Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross: muito público, boas corridas em Montalegre

Na segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPRK), realizada este domingo no Circuito Internacional de Montalegre, os vencedores foram Rokas Baciuska (Supercar), Hélder Ferreira (Open RX), Jorge Machado (Super 1600), Andreia Sousa (Nacional 2RM), Elísio Lopes (Iniciados) e Sérgio Castro (Kartcross).

A jornada, agraciada por um dia de sol e uma notável afluência de público na pista barrosã, testemunhou um conjunto de corridas emocionantes e de elevado nível competitivo. Um facto a salientar é que nenhum piloto conseguiu repetir a vitória da época, resultando em seis novos laureados.

Na categoria Supercars, o lituano Rokas Baciuska, ao volante do seu Hyundai i20, quebrou a sequência, impedindo que Sérgio Dias (Ford Fiesta) alcançasse a sua segunda vitória, após o triunfo em Lousada. Baciuska, que aproveitou a prova de Montalegre como preparação para o Europeu na Letónia, demonstrou superioridade e triunfou de forma tranquila, não dando hipóteses aos pilotos portugueses. Sérgio Dias, por sua vez, garantiu o segundo lugar, destacando-se de António Sousa (Peugeot 208 WRX), que completou o pódio na terceira posição.

A estreia de João Ribeiro no Hyundai i20 WRX, com o qual irá disputar algumas provas do Europeu, não foi muito feliz, já que na corrida da final e na sequência de um “toque” viu-se afastado, de forma irremediável, da discussão dos primeiros lugares. Joaquim Machado, devido a problemas mecânicos no Renault Clio, já não alinhou na final.

Hélder Ferreira (Ford Fiesta R2) dominou em absoluto o Open RX n a sua prova de estreia, já que venceu as cinco corridas e na hora de todas as decisões defendeu-se muito bem de Artur Monteiro (BMW 135I), enquanto Diogo Pinto (Peugeot 106), a revelar uma grande regularidade, terminou no pódio, face a José Pedro Barriga (Fiat Punto 85) e a Marco Soares (Mitsubishi Colt).

Jorge Machado (Peugeot 208 S1600 RX), o campeão em título da categoria Super 1600, regressou às vitórias, confirmando o seu favoritismo em Montalegre, onde, isento de contratempos mecânicos na sua “máquina”, bateu André Monteiro (Peugeot 206) e Luís Pedro Ferreira (Audi A1), numa final em que Rafaela Barbosa (Skoda Fabia) e José Queirós (Peugeot 206 S1600) fecharam o “top 5”.

A luta pelos primeiros lugares voltou a estar “ao rubro” na categoria Nacional 2RM, cuja final foi ganha por Bruno Lima (Citroen Saxo), com 1.020s de vantagem face a Andreia Sousa (Peugeot 306). Contudo, e à semelhança do que sucedera em Lousada, na abertura do CPR/K, quando também terminara em primeiro, Lima foi penalizado em 5 segundos pelos comissários desportivos, devido a “toque” num adversário, caindo para a quinta posição. José Miguel Leal, quinto classificado, sofreu “castigo” idêntico, mas por falta de luzes de presença no seu Peugeot 205, e baixou para sétimo. Quem subiu ao lugar mais alto do pódio foi Andreia Sousa, na frente de Adão Pinto (Opel Astra) e de Tiago Ventura (Citroen Saxo).

Nos Iniciados, desta vez os protagonistas foram Tomás Almeida (Citroen Saxo) e Lucas Moura (Peugeot 106) até à final, ao repartirem entre si o primeiro lugar nas quatro corridas, mas a verdade é que na hora de todas as decisões acabaram ambos surpreendidos por Elísio Lopes (Citroen Saxo). Este conseguiu um triunfo folgado numa corrida em que Michael Braun, devido a problemas mecânicos no seu Peugeot 106 XSi, esteve ausente.

No kartcross, Sérgio Castro (Semog White Shark) foi o grande triunfador, destacando-se de Guilherme Matos (Semog Bravo Sport) e do campeão em título e regressado Gustavo Henriques (Kincar Kin 1604), que chegou a ver João Medina (ASK XC’R) ameaçar-lhe a conquista de um lugar no pódio. A classificação final ficou suspensa, na sequência de verificação técnica a dois kartcross.

A próxima jornada (3ª) do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross está agendada para os próximos dias 23 e 24 de maio, em Mação.

CLASSIFICAÇÕES

Supercars: 1º, Rokas Baciuska (Hyundai i20), 6 voltas; 2º, Sérgio Dias (Ford Fiesta), a 4.063s; 3º, António Sousa (Peugeot 208 WRX), a 9.643; 4º, Leonel Sampaio (Peugeot 208 WRX), a 17.921; 5º, João Ribeiro (Hyundai i20); 6º, Joaquim Machado (Renault Clio).

Open RX: 1º, Hélder Ferreira (Ford Fiesta R2), 6 voltas; 2º, Artur Monteiro (BMW 135I), a 0.859s; 3º, Diogo Pinto (Peugeot 106), a 12.308; 4º, José Pedro Barriga (Fiat Punto 85), a 17.958; 5º, Marco Soares (Mitsubishi Colt), a 32.092; 6º, Manuel Pinto (Subaru Impreza).

Super 1600: 1º, Jorge Machado (Peugeot 208 S1600 RX), 6 voltas; 2º, André Monteiro (Peugeot 206), a 5.839s; 3º, Luís Pedro Ferreira (Audi A1), a 6.674; 4º, Rafaela Barbosa (SkodaFabia), a 6.833; 5º, José Queirós (Peugeot 206 S1600), a 9.361; 6º, Bruno Campos (Peugeot 208 S1600), a 5 voltas; 7º, Ricardo Costa (Peugeot 208 S1600); 8º, António Sousa (Peugeot 206 S1600).

Nacional 2RM: 1º, Andreia Sousa (Peugeot 306), 6 voltas; 2º, Adão Pinto (Opel Astra), a 0.928s; 3º, Tiago Ventura (Citroen Saxo), a 1.273; 4º, Manuel Tavares (Peugeot 106), a 2.214; 5º, Bruno Lima (Citroen Saxo), a 3.980; 6º, Rui Silva (Peugeot 106 S16), a 7.044; 7º, José Miguel Leal (Peugeot 205), a 10.365; 8º, José Fernandes (BMW 323), a 15.414.

Iniciados: 1º, Elísio Lopes (Citroen Saxo), 6 voltas; 2º, Tomás Almeida (Citroen Saxo), a 6.789s; 3º, Lucas Moura (Peugeot 106 16S), a 24.028; 4º, Inês Ralha (Fiat Uno), a 46.654; 5º, Michael Braun (Peugeot 106 XSi).

Kartcross(suspensa): 1º, Sérgio Castro (SemogWhiteShark), 7 voltas; 2º, Guilherme Matos (Semog Bravo Sport), a 5.757s; 3º, Gustavo Henriques (KincarKin 1604), a 8.258; 4º, João Medina (ASK XC’R), a 8.805; 5º, João Pinheiro (LBS-RX01), a 10.446; 6º, Martim Henriques (LBS-RX01), a 11.281; 7º, Tiago Costa (Lifelive TN 11), a 43.944; 8º, Fábio Machado (ASK XC’R), a 1 volta; 9º, João Dinis (Semog Bravo Sport), a 1 volta; 10º, Júlio Pereira (Question Engineering).