Campeões 2022: Decisões do RX Portugal levadas até ao fim | AutoSport

Mário Barbosa foi o Campeão mas as decisões foram levadas até à bandeira de xadrez numa última emocionante jornada do RX Portugal by Transwhite para os homens da Super 1600 em Lousada, pista que recebeu a maioria das ‘decisões’..

Na Nacional de 2RM, Adão Pinto levou o ceptro com 13 pontos de vantagem para Bruno Campos. Adão Pinto venceu também a Divisão 2. Nuno Queirós venceu a divisão 1 dos 2RM.

Joca Gonzaga garantiu a renovação do título de Kartcross pela quarta vez, e fê-lo bem destacado na classificação. Adão Pinto renovou o título de Campeão das 2 Rodas Motrizes, depois de um ano de altos e baixos a trazer a luta pelo título para a última corrida.

Nos Iniciados, o título foi para Duarte Camelo, apesar de um fim de época mais complicado. Venceu também a divisão 1.6 dos Iniciados.

Na Nacional 1.6, luta até à última, com Ricardo Costa a chegar ao título, apenas dois pontos separaram-no de Pedro Rocha.

Nos Super Cars, José Oliveira assegurou o título antecipadamente, até porque foi o único a pontuar no campeonato, pois a concorrência não disputou provas suficientes.