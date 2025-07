Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross regressa a Montalegre com Nacional 2RM ao rubro

O Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPR/K) estará de volta a Montalegre, pela segunda vez este ano, no próximo fim de semana (26/27 julho) para a sexta prova da época, numa altura em que as diferentes competições estão bem “quentes”, em termos competitivos, com destaque para a Nacional 2RM.

André Marinho (BMW 328) e André Monteiro (Peugeot 206), os líderes dessa categoria, somam o mesmo número de pontos, depois de até agora serem registados cinco vencedores diferentes.

A três rondas do seu termo – para as contas finais valem os seis melhores resultados de um total de oito jornadas –, o CPR/K entra na fase decisiva, prevendo-se momentos muito interessantes na pista do Alto de Padornelos, sob a égide do Clube Automóvel de Vila Real.

Rafaela Barbosa (Citroen Saxo), Adão Pinto (Opel Astra), André Marinho (BMW 328), Bruno Lima (Citroen Saxo) e André Monteiro (Peugeot 206) dividiram entre si os triunfos na Nacional 2RM e ao fim de cinco jornadas os líderes Marinho e Monteiro dispõem de mais 25 pontos que Hélder Ribeiro e 26 em relação a Adão Pinto, enquanto Rafaela Barbosa soma uma desvantagem de 32. A luta pela conquista do máximo número de pontos será determinante para qualquer dos aspirantes à conquista do título.

Na categoria Super 1600, que soma apenas quatro jornadas – ninguém se inscreveu na primeira ronda de Montalegre –, Jorge Machado (Peugeot 208), vencedor de 50 por cento das mesmas, ocupa a primeira posição da tabela classificativa, com uma diferença de apenas 12 pontos para Tiago Ferreira (Peugeot 208), triunfador em Sever do Vouga. Joaquim Machado (Audi A1), o terceiro, encontra-se já a 56 pontos de distância e Leonel Sampaio (Skoda Fabia) a 88.

Dada a escassez de pilotos nos SuperCars, Lousada 1 e Sever do Vouga 1 foram as únicas provas disputadas, sendo que José Oliveira (Peugeot 208) lidera com mais 10 pontos que César Pereira (Ford Fiesta), verificando-se agora o regresso de António Sousa (Peugeot 208), o vencedor da jornada de Lousada e que é terceiro classificado no campeonato, a 45 pontos do topo da tabela classificativa.

Michael Braun (Citroen C1) começou a época a competir sozinho nos Iniciados, mas a chegada de Nélson Costa (Fiat Uno), que tem demonstrado uma boa evolução, veio garantir maior competitividade, sendo que o primeiro lidera de forma destacada (60 pontos de diferença).

Embora não tenha somado ainda qualquer vitória esta época, Alexandre Borges (ASK XCR) comanda no Kartcross, graças a quatro segundos lugares e um quarto [lugar]. Soma 14 pontos de vantagem para Gustavo Henriques (LBS RX01), que já triunfou por duas ocasiões esta época, e 16 em relação a Pedro Marques (LBS RX01), também já com duas vitórias. Mais distantes pontualmente encontram-se Sérgio Castro (ASK XCR) e Guilherme Matos (Semog Bravo), este último o primeiro vencedor da temporada, em Castelo Branco.

No Troféu Júnior, Martim Henriques (LBS SX01) foi o primeiro classificado nas duas provas (Montalegre 1 e Sever do Vouga 1), superiorizando-se a Lourenço Rocha (LBS SX01), que agora trocará o LBS SX01 por umSemog Bravo.

CAMPEONATOS

Nacional 2RM: 1ºs, André Marinho e André Martinho, 195 pontos; 3º, Hélder Ribeiro, 170; 4º, Adão Pinto, 169; 5º, Rafaela Barbosa, 163; 6º, Bruno Lima, 154; 7º, Tiago Ventura, 143; 8º, Ricardo Costa, 129; 9º, Manuel Tavares, 118; 10º, Andreia Sousa, 115.

Super 1600: 1º, Jorge Machado, 172 pontos; 2º, Tiago Ferreira, 160; 3º, Joaquim Machado, 116; 4º, Leonel Sampaio, 84; 5º, José Artur Teixeira, 66; 6º, António Sousa, 60; 7º, José Queirós, 50; 8º, João Ribeiro, 47; 9º, André Sousa, 44; 10º, Jimmy Terpereau, 34.

SuperCars: 1º, José Oliveira, 92; 2º, César Pereira, 82; 3º, António Sousa, 47; 4º, Manuel Pinto, 22.

Iniciados: 1º, Michael Braun, 195 pontos; 2º, Nélson Costa, 135.

Kartcross: 1º, Alexandre Borges, 239 pontos; 2º, Gustavo Henriques, 225; 3º, Pedro Marques, 223; 4º, Sérgio Castro, 199; 5º, Guilherme Matos, 183; 6º, João Pinheiro, 157; 7ºs, Fábio Machado e João Dinis, 122; 9º, Renato Campos, 117; 10º, Tiago Costa, 114.

Troféu Júnior: 1º, Martim Henriques, 110 pontos; 2º, Lourenço Rocha, 96.