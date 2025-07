Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross: Joaquim Machado venceu em Montalegre

A sexta ronda do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross, realizada este domingo, em Montalegre, ficou marcada pelo primeiro triunfo de Joaquim Machado (Audi A1) esta época nos Super 1600, a que se juntaram osregressos às vitórias de Rafaela Barbosa (Citroen Saxo), na Nacional 2RM, de António Sousa (Peugeot 208), nos SuperCars, e aindade Pedro Marques (LBS RX01), no kartcross.

Na categoria mais concorrida, a Nacional 2RM, Rafaela Barbosa (Citroen Saxo) tornou-se no primeiro piloto a somar duas vitórias na presente temporada, depois de bater na final Adão Pinto (Opel Astra) e Bruno Lima (Citroen Saxo), numa ronda em que os líderes do campeonato tiveram sortes diferentes na pista do Alto de Padornelos. Assim, enquanto André Monteiro (Peugeot 208) não logrou chegar à final, ao ser último na sua meia-final, devido a um “toque” pouco depois da partida que o impediu de prosseguir, André Marinho (BMW 328) ainda saiu de Montalegre com um precioso quinto lugar.

Joaquim Machado (Audi A1), nos Super 1600, conquistou oprimeiro triunfo de 2025, sendo secundado por Tiago Ferreira (Peugeot 208), o vencedor da jornada anterior, em Sever do Vouga, e António Sousa (Peugeot 208). Ao debater-se com problemas de motor no Peugeot 208 na corrida 4, Jorge Machado viu interrompido o seu domínio, depois de ganhar as três qualificações e apenas alinhou na final para marcar pontos. Leonel Sampaio, também devido a problemas mecânicos no SkodaFabia, não foi além do último lugar.

Nos SuperCars, António Sousa (Peugeot 208) somou o segundo triunfo do ano, repetindo o sucesso de Lousada, depois de levar a melhor na final perante José Oliveira (Peugeot 208) e com César Pereira (Ford Fiesta) a completar o pódio.

Nélson Costa (Fiat Uno) dominou nos Iniciados, face a um Michael Braun (Citroen C1) que devido a problemas mecânicos durante todo o fim de semana apenas alinhou na final para não ficar a zero em termos de pontuação no campeonato.

Pedro Marques (LBS RX01) colecionou a terceira vitória da temporada no kartcross, depois de uma final muito disputada e na qual Sérgio Castro (ASK XCR) terminou em segundo, mas acabaria penalizado por um “toque” no arranque em Gustavo Henriques (LBS RX01), caindo para a terceira posição, por troca com João Pinheiro (LBS RX01).

No Troféu Júnior, Martin Henriques (LBS RX01) superiorizou-se e Lourenço Rocha (LBS SX01) nas qualificações e na final.

CLASSIFICAÇÕES (Oficiosas)

Nacional 2RM: 1º, Rafaela Barbosa (Citroen Saxo), 5.19.556; 2º, Adão Pinto (Opel Astra), a 02.635s; 3º, Bruno Lima (Citroen Saxo), a 16.122; 4º, Ricardo Costa (Citroen Saxo), a 17.304; 5º, André Marinho (BMW 328), a 18.032; 6º, Andreia Sousa (Peugeot 306), a 18.416; 7º, Hélder Ribeiro (Citroen Saxo), a 40.387; 8º, Sérgio Ventura (Citroen Saxo).

Super 1600: 1º, Joaquim Machado (Audi A1), 5.11.891; 2º, Tiago Ferreira (Peugeot 208), a 0.919s; 3º, António Sousa (Peugeot 208); 4º, Jorge Machado (Peugeot 208); 5º, Leonel Sampaio (SkodaFabia).

SuperCars: 1º, António Sousa (Peugeot 208), 4.52.013; 2º, José Oliveira (Peugeot 208), a 05.208; 3º, César Pereira (Ford Fiesta).

Iniciados: 1º, Nélson Costa (Fiat Uno), 6.35.109; 2º, Michael Braun (Citroen C1), a 19.294.

Kartcross: 1º, Pedro Marques (LBS RX01), 5.40.656; 2º, João Pinheiro (LBS RX01), a 05.816s; 3º, Sérgio Castro (ASK XCR), a 05.934; 4º, Alexandre Borges (ASK XCR), a 06.228; 5º, Cláudio Sousa (Semog Bravo), a 14.416; 6º, Gustavo Henriques (LBS RX01); 7º, Fábio Machado (ASK XCR).

Júnior: 1º, Martin Henriques (LBS SX01), 6.10.643; 2º, Lourenço Rocha (LBS SX01), a 19.971s.

A próxima jornada (7ª) do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross está agendada para Sever do Vouga, na pista do Alto do Roçário, nos dias 20 e 21 de setembro próximo.