líder do campeonato, Pedro Rosário (Semog Bravo) e Rui Nunes (Semog Bravo), ao seu lado na primeira linha. Lutas intensas a definir as posições intermédia e mais baixa do pódio para esta primeira manga, com Rui Nunes e Fábio Machado (em ASK XCR que partiu da 6ª posição da grelha), a assegurar 2º e 3º respetivamente, isto porque Borges liderou de fio a pavio. Pedro Rosário seria apenas 4º. Assim ficou o cenário da Séria A.

A Série B, não menos intensa, foi decidida nas passagens pela Joker Lap que misturaram e baralharam a classificação até aos últimos metros. A vitória sorriria a Mário Rato (Semog Bravo), logo seguido de Luís Almeida (LBS RX01) e João Pinheiro (LBS RX01).

Feitas as contas, Alexandre Borges vence a Q1 com Mário Rato e Luís Almeida a fechar pódio. Já o atual líder do Campeonato, Pedro Rosário a ser apenas 7º.

KARTCROSS a Q2 – Rui Nunes com vitória na Q2

A demonstrar o quão competitivo é este campeonato, a Série A da Q2 dos KX veio trazer novo vencedor. Desta feita é Rui Nunes quem leva a bandeira axadrezada com vantagem sobre Borges e Luís Almeida. Numa corrida intensa e decidida uma vez mais na Joker Lap, Nunes liderou de início ao fim, com Borges (que havia vencido a Q1 à geral) a ser desta feita batido. Luís Almeida assinou o 3º posto.

A Série B foi uma quase repetição da mesma série na Q1, com Mário Rato uma vez mais a dominar ao longo de todas as voltas. No entanto seria uma vitória um pouco mais apertada já que Pedro Marques nunca largou a traseira do Semog Bravo de Rato. A fechar no mais baixo do pódio Luís Pereira.

Conjugados os resultados das duas Séries, Rui Nunes agarra a vitória na Q2 com uma escassa diferença para Alexandre Borges e Mário Rato (2º e 3º). O TOP 5 da Q2 é complementado com Pedro Marques e Luís Almeida.

SUPERCARS Q1 e Q2 – Oliveira bisa Nos Supercars sobre Tiago Alexandre

Nos Super Cars a luta entre José Oliveira e Tiago Alexandre em máquinas idênticas e a reeditar o duelo de Lousada, foi um imenso espetáculo de atravessadelas, slides, potência e som, do qual Oliveira vencedor no compto geral do dia. Oliveira com uma condução agressiva logrou vencer as Q1 e Q2.

INICIADOS Q1 e Q2 – José Barriga contra… José Barriga

Inscrito também para Montalegre, José Pedro Barriga cumpriu as duas mangas de 5 voltas ao traçado das Terras do Barroso, dando sequência à sua aprendizagem. Correndo a solo, o seu único rival é o próprio José Barriga que se desafia a superar e evoluir nas suas qualidades.

TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS Q1 e Q2 – João Dinis abre a vencer em Montalegre

Enquanto isso, no Troféu Júnior de Kartcross, João Dinis, dominador ao longo da época enfrenta uma vez mais um pelotão feminino, onde Yésica Lorenzo, Gabriela Godinho, Raquel Nunes e Ana Godinho prometem continuar a dar luta. Corridas sem história com Dinis a assinar as primeiras vitórias do fim-de-semana na Q1 e Q2 do Troféu.

Livestream e Bola TV

A jornada de Montalegre do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross regressa amanhã, 30 de julho com as meias-finais e finais, e conta com transmissão em direto na A Bola TV em parceria com a Movielight.