C. P. Ralicross/Kartcross: Primeiros louros para Sérgio Dias, André Sousa e Manuel Tavares

Sérgio Dias (SuperCars), André Sousa (Super 1600), Manuel Tavares(2RM), Tiago Silva (Kartcross), Michael Braun (Iniciados) e Lourenço Rocha (Troféu Júnior) foram os vencedores, este fim de semana, da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross (CPR/K), no Circuito Internacional de Lousada.

Numa jornada soalheira e perante excelente moldura humana, assistiu-se a um conjunto de corridas muito interessantes, como sucedeu na final dos SuperCars, a encerrar o programa, com o duelo entre Sérgio Dias (Ford Fiesta) e José Oliveira (Peugeot 20u Super Car), o campeão em título da categoria.Este duo destacou-se após a partida face a Leonel Sampaio (Peugeot 208 WRX), que acabaria por ser superado por Joaquim Machado (Renault Clio), o último ocupante do pódio. O duelo pela vitória travado entre Dias e Oliveira ficou bem expresso na diferença de… 00.676s na linha de meta, quando foi exibida a bandeira de xadrez. Manuel Pinto (Citroen C2) dominou e venceu no Open RX, na frente de Artur Monteiro (BMW 135i), Diogo Pinto (Peugeot 106) e José Pedro Barriga (Fiat Punto 85).

Na renovada categoria Super 1600, André Sousa teve uma estreia de sonho com o Audi A1, ao triunfar frente aos Ford Fiesta S1600 RX de Tiago Ferreira e de Rogério Sousa, com Luís Pedro Ferreira (Audi A1) e Ricardo Costa (Peugeot 208 S1600), nos quarto e quinto lugares finais, respetivamente. Tanto o campeão em título, JorgeMachado (Peugeot 208 S1600 RX), que bateu, como Mário Barbosa (Peugeot 208), com problemas mecânicos, não tiveram uma tarde isenta de problemas, ficando afastados da discussão dos primeiros lugares.

Manuel Tavares (Peugeot 106) triunfou na 2RM, depois de ter concluído a final a 00.433s de Bruno Lima (Citroen Saxo), o vencedor, mas este acabaria por ser penalizado com 5 segundos pelos comissários desportivos, na sequência do “toque” a um adversário. Deste modo, o campeão em título da Divisão 1 foi relegado para a quarta posição final, atrás de Adão Pinto (Opel Astra) e de Tiago Ventura (Citroen Saxo), os dois pilotos que subiram ao pódio. André Marinho (BMW 328), o campeão absoluto e da Divisão 2, não foi bafejado pela sorte, já que na final viu partir-se a transmissão.

Lucas Moura (Peugeot 106 S16) e Michael Braun (Peugeot 106 XSi) foram os jovens em destaque nos Iniciados, dividindo entre si os primeiros lugares nas corridas até à final, mas aí aquele último bateu o seu rival, com Tomás Almeida (Citroen Saxo) e Elísio Lopes (Citroen Saxo) nos lugares seguintes. Na classe 1.0, Inês Ralha (Fiat Uno) superiorizou-se a India Monteiro (VW Polo).

No kartcross, Tiago Costa (Lifelive TN 11)levou a melhorno aceso despique com o regressado Jorge Gonzaga (LBS RX01)para subir ao lugar mais alto do pódio, graças a uma margem de 00.320s, mas a luta pelo terceiro lugar não foi mais tranquila. Fábio Machado (ASK XC’R) superou Sérgio Castro (SemogWhiteShark) por 23 décimas de segundo, com Guilherme Matos (Semog Bravo Sport) a terminar na quinta posição, e acossado de perto por João Pinheiro (LBS RX01).

Lourenço Rocha (SemogWhiteShark)levou de vencida o Troféu Júnior de Kartcross, no qual Afonso Couto (LBS RX01) se superiorizou a Santiago Henriques (LBS SX01) na final, com Eduardo Soares (KincarKin 1604) na quarta posição.

CLASSIFICAÇÕES

SuperCars: 1º, Sérgio Dias (Ford Fiesta), 6 voltas; 2º, José Oliveira (Peugeot 208 Super Car), a 00.676s; 3º, Joaquim Machado (Renault Clio), a 7.645; 4º, Leonel Sampaio (Peugeot 208 WRX), a 18.865; 5º, Manuel Pinto (Citroen C2), a 34.662; 6º, Artur Monteiro (BMW 135i), a 1 volta; 7º, Diogo Pinto (Peugeot 106), a 1volta; 8º, João Pedro Barriga (Fiat Punto 85), a 1 volta.

Super 1600: 1º, André Sousa (Audi A1), 6 voltas; 2º, Tiago Ferreira (Ford Fiesta S1600 RX), a 1.007s; 3º, Rogério Sousa (Ford Fiesta S1600 RX), a 4.403; 4º, Luís Pedro Ferreira (Audi A1), a 7.875; 5º, Ricardo Costa (Peugeot 208 S1600), a 10.692; 6º, Mário Barbosa (Peugeot 208), a 1 volta; 7º, André Monteiro (Peugeot 206), a 2 voltas; 8º, Daniel Pacheco (Citroen C3), a 2 voltas.

2RM: 1º, Manuel Tavares (Peugeot 106), 6 voltas; 2º, Adão Pinto (Opel Astra), a 00.668s; 3º, Tiago Ventura (Citroen Saxo), a 2.087; 4º, Bruno Lima (Citroen Saxo), a 4.567;5º, José Miguel Leal (Peugeot 205), a 15.873; 6º, Luís Carvalho (Peugeot 206 GTi), a 17.988; 7º, André Marinho (BMW 328), a 3 voltas; 8º, Andreia Sousa (Peugeot 306), a 5.

Iniciados: 1º, Michael Braun (Peugeot 106 XS), 6 voltas; 2º, Lucas Moura (Peugeot 106 S16), a 2.007; 3º, Tomás Almeida (Citroen Saxo), a 5.736; 4º, Elísio Lopes (Citroen Saxo), a 12.616; 5º, Inês Ralha (Fiat Uno), a 39.740; 6º, India Monteiro (VW Polo), a 1 volta.

Kartcross: 1º, Tiago Costa (Lifelive TN11), 7 voltas; 2º, Jorge Gonzaga (LBS RX01), a 00.320s; 3º, Fábio Machado (ASK XC’R), a 3.274; 4º, Sérgio Castro (SemogWhiteShark), a 3.297; 5º, Guilherme Matos (Semog Bravo Sport), a 5.808; 6º, João Pinheiro (LBS RX01), a 5.887; 7º, Cláudio Sousa (Semog Bravo Sport), a 8.034; 8º, Júlio Pereira (Question Engineering), a 11.229; 9º, Austin Jones (ASK XC’R), a 12.096; 10º, Renato Campos (ASK XC’R), a 2 voltas.

Troféu Júnior: 1º, Lourenço Rocha (SemogWhiteShark), 7 voltas; 2º, Afonso Couto (LBS RX01), a 1.919; 3º, Santiago Henriques (LBS SX01), a 4.132; 4º, Eduardo Soares (KincarKin 1604), a 35.771.