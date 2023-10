50º Ralicross Sever do Vouga define campeões nacionais | AutoSport

Rogério Sousa vence na S1600, Alexandre Borges mais forte no KX. Surpresa na 2RM com Ricardo Costa a ditar a sua lei. Dinis a caminho do título no Troféu Júnior KX.

A pista do Alto do Rocário será o palco de todas as lutas e todas as decisões este fim-de-semana com o traçado de Sever do Vouga a receber a sétima, e última prova, do Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross, numa organização do Vouga Sport Club. Com temperaturas muito acima dos 30º, numa vaga de calor em pleno Outono, a levarem o muito público presente “à cata de sombra”, na pista e com títulos por decidir as emoções estiveram ao rubro na Qualificação 1.

Á chegada a Sever, e já com o título de vencedor na divisão Supercars entregue a Tiago Alexandre, as principais lutas e atenção dos aficionados presentes estão centradas nas categorias mais amadas.



Na S1600 a luta está entre Machado, Barbosa e Sousa. Na 2RM Adão Pinto lidera, mas está a braços com a Duarte Camelo e Rafaela Barbosa, no Kartcross são apenas 2 pontos a separar Luís Almeida de Pedro Rosário com Mário Rato, Alexandre Borges e Alcides Calçada à espreita para aproveitar todo o qualquer erro. No Trófeu Júnior RX o dueto João Dinis e Yéssica Lorenzo são o ponto de interesse.



Um verdadeiro inferno dentro e fora de pista com o Alto do Roçario a ser o palco maior para todas as lutas e todas as decisões

S1600 – Qualificação 1

Cronometrados e vitória na Q1 para André Sousa.

Entre os homens da S1600, André Sousa agarrou o melhor tempo nos cronometrados e parece querer baralhar as contas de Machado, Barbos e Rogério Sousa. Com 37.208s o homem do Audi, assegurou a melhor prestação e assume a Pole da Série A. No seu encalço o atual 3ª à geral do Campeonato, Rogério Sousa que com o 2º melhor tempo ao relógio também garantiu a Pole na sua série. Terceiro e quarto tempos para o líder Jorge Machado e Mário Barbosa, este último a ter de alinhar na série A ao lado de André Sousa e a ter pela frente um desafio inicial bastante complicado. Estavam lançados os dados para a Q1.

Também a S1600 com três séries para apurar o vencedor da Q1. Na Série A com a presença do campeão em título, Mário Barbosa, seria André Sousa a dar sequência à melhor prestação nos cronometrados vencendo com António Sousa a ser 2ª e Tiago Ferreira em 3º. Mário Barbosa que até à entrada da última volta rodava da 2ª posição, viu o seu Citroen Saxo trair a sua prestação com problemas que o relegaram para o último lugar.

Série B, quatro dos bravos da S1600 com vitoria relativamente tranquila de Rogério Sousa. Os senhores que se seguiram foram Leonel Sampaio e Sérgio Dias 2º e 3ª respetivamente.,

Na última série a presença do líder do campeonato, Jorge Machado que liderou desde o arranque até à axadrezada. Joaquim machado seria 2º e a fechar o Top 3, Carlos Carvalho.

No apuramento dos resultados a vitória Q1 na S1600 foi de André Sousa que desta forma, assinando melhor tempo nos cronos e vitória na Q1, começa de forma exemplar esta última prova do campeonato. Rogério Machado lograria a 2ª posição à geral com o líder da tabela classificativa, Jorge Machado a 3º. O Top 5 fica completo com António Sousa e Joaquim Machado. Uma nota para Mário Barbosa que foi 12º e último à geral e que pode com este resultado comprometer as suas pretensões ao título.

2RM – Qualificação 1

Duarte Camelo abre fim-de-semana com melhor tempo nos cronos.

Ricardo Costa assina primeira vitória do fim-de-semana na Q1.

Consciente da tarefa que tem em mãos para este fim-de-semana desportivo, Duarte Camelo em ataque total à liderança à geral no Campeonato de Adão Pinto, abriu os cronometrados com o melhor tempo. O jovem talento mostrou claramente ao que vêm e que não pretende deixar a terceiros o seu destino e resultado em Sever do Vouga. Com 39.369, Duarte assinou o melhor tempo dos cronometrados e garantiu a Pole para a sua série de qualificação.

Ricardo Costa surpreende também pela positiva e assina o 2º melhor tempo, com o atual líder e campeão em título a não ir além do 3º melhor tempo à geral. Costa e Adão assumem as respetivas poles para as séria B e C.

Rafaela Barbosa, 3ª à geral no Campeonato lograria apenas o 7º melhor tempo e com isso a entrada na série C ao lado de Adão Pinto. Estavam definidas as séries e as primeiras lutas.

Realizadas as três séries relativas à Q1, com Duarte Camelo a vencer na Série A com Manuel Pinto e António Sousa a fechar Top 3. Na Série B destaque para a vitória de Ricardo Costa com 2ª e 3ª posição nas mãos de Mário Teixeira e Agostinho Pereira. Série C com o campeão em título Adão Pinto a enfrentar uma das suas principais rivais, Rafaela Barbosa. Cumpridas as 5 voltas ao traçado do Alto do Rocario, a vitória sorriria à jovem piloto Rafaela Barbosa que com uma condução irrepreensível relegou Manuel Tavares para 2º e Adão Pinto a lograr apenas a 3ª posição.

Consolidados os resultados a vitória na Q1 da 2RM vai para Ricardo Costa com Duarte Camelo e Rafaela Barbosa a serem 2ª e 3ª à geral. Adão Pinto não conseguiria melhor do que o 7º posto. Um excelente arranque de Costa e dos dois jovens pilotos que se agigantam na luta pelo título.

Kartcross – Qualificação 1

Mário Rato surpreende concorrência e faz o melhor tempo.

Alexandre Borges mais forte.

Mário Rato surpreendeu a concorrência esta tarde com o melhor tempo nos cronometrados entre os KX. Ao realizar a volta mais rápida em 36.032, Rato assegurou a Pole na Série A. Por seu lado o atual líder do Campeonato, Luís Almeida ficou a escassos 0.130s de Rato e mostra ao quem vem para a derradeira contenda em Sever do Vouga assumindo a Pole da Série B.

Diogo Soares colocou o seu Kincar no 3ª melhor tempo è geral com Alexandre Borges e Gustavo Henriques a serem 4ª e 5ª respetivamente. Pedro Rosário é que não começou da melhor forma já que se afundou nos tempos sendo apenas 11º. No entanto será de ter atenção que Rosário ficou a pouco mais de 1s de Mário Rato o que mostra bem a competitividade deste pelotão e como este título se irá decidir por tempos escassos.

Série A entre os homens dos “aranhiços” com Mário Rato verdadeiramente diabólico a vencer a concorrência direta e demonstrando ao que vem para este fim-de-semana. Gustavo Henriques e Tiago Pinto fecharam o Top 3 desta série.

Série B com mais lutas diretas entre candidatos ao título. A vitória sorriria a Alexandre Borges. Pedro Marques seria 2º e Luís Almeida a fechar em 3º.

Alexandre Borges a ditar a sua lei e com um andamento fortíssimo venceu a Q1. Um argumento de peso por parte do homem do PlanetKarcross que assim se lança de forma aguerrida ao ataque ao campeonato. Pedro Marques e Mário Rato, o mais rápido nos cronos, seriam 2º e 3º à geral. Luís Almeida, atual líder do campeonato não faria melhor do que o 4º posto e a ver Pedro Rosário ser apenas e só 10º à geral. Estão feitas as apresentações dos principais interessados ao título onde tudo está e continua em aberto.

Troféu Junior Kartcross – Qualificação 1

João Dinis não dá espaço e assina primeira vitória do fim-de-semana.

Entre os jovens talentos do Troféu Junior Kartcross o melhor tempo nos cronometrados foi para o líder do Troféu, João Dinis que mostrou cedo as intenções de segurar a vantagem sobre Yéssica Lorenzo. O jovem piloto arrancou ao cronometro 38.412s e deixou Yéssica nos retrovisores a 0.599s Lado a lado na grelha de partida, a luta estava garantida. Raquel Nunes fez o 3º tempo e juntou-se ao dueto na primeira linha da grelha.

Uma vez mais, como tantas vezes sucedeu ao longo da temporada, foi uma corrida sem história com vitória clara para João Dinis que consolida a sua posição de liderança. Yéssica seria 2ª à geral com Gabriela Godinho a ser 3ª.



Iniciados – Qualificação 1

José Barriga regressa nos Iniciados e cumpre calendário.

Regressado a esta lides, José Pedro Barriga o único piloto inscrito nos Iniciados no decorrer da época, cumpriu calendário. O jovem piloto iniciou desta forma a sua presença na última prova de época ao volante do seu Fiat Punto e deu continuidade à sua formação e aprendizagem.

Live-Streaming e Bola TV

Como habitualmente, o 50º Ralicross Sever do Vouga pode ser acompanhado nas transmissões live no Youtube da FPAK, no Facebook Oficial do Campeonato. As finais contam com transmissão em diferido na Bola TV no Domingo dia 01 Outubro, a partir das 18h30.