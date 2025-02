Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross: CPRK arranca com promessa de evolução

É sob o signo da expetativa e o prognóstico de um elevado nível competitivo que arranca este próximo fim de semana (22/23 fevereiro), em Castelo Branco, o Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPR/K). Nesta primeira de oito jornadas, o plantel do CPR/K ainda se apresentará desfalcado e algo distante da máxima força, já que alguns pilotos ainda aguardam a finalização dos seus projetos.

Não haverá qualquer concorrente dos Super Cars nesta prova de abertura da temporada, mas nas restantes categorias não faltam motivos de interesse.

Na classe Super 1600, o campeão Mário Barbosa trocará, pelo menos nos dois primeiros fins de semana da defesa do seu título, o Citroen Saxo por um Ford Fiesta. Jorge Machado volta a apostar no Peugeot 208, na expetativa de destronar o campeão e recuperar o título conquistado em 2023. Mas, para a discussão dos primeiros lugares haverá que contar ainda, entre outros, com Tiago Ferreira e António Sousa Júnior, aos comandos dos Peugeot 208, para além de Joaquim Machado (Audi A1), outro forte candidato, depois da vitória na Taça de Portugal de Ralicross. Aos nomes já referidos juntam-se ainda Leonel Sampaio e José Artur Teixeira, com os seus Skoda Fabia Mk2, tal como José Queirós (Peugeot 206) e Sérgio Meireles (Suzuki Swift). Antevê-se que Jimmy Terpereau, ao volante do Citroen Saxo Kit Car campeão nacional, possa seja um “outsider de luxo”.

A Nacional 2RM, que agrupa cilindradas diferentes, promete, também, despiques interessantes, em termos absolutos e nas duas divisões. Bruno Lima (Citroen Saxo), o campeão da Divisão 1, vai renovar a defesa do título, face a um valioso leque de candidatos à sua sucessão, do qual fazem parte Rafaela Barbosa, Ricardo Costa, o regressado Hélder Ribeiro e o jovem talento Tiago Ventura, todos em Citroen Saxo, além de Manuel Tavares, João Lucas (Peugeot 106), sem esquecer Luís Ferreira (Suzuki Swift), piloto que também já conheceu o sabor da vitória na época passada. Na Divisão 2, o campeão em título André Marinho (BMW 325) deverá ter como principais oponentes Adão Pinto (Opel stra), Andreia Sousa (Peugeot 306), Fernando Silva (Seat Ibiza) e André Monteiro (Peugeot 206), o vencedor da Taça de Portugal na divisão e na geral.

Nos Iniciados, apenas Michael Braun irá estar em pista no Circuito do Lanço Grande, aos comandos do seu Citroen C1.

No Kartcross haverá oito pilotos em Castelo Branco, com destaque para Alexandre Borges, o campeão em título, que trocou de “máquina” a vai competir com um Ask, à semelhança do que sucederá com alguns dos seus grandes adversários, como Sérgio Castro e Fábio Machado. Na defesa das cores da La Base RX01 estarão Pedro Marques, campeão nacional da divisão 1 e vencedor da Taça de Portugal, Gustavo Henriques, terceiro classificado no Campeonato, e João Pinheiro. Por seu turno, João Dinis, vencedor do troféu júnior de kartcross, sobe de patamar, em termos de categoria, e surgirá aos comandos de um Semog, à semelhança do que vai suceder com Guilherme Matos.