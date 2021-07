Campeonato de Portugal de Ralicross/Sever do Vouga: muita emoção em pista e algum ‘drama’ | AutoSport

Fotos RX Portugal



Seis finais, cinco delas resolvidas por números a rondar um segundo, muita emoção em pista e algum drama. Um fim de semana repleto de competitividade nesta terceira jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, organizada pelo Vouga Sport Clube.

Muito animação no terceiro fim de semana do ano no Off Road. Lousada, Montalegre e agora Sever do Vouga. Nos SuperCars, o campeão José Lameiro estreou-se a vencer este ano.

O fim de semana ficou ainda marcado pelo aparatoso acidente sofrido por Oscar Ortfeld.

O líder dos Super Car seguia no encalço do estreante Pedro Matos e em busca da primeira vitória do fim-de-semana, mas viu as aspirações caírem por terra ao capotar por várias vezes após um embate numa das barreiras naturais da pista. Foram cerca de 10 cambalhotas dadas pelo Ford Fiesta, que ficou em muito mau estado, mas com o piloto a sair ileso do acidente.

Sem Oscar Ortfeld, caminho livre para os restantes concorrentes lutarem pela vitória e darem a conhecer um novo vencedor pela primeira vez este ano na categoria rainha do RX Portugal by Diatosta.

Um desafio a que José Lameiro acabou por responder da melhor forma com um triunfo inesperado. Pontualmente aos comandos de um Citroën DS3 especificação R5, o Campeão em título garantiu o primeiro triunfo do ano numa jornada em que se apresentou com um carro claramente menos performante que os dos rivais.

Um resultado em que poucos apostariam à partida, mas que acabou por dar novo ânimo à luta pelo título e deixando antever uma ronda muito disputada na próxima visita a Montalegre, de 23 a 25 de julho. No segundo lugar ficou Joaquim Santos, enquanto Pedro Matos, que fez um regresso pontual ao Ralicross nesta jornada de Sever do Vouga, acabou por desistir na final depois de ter sido o mais forte nas corridas de qualificação.

Muitas emoções

Como não podia deixar de ser, emoções muito fortes naquela que é uma das mais concorridas grelhas deste Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, os Super 1600. João Ribeiro veio ao Alto do Roçário para dominar o fim-de-semana de início a fim, reforçando assim a liderança no Campeonato. Depois de garantir a vitória em três das quatro corridas de qualificação e de ter assegurado o melhor tempo das duas meias-finais, o piloto do Skoda Fabia teve tarefa mais árdua na final, com Mário Teixeira a impor-se na partida com o Ford Fiesta. Sem desistir, Ribeiro não descolou de Teixeira.

Contudo, incapaz de encontrar uma porta aberta para salta para a liderança, o líder do Campeonato optou por fazer a Joker Lap antes de Teixeira, o que se revelou determinante para garantir o triunfo. Quem também apresentou uma estratégia perfeita foi André Sousa que, tal como Ribeiro, logrou passar Teixeira no regresso à pista após a Joker Lap para terminar no intermédio do pódio. Já Mário Barbosa foi tocado pelo azar e foi forçado a abandonar ainda antes da partida devido a problemas no seu Citroën AX.

Já no Nacional 1.6, outra das prestações dominadoras do fim-de-semana por parte de André Ferreira. Líder do Campeonato e vencedor da última jornada em Montalegre, o piloto do Peugeot 106 já tinha dado mostras dos seus intentos nas corridas de qualificação e provou isso mesmo na final deste domingo ao triunfar sem qualquer margem para dúvidas. Atrás dele acabou por concluir Rafael Rocha. Depois de não ter alinhado em Lousada, o piloto do Citroën Saxo apresentou-se ao mesmo nível que em Montalegre e voltou a ser segundo, batendo Telmo Costa.

Nos 2 Rodas Motrizes, desaire para Celmo Guicho. Líder do Campeonato à chegada a esta jornada do Vouga Sport Clube, o piloto do Renault Clio até começou bem o fim-de-semana com a liderança após as quatro corridas de qualificação, mas acabou depois, por não alinhar na meia-final. Assim, e com Guicho fora do embate final, Adão Pinto acabou por chamar a si todas as atenções ao vencer a final após uma prestação exemplar. Luís Carvalho, segundo no Campeonato antes desta jornada, ainda tentou o triunfo, mas não encontrou os argumentos necessários e teve de se contentar com o intermédio do pódio, à frente da Campeã em título, Andreia Sousa.

Enquanto isso, nos Iniciados, o líder da classificação Jorge Rego não deixou os créditos por mãos alheias. Depois de ter garantido três vitórias em quatro possíveis nas rondas de qualificação, o jovem do Citroën Saxo entrou para a final ao ataque e assumiu desde a partida. Sem nunca baixar o ritmo, Rego foi-se isolando na frente do pelotão para triunfar sem qualquer dificuldade, repetindo o mesmo nível de prestação que já tinha apresentado em Lousada e na primeira visita a Montalegre. Mais disputada foi a luta pela segunda posição, com Gonçalo novo a acabar por levar a melhor sobre André Monteiro nos metros finais ao conseguir uma fantástica ultrapassagem por dentro a duas curvas da bandeira de xadrez.

Gonzaga estreia-se

O campeão em título Jorge Gonzaga redimiu-se de um arranque de época menos positivo e levou de vencida este terceiro fim-de-semana de competição do Campeonato de Portugal de Kartcross by Diatosta de 2021. Dominador nas rondas de qualificação, com três vitórias, e depois com triunfo na meia-final A, Gonzaga repetiu a dose naquela que foi a última corrida deste domingo, já bem perto das 20 horas e tornou-se no terceiro piloto a vencer este ano.

O piloto do LBS RX01 esteve imperial e assumiu a liderança logo aquando da partida para não mais ceder a posição aos rivais.

Enquanto isso, Alexandre Borges acabou por ficar pelo caminho. O líder do Campeonato partiu um tirante da roda dianteira esquerda na sequência de um toque, o que ditou o abandono prematuro.

Enquanto isso, Rui Nunes, quarto no Campeonato, repetiu a prestação de Lousada ao garantir a segunda posição, à frente de Luís Almeida.

Classificações

Campeonato de Portugal de KartCross – CPKx / TPRKx

1 001 Jorge Gonzaga LBS RX01 04:18.517

2 017 Rui Nunes Semog Bravo + 00:02.411

3 003 Luís Almeida LBS RX01 + 00:02.870

Iniciados Classificação da Final

1 367 Rafael Rêgo Citroen Saxo 04:47.092

2 369 André Monteiro Citroen Saxo + 00:14.171

3 355 Gonçalo Novo Toyota Starlet + 00:20.487

Nacional (2RM) Classificação da Final

1 222 Adão Pinto Opel Astra 04:50.206

2 298 Luís Carvalho Peugeot 206 + 00:01.381

3 257 Andreia Sousa Peugeot 306 + 00:04.341

Super 1600 Classificação da Final

1 149 João Ribeiro Skoda Fabia 04:33.808

2 129 António Sousa Peugeot 208 + 00:01.449

3 110 Mário Teixeira Ford Fiesta + 00:03.198

Nacional 1.6 Classificação da Final

1 177 André Ferreira Peugeot 106 04:45.663

2 155 Rafael Rocha Citroen Saxo + 00:02.413

3 199 Pedro Rocha Citroen Saxo + 00:10.695

Super Cars / Nac. 4WD / R5 Classificação da Final

1 001 José Lameiro Citroen DS3 04:36.893

2 002 Joaquim Santos Ford Focus + 01.020

3 015 Pedro Matos Citroen DS3 NT