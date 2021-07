Aparatoso acidente no Ralicross de Sever do Vouga | AutoSport

Oscar Ortfeld chegou a Sever do Vouga, à pista do Alto do Roçário, para a terceira jornada do RX Portugal by Diatosta na frente do Campeonato e com o intuito claro de reforçar essa mesma vantagem no topo da tabela pontual depois de ter falhado o triunfo em Montalegre 1.

Contudo, o regresso às vitórias não estava escrito e, depois de um arranque menos positivo para a primeira corrida de qualificação, em que se viu relegado para terceiro, atrás de Pedro Matos, que se estreia este ano no Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta, e do Campeão em título José Lameiro, o italo-sueco viu a sua participação terminada bem mais cedo que o esperado.

Com um ritmo muito forte, e após ter já superado Lameiro, Ortfeld seguia no encalço de Matos quando, após a saída da penúltima direita, deixou a traseira do seu Fiesta fugir um pouco demais e acabou por embater numa barreira natural da pista, o que resultou num aparatoso acidente e em avultados danos no seu Super Car em resultado de mais de uma dezena de cambalhotas na pista.

Felizmente, a célula de segurança do Ford Fiesta fez exactamente aquilo para que foi construída e permitiu que Ortfeld abandonasse o carro ileso e pelo seu próprio pé, se bem que um pouco atordoado após vários metros a capotar pela pista