Campeonato de Portugal de Ralicross: Lousada marca meio do campeonato | AutoSport

A sempre muito desejada visita à Catedral do Ralicross nacional está aí, com os Campeonatos de Portugal de Ralicross e Kartcross a rumarem à pista da Costilha para a quarta ronda do ano. Os Troféus Super Buggy e Júnior Kartcross também marcam presença com a segunda jornada.

Cerca de três semanas depois das emoções fortes de Sever do Vouga, eis que o pelotão do Ralicross e Kartcross nacional ruma agora a Norte para a única visita da época ao Circuito de Lousada. Uma ronda importante, não fosse esta a prova que assinala precisamente o meio da época e o início da decisiva reta final da competição.

No total, são 72 os pilotos presentes em pista, com a armada do Kartcross a ser a mais extensa, com 25 participantes. Além da presença já garantida dos seis primeiros do Campeonato, o que só por si deixa antever animado fim-de-semana competitivo dadas algumas margens curtas entre os vários pilotos, a ronda do Clube Automóvel de Lousada assinala também o regresso pontual do filho pródigo da terra e Campeão em título, Joca Gonzaga.

Sem aspirações a mais uma coroa, Gonzaga não deixa nem por isso de ser um nome a ter em grande linha de conta, pelo contrário. É de esperar ver o Campeão em título na luta pelas melhores posições, o que pode representar uma séria dor de cabeça para alguns pilotos uma vez que vai somar pontos. Uma realidade que pode acabar por ser favorável a uns, e desfavorável a outros. Seja como for, Pedro Rosário chega a Lousada na frente da tabela pontual com confortáveis 13 pontos de margem e só um contratempo o pode arredar da liderança. Mais complicada promete ser a vida de Diogo Soares e Pedro Marques, com apenas cinco pontos entre segundo e terceiro da geral, enquanto Sérgio Castro, Alcides Calçada e Mário Rato contam com apenas nove pontos de intervalo entre si. Margens curtas que deixam antever algumas trocas.

O segundo pelotão mais concorrido é o das 2 Rodas Motrizes, não contasse esta categorias com 21 inscritos. Um acréscimo que tem sido patente desde a alteração de regulamento que acabou por fazer incluir a antiga Nacional 1.6 nesta categoria. Adão Pinto, Campeão em título, chega a Lousada na frente da geral e com confortável margem de 16 pontos. Algo que talvez lhe permita levar a cabo um fim-de-semana mais tranquilo e despreocupado. Semelhante é a situação de Manuel Pinto. Em segundo da classificação e com 15 pontos de vantagem sobre o estreante Duarte Camelo, é preciso um verdadeiro desaire para que algo mude no topo da tabela de pontos.

Contudo, os olhos devem centrar-se precisamente no jovem Duarte Camelo. Vindo dos Iniciados, o piloto tem dado muito boa conta de si, como atesta o atual terceiro lugar da geral, mas com apenas um ponto de margem sobre a antiga Campeã Andreia Sousa, não há espaço para erros. Aliás, Sousa também não pode estar muito tranquila, já que António Sousa é quinto, a três pontos, e Rafaela Barbosa, outra estreante proveniente dos Iniciados do ano passo, é sexta, com menos quatro pontos. Margens curtas que podem dar azo a várias trocas de posições e que mostram também que a luta no feminino nesta categoria está absolutamente ao rubro.

Outro pelotão muito concorrido é, como vem já sendo usual, o da Super 1600. Com 16 inscritos, entre eles, e como não podia deixar de ser, o Campeão em título e os três primeiros da geral, a ronda competitiva tem tudo para ser repleta de emoções. Ainda para mais com os pilotos a irem “às escuras” uma vez que os resultados de Sever do Vouga 1 continuam ainda suspensos. Mas a verdade é que também não seria por se ter esses resultados já oficializados que o nível de disputa em pista seria diferente. Para já, Jorge Machado apresenta-se como líder, mas por escassos quatro pontos de vantagem sobre André Sousa, enquanto Sérgio Dias surge a nove de distância e o Campeão Mário Barbosa fecha o Top 4 com mais 8 pontos de déficit e apenas um de vantagem sobre Rogério Sousa. Seguramente, e como sempre, um particular a seguir com muita atenção ao longo dos dois dias de prova.

Já nos Super Cars, José Oliveira promete o regresso e, com isso, oferecer luta direta a Tiago Alexandre, o atual líder da classificação. Uma luta há muito aguardada e que deverá dar outro brilho ao programa competitivo de Lousada.

Enquanto isso, e no que toca aos regressos à competição, começando pelos mais novos, temos o Troféu Júnior de Kartcross. Com cinco inscritos, João Dinis vai correr com um alvo nas costas, não fosse ele o líder da geral. E a tarefa não promete ser nada fácil. Não só vai correr contra quatro raparigas, como todas elas, exceção feita a Ana Gonçalves que ainda não pontuou, se mostraram já muito aguerridas em pistas e dispostas a dar tudo pela vitória.

Finalmente o Troféu Super Buggy. Desta feita com apenas dois inscritos, Pedro Rabaço não deverá ter grandes dificuldades em manter a liderança da geral, já que o principal rival, Rui Godinho, não vai alinhar. Enquanto isso, Nuno Godinho deverá estar apostado em recuperar o máximo de terreno possível após a desclassificação de Mação 1.

Como é habitual, o programa competitivo contará com transmissões online em direto ao longo de todo o fim-de-semana na Página Oficial de Facebook do Campeonato de Portugal de Ralicross, bem como nos canais da FPAK.