C. Portugal de Ralicross/Kartcross: tudo ou nada pelos títulos em Sever do Vouga

O Campeonato de Portugal de Kartcross/Ralicross (CPRK) avança este próximo fim de semana (20/21 setembro) para a sua sétima e penúltima jornada da época, na pista do Alto do Roçário, em Sever do Vouga, com os futuros campeões a perfilarem-se no horizonte, numa fase de tudo na luta pelos títulos nas diferentes categorias.

É na categoria Nacional 2RM, a mais concorrida do CPRK, que se verifica o maior equilíbrio, com cinco pilotos a dividirem as vitórias nas 6 jornadas anteriores, sendo que apenas Rafaela Barbosa (Citroen Saxo) conseguiu bisar.

André Marinho chega, agora, a Sever do Vouga no primeiro lugar, com André Monteiro a 4 pontos de diferença, Adão Pinto (Opel Astra) a 18, Hélder Ribeiro (Citroen Saxo) a 22 e a já referida Rafaela Barbosa, no quinto lugar, soma 24 de desvantagem. Naturalmente que está ainda tudo em aberto, face às diferenças entre este quinteto e ainda o número de pontos em jogo.

Uma ausência de vulto nesta jornada será a de Tiago Ventura (7º no campeonato), na sequência do acidente sofrido em Montalegre e devido à circunstância de o Citroen Saxo ainda não se encontrar recuperado.

Na Super 1600, Jorge Machado (Peugeot 208), que soma o maior número de vitórias (2) nas 5 provas disputadas, dispõe de 11 pontos de avanço para Tiago Ferreira (Peugeot 208), pelo que a questão do título parece resumir-se a estes dois protagonistas, já que Joaquim Machado (Audi A1) acumula menos 50 pontos face ao atual líder do campeonato.

Participada em apenas três jornadas (Lousada 1, Sever do Vouga 1 e Montalegre 2) e sempre com reduzido número de concorrentes, a categoria SuperCars terá José Oliveira (Peugeot 208), líder do CPRK, como único participante da Divisão 1 nesta penúltima jornada da época.

Emocionante e, porventura, imprevisível está o campeonato de Kartcross, no qual a notável regularidade de Alexandre Borges (ASK XCR) – 4 segundos lugares, um terceiro e um quarto – lhe permitiu chegar a esta fase da época como líder.

É o único piloto do “top 3” que ainda não conta qualquer vitória, mas soma mais 7 pontos que Pedro Marques (LBS RX01), autor do maior número de vitórias (3), e 14 em relação a Gustavo Henriques (LBS RX01). Já mais distante encontra-se Sérgio Castro (ASK XCR), a 38 pontos do primeiro classificado, que não se inscreveu para esta jornada de Sever do Vouga.

Nos iniciados de ralicross, Michael Braun (Citroen C1) dispõe de um pecúlio confortável (53 pontos) para Nélson Costa (Fiat Uno), enquanto no Troféu Júnior de Kartcross Martim Henriques (LBS RX01) tem-se destacado de Lourenço Rocha (LBS RX01).

CAMPEONATOS (Após Montalegre 2)

Nacional 2RM: 1º, André Marinho, 226 pontos; 2º, André Monteiro, 222; 3º, Adão Pinto, 208; 4º, Hélder Ribeiro, 204; 5º, Rafaela Barbosa, 202; 6º, Bruno Lima, 192; 7º, Tiago Ventura, 177; 8º, Ricardo Costa, 161; 9º, Manuel Tavares, 145; 10º, Andreia Sousa, 143.

Super 1600: 1º, Jorge Machado, 212 pontos; 2º, Tiago Ferreira, 201; 3º, Joaquim Machado, 162; 4º, Leonel Sampaio, 117; 5º, António Sousa, 99.

SuperCars: 1º, José Oliveira, 135 pontos; 2º, César Pereira, 121; 3º, António Sousa, 95; 4º, Manuel Pinto, 58.

Iniciados: 1º, Michael Braun, 237 pontos; 2º, Nélson Costa, 184.

Kartcross: 1º, Alexandre Borges, 282 pontos; 2º, Pedro Marques, 275; 3º, Gustavo Henriques, 268; 4º, Sérgio Castro, 244; 5º, João Pinheiro, 202; 6º, Guilherme Matos, 183; 7º, Fábio Machado, 157; 8º, Cláudio Sousa, 135; 9º, João Dinis, 122; 10º, Renato Campos, 117.

Troféu Júnior: 1º, Martim Henriques, 165 pontos; 2º, Lourenço Rocha, 144.