Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross: João Ribeiro estreia o seu novo Hyundai i20 WRX

O segundo confronto da temporada do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross está marcado para o próximo fim de semana, dias 25 e 26 de abril, no Circuito Internacional de Montalegre, e traz consigo algumas novidades bastante interessantes.

Entre os destaques, teremos a participação do campeão europeu João Ribeiro, que fará a sua estreia ao volante do seu novo Hyundai i20 WRX, um Supercar. Contudo, não será a única estrela presente no traçado barrosão. O jovem lituano Rokas Baciuska, ex-campeão europeu de Super 1600 em 2018, também marcará presença com um Hyundai i20 WRX.

Desde 2023, Baciuska tem-se afirmado como um dos pilotos de Rally Raid mais proeminentes a nível mundial. Este ano, inclusive, sagrou-se vencedor do Dakar na categoria Stock, integrando a equipa oficial Defender Rally, onde um dos seus colegas era o lendário Stéphane Peterhansel.

A corrida dos Supercars promete grandes momentos, já que Sérgio Dias, o vencedor de Lousada, não desejará perder a embalagem, só que agora perante uma concorrência bem mais forte, pois além dos já referidos João Ribeiro e RokasBaciuska juntam-se António Sousa, Leonel Sampaio e Joaquim Machado, todos com ambições de chegar ao pódio. Ao contrário do sucedido em Lousada, nesta jornada com organização do Clube Automóvel de Vila Real a divisão Open RX corre em separado e Manuel Pinto, que ganhou na abertura da época, vê aumentar o número de adversários. Artur Monteiro (BMW), Diogo Pinto (Peugeot 206) e José Barriga (Fiat Punto) terão agora a “companhia” de Hélder Ferreira (Ford Fiesta R2) e de Marco Soares (Mitsubishi Colt).

Na categoria S1600 verificam-se algumas ausências, designadamente a do trio que subiu ao pódio em Lousada (André Sousa, Tiago Ferreira e Rogério Sousa), bem como de Mário Barbosa. O campeão Jorge Machado quer esquecer os azares da prova anterior e discutir a vitória face, entre outros, a Luís Pedro Ferreira e António Sousa, que deram boas indicações no início da época e prometem não baixar os braços. Ricardo Costa, André Monteiro, José Queirós, Bruno Campos e Rafaela Barbosa serão outros pilotos a ter em conta para a luta dos primeiros lugares.

Na divisão com maior número de participantes, antevê-se uma forte oposição para o vencedor da jornada de abertura, Manuel Tavares. E entre esses protagonistas deverão estar Tiago Ventura e Bruno Lima, mas não só. André Marinho e José Fernandes podem tirar partido das longas retas do circuito de Montalegre para surgir nos lugares da frente. Andreia Sousa, sempre aguerrida e conhecida por não desistir, mesmo depois dos vários problemas surgidos em Lousada, parte com motivação para discutir as primeiras posições, tal como Adão Pinto, o piloto mais titulado desta divisão. Mas haverá outros nomes a considerar, como José Leal, Vítor Ferreira, Luís Clemente, João Lucas, Ricardo Paiva, Rui Silva e o regressado Vítor Silva.

Michael Braun e Lucas Moura afiguram-se como as principais figuras da luta pela vitória nos Iniciados, frente a Elísio Lopes e a Tomás Almeida. Inês Ralha, que compete na divisão inferior dos iniciados, será a única piloto feminina em Montalegre.

Tiago Costa, líder do campeonato de kartcross e vencedor em Lousada, no arranque da época, não terá a vida “facilitada” na pista barrosã, frente a adversários como Sérgio Castro, Fábio Machado e o regressado e atual campeão em título, Gustavo Henriques. Outros nomes que surgem como candidatos à discussão dos primeiros serão João Pinheiro, autor de uma excelente prova em Lousada, bem como Renato Campos, Guilherme Matos, João Dinis, Júlio Pereira e João Medina. Martim Henriques, Pedro Oliveira e Rodrigo Macedo disputam a sua primeira prova da temporada.

CAMPEONATOS

Supercars: 1º, Sérgio Dias, 50 pontos; 2º, José Oliveira, 44; 3º, Leonel Sampaio, 39; 4º, Joaquim Machado, 38; 5º, Manuel Pinto, 36; 6º, Artur Monteiro, 32; 7º, Diogo Pinto, 30; 8º, José Pedro Barriga, 28; 9º, António Sousa, 23.

Super 1600: 1º, André Sousa, 50 pontos; 2ºs, Luís Pedro Ferreira e Tiago Ferreira, 40; 4º, Rogério Sousa, 39; 5º, Mário Barbosa, 36; 6º, André Monteiro, 31; 7ºs, Jorge Machado e Ricardo Costa, 30; 9ºs, Bruno Campos e José Queirós, 27; 11º, Daniel Pacheco, 24.

2RM: 1º, Tiago Ventura, 42 pontos; 2ºs, Bruno Lima e Manuel Tavares, 41; 4º, Adão Pinto, 39; 5ºs, André Marinho e José Miguel Leal, 34; 7ºs, José Soares e Luís Carvalho, 34; 9º, Hélder Ribeiro, 28; 10º, José Fernandes, 25.

Iniciados: 1º, Michael Braun, 143 pontos; 2º, Lucas Moura, 131; 3º, Tomás Almeida, 119; 4º, Elísio Lopes, 110; 5º, Inês Ralha, 101; 6º, Índia Monteiro, 95.

Kartcross: 1º, Tiago Costa, 54 pontos; Jorge Gonzaga, 51; 3º, Sérgio Castro, 43; 4ºs, João Pinheiro e Fábio André Machado, 42; 6ºs, Júlio Pereira e Guilherme Matos, 34; 8º, Cláudio Ferreira Sousa, 33; 9º, João Dinis, 32; 10º, Renato Campos, 31.