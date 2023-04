Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross arrancou em Montalegre: | AutoSport

Foi com sol entre nuvens e a temperatura a não passar dos 13 graus que o Circuito Internacional de Montalegre recebeu hoje, 22 de Abril, o primeiro de dois dias de competição da etapa inaugural do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross.

Ferreira começa na frente na 2RM

Os metros iniciais da temporada ficaram a cargo das 2 Rodas Motrizes, com 17 pilotos a alinhar para as quatro séries deste embate inicial. Terminados os treinos cronometrados Adão Pinto, Campeão em título, era o mais rápido, com uma marca de 43,976s, batendo Bruno Ferreira (Suzuki Swift) e Vítor Silva (Ford Focus), que acabaram por ser os homens da pole das Séries B e C.

Disputadas as quatro séries da categoria, foi Bruno Ferreira (Suzuki Swift) quem acabou na liderança da classificação com um tempo total de 3:47,839s. Adão Pinto, a 1,603s, e Vítor Silva, a 1,660s, seguram os restantes lugares cimeiros.

Sousa mais forte no primeiro apagar de luzes da S1600

Após os 2RM, o Circuito Internacional de Montalegre foi o palco para a divisão mais aguardada do Campeonato, a Super 1600, com os treinos cronometrados a colocar os 5 primeiros praticamente a rodar todos no mesmo segundo. Jorge Machado (vice-campeão em 2022) assinou com o seu Citroën C2 o tempo mais rápido (41,633s), deixando a apenas 0,251s André Sousa, no Audi A1, e Rogério Sousa a 0,350s, este num Ford Fiesta. Estava lançada a emoção para as três séries da Qualificação 1, mais ainda com o Campeão em título Mário Barbosa a lograr apenas o quarto tempo dos cronometrados a 0,465s de Machado.

Realizadas as três séries, Rogério Sousa é, por agora, o homem a bater depois de assinar um tempo total de 3:36,698s, secundado por Joaquim Machado e Leonel Sampaio que, nos Cronometrados, tinha assinado apenas o 6º tempo.

A destacar ainda o abandono de Mário Barbosa e Jorge Machado na penúltima volta da série A onde, depois de uma subida mais atrevida do corretor, Machado acabou por perder a roda dianteira esquerda; já Barbosa teve de encostar no final da reta da meta com problemas mecânicos.

Marques destaca-se no Kartcross

Alexandre Borges (vice-campeão 2022 num Planet KartCross), Sérgio Castro (3º classificado em 2022), no ASK XCR, e Mário Rato (Semog Bravo) assinaram os três melhores tempos dos Treinos Cronometrados num pelotão de Kartcross com diferenças de tempo absolutamente diminutas.

Assim se definiram as primeiras emoções do regresso a Montalegre desta sempre animada e muito competitiva categoria onde na presente época se faz notar a ausência de Joca Gonzaga, Campeão em título que este ano deverá participar em apenas algumas das jornadas do campeonato.

No final das três séries da Qualificação 1 a ação no Circuito Internacional de Montalegre, e com a paisagem natural da Serra do Larouco como pano de fundo, a vitória ficou nas mãos de Pedro Marques (LBS RX01) que nos Cronos se tinha quedado apenas pelo 11º tempo. Os segundo e terceiro lugares são ocupados, respetivamente, por João Pinheiro (LBS RX01) e Mário Rato (Semog Bravo).

A destacar o abandono do homem mais rápido dos Cronometrados – Alexandre Borges – que foi traído por problemas no seu Planet Kartcross.

PROGRAMA

Domingo

Warm Up – a partir das 08h30

Corrida de Qualificação 2 – a partir das 09h35

Corrida de Qualificação 3 – a partir das 11h10

Meias-Finais – a partir das 14h00

Finais – a partir das 15h30