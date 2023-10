50º Ralicross Sever do Vouga define campeões nacionais, Taça de Portugal é em Lousada | AutoSport

Jorge Machado Campeão Nacional S1600, Adão Pinto revalida título da 2RM, João Dinis sagra-se Campeão Nacional do Troféu Júnior KartCross, Luís Almeida é o novo Campeão Nacional de KartCross e José Barriga Campeão Nacional de Iniciados. São estes os resultados resultantes da última prova do ano do Off Road, que se realizou com o 50º Ralicross Sever do Vouga.

Com muitos aficionados a comparecer no traçado Alto do Roçário este domingo, tal como antecipavam os membros da organização a cargo do Vouga Sport Clube, para assistir ao último dia de prova da etapa final do Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross, o calor extremo voltou a fazer-se sentir dentro e fora de pista. Tudo continuava em aberto no que a decisões dizia respeito relativamente aos títulos de campão nacional nas principais categorias.

Diz o povo que até ao lavar dos cestos é vindima, e no que ao Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross diz respeito, não se poderia encontrar melhor provérbio popular. Foi mesmo até à última, ao derradeiro dia de prova e últimos metros.

Depois de um final de tarde de sábado de lutas intensas em Sousa venceu na S1600, Alexandre Borges mostrou-se mais forte no KX. Já Ricardo Costa surpreendeu na 2RM e João Dinis consolidou caminho para o título no Troféu Júnior KX, desta feita o fim de tarde de domingo terminou com todas as lutas a se tornarem em todas as decisões.

S1600 – QUALIFICAÇÃO 2

Mário Barbosa vence Q2 na S1600

Entre os homens da S1600, André Sousa, vencedor absoluto de ontem alinhou na Série A, mas a sorte não esteve do seu lado já que um pequeno toque ditou um peão que o lançou para a 4ª posição. A luta centrou-se a três com António Sousa, Sérgio Dias e Bruno Campos a serem protagonistas. Com uma corrida decidida na Joker, Sérgio Dias assumiria a liderança para a vitória. António Sousa seria 2º e Bruno Campos fechou o Top 3.

Na série B a destacar a presença de Rogério Sousa e Joaquim Machado com Sousa a impor o seu ritmo dominando de fio a pavio numa corrida tranquila e limpa. Machado passaria na axadrezada na 2ª posição e o 3º posto a ficar para Carlos Carvalho.

O atual líder do campeonato Jorge Machado, e o atual campeão nacional Mário Barbosa, que ontem se viu traído pela caixa do seu Citroen Saxo, encontraram-se na Série C. Com os dois principais candidatos ao título em pista antecipava-se uma luta renhida. Barbosa com um arranque perfeito saltou da 4ª posição da grelha para a liderança com Machado a encher os seus retrovisores. Metro a metro Barbosa foi-se distanciando até à vitória. Machado somou um 2º lugar e Tiago Ferreira acabaria por conseguir segurar o 3º após grande luta com Leonel Sampaio.

Feitas as contas da Q2 entre os homens da S1600 foi Mário Barbosa a agarrar a melhor classificação. Vitória absoluta para o atual campeão em título. Top 3 a ficar fechado com Rogério Sousa e Jorge Machado a serem 2º e 3º respetivamente.

S1600 – QUALIFICAÇÃO 3

Novamente André Sousa

Mário Barbosa assumiu a Pole da Série A no arranque para a Série A da Q3 na S1600. Depois do desaire de sábado e a vitória matinal deste domingo, o campeão em título da categoria bastante consciente da tarefa que tinha pela frente para conseguir revalidar o campeonato, entrou ao ataque. Partida atribulada com a travagem para a curva 1 muito apertada. Uma sucessão de toques até à curva 3, sem consequências ou influência no resultado, colocariam Barbosa, que partiu muito bem, na liderança. Nos seus retrovisores, Tiago Ferreira e Bruno Campos. Momento de Joker para todos os pilotos a “dar e baralhar” a classificação com Joaquim Machado a ser o mais feliz na estratégia. Vitória para Machado com Barbosa “colado” na sua traseira e Tiago Ferreira a ser 3º.

Rogério Sousa foi o “senhor que se segue” ao sair da Pole na Série B com Sérgio Dias e Leonel Sampaio a “encostar” na travagem para a curva 1 numa luta totalmente dentro do fairplay desportivo. Sousa, que chegou a Sever do Vouga com pretensões ao título assumiria a liderança até ao fim para assinar a vitória na série. Dias e Sampaio com o 2º e 3º posto respetivamente.

Líder do Campeonato à chegada a Sever, Jorge Machado tinha nas mãos a Pole da Série C e contava com oposição “cerrada” de António Sousa e o piloto dominador de sábado com o melhor tempo nos cronos e vitória na Q1, André Sousa no seu Audi. Luta titânica no arranque com uma verdadeira luta de galos. António Sousa assume a liderança com André Sousa e Jorge Machado absolutamente no limite na sua peugada. Estratégia absolutamente perfeita do endiabrado André Sousa que somou mais uma vitória na bandeira de xadrez. António Sousa seria 2º com o líder do Campeonato a ser apenas 3º.

Com a sua prestação na Q3, André Sousa seria mesmo o vencedor após apurados e consolidados os resultados. Sousa junta assim a Q3 à Q1 e demonstra as suas intenções. António Sousa e Rogério Sousa garantiram o 2º e 3º à geral absoluta da Q3. Por seu lado, Jorge Machado e Mário Barbosa não foram além dos 7º e 8º no culminar desta Q3.

S1600 – MEIAS-FINAIS

Meia-Final A com luta titânica entre os pilotos que alinharam à partida. Rogério Sousa, Leonel Sampaio, Joaquim Machado, Carlos Carvalho e Bruno Campos. Partida limpa e muito disputada até porque só mesmo já na curva 3 da primeira volta de definiram posições. Volta após volta, das 7 a cumprir ao traçado do Alto do Rocario a joker veio “baralhar e voltar a dar” pela volta 4 com muitas trocas de liderança.

Na axadrezada e com passagem direta à final, vitória para Leonel Sampaio com 2º, 3º e 4º a serem Rogério Sousa, Jorge Machado e Joaquim Machado respetivamente. Estavam encontrados os primeiros 4 finalistas da S1600.

Meia-Final B com a presença na 2ª linha da grelha do campeão em título, Mário Barbosa que tinha diante de si para o arranque André Sousa, que ao longo do fim-de-semana demonstrou muita consistência. Na luta não se poderia descartar ainda António Sousa (com a Pole), Sérgio Dias, Tiago Ferreira e José Queirós. Uma vez mais, nesta luta a seis, só os primeiros quatro lugares importavam.

Corrida muito intensa como habitualmente na categoria rainha do Ralicross com a Joker também a definir resultados. André Sousa acabaria por se destacar vencendo, com António Sousa a ser 2º. Sérgio Dias e Mário Barbosa lograriam alcançar também a grande final. Campeonato totalmente em aberto com a passagem de todos os interessados ao título a marcar presença.

S1600 – FINAL

Rogério Sousa vence em Sever do Vouga

Jorge Machado é o novo Campeão Nacional.

Com os principais rivais alinhados para a grande final da S1600, com o título de campeão em jogo, Sever do Vouga agigantou-se para a decisão final. Muito era o público pendurado na emoção. Em pista, André Sousa com a Pole, tendo ao seu lado Leonel Sampaio e António Sousa. 2ª linha de grelha com Rogério Sousa e Sérgio Dias. Na 3ª e última linha, como não poderia deixar de ser e para tornar esta decisão sobre o título muito mais emocionante, Jorge Machado com Mário Barbosa e Joaquim Machado. Quem seria o Campeão… era momento de apostas!

Arranque disputadíssimo com uma sucessão de pequenos toques… com António Sousa a tomar a dianteira para parar antes do final da 1ª volta com o motor a ceder. Leonel Sampaio também ficou pelo caminho na primeira volta com problemas mecânicos na direção. Um autêntico “baralha e volta a dar” com a luta pela liderança a transitar para Jorge Machado, Mário Barbosa, Joaquim Machado e Sérgio Dias.

No entanto, surgiria nesta fase a única bandeira vermelha do fim-de-semana já que Sérgio Dias não evitou bater no Skoda Fabia de Leonel Sampaio que estava parado na saída da curva 1 desde a primeira volta. Nova grelha formada com os pilotos restantes e o reinício da final.

Na contenda Rogério Sousa, Jorge Machado, Mário Barbosa, Sérgio Dias e Joaquim Machado.

Novamente a curva 1 a ditar a sua lei e um toque entre Barbosa e Dias na travagem ditaria o abandono do até aqui campeão nacional. Barbosa estava fora e perdia qualquer esperança de pensar na revalidação do seu título.

A luta manteve-se até final com Rogério Sousa a ter obrigatoriamente que fazer a volta mais rápida e vencer se quisesse sonhar com o título. Rogério que manteve a liderança via Jorge Machado nos seus retrovisores fazer o que era necessário para ser campeão, bastava-lhe ser 2º à geral. Sem mais alterações, até final, na bandeira de xadrez Rogério venceu, mas não chegou.

Com a 2ª posição Jorge Machado sagrou-se virtualmente campeão nacional da S1600. No mais baixo do Joaquim Machado com Sérgio Dias a ser 4ª à geral.

2RM – Qualificação 2

Vitória no feminino para Rafaela Barbosa na Q2 da 2RM

Série A da Qualificação 2 a abrir a manhã de domingo para os homens da 2RM. Adão Pinto, campeão em título, teria a companhia de Ricardo Costa o vencedor da Q1 de Sábado, com o qual manteve uma animada luta. Um erro de Costa ditou um toque na barreira de proteção na entrada da Joker, deixando Pinto completamente tranquilo para vencer. Manuel Pinto e António Dias completavam os três primeiros lugares.

Na Série B o ponto de interesse centrou-se na prestação de Duarte Camelo, o principal opositor de Adão Pinto. O jovem lobo que veio dos Iniciados onde corria na época transata, e que ontem assinou o tempo mais rápido dos cronos sabia que só para a frente seria caminho. De início a fim, só deu Duarte Camelo que venceu com tranquilidade com Mário Teixeira e António a serem 2º e 3º respetivamente.

Na Série C, Rafaela Barbosa, outra das interessadas ao título nacional alinhou na pole. Com um arranque canhão, Rafaela de imediato se colocou na dianteira e onde não mais sairia. Vitória limpa para a jovem piloto filha do campeão Mário Barbosa. Andreia Sousa, outros dos grandes talentos femininos do Ralicross assinaria a 2ª posição e Manuel Tavares a 3ª.

Consolidados os resultados, a vitória absoluta seria da jovem Rafaela Barbosa com Duarte Camelo a ser 2º à geral e Manuel Pinto a fechar Top 3. Adão Pinto não lograria melhor do que a 11ª posição.

2RM – Qualificação 3

Manuel Pinto junta-se à lista de vencedores

Arranque da Q3 na 2RM com a Série A onde na Pole alinhava a vencedora da Q2, Rafaela Barbosa.

Corrida limpa com Barbosa a disputar a liderança com a consagrada Andreia Sousa. Corrida a “duas” com as senhoras a demonstrar técnica e garra ao longo das 5 voltas ao Alto do Roçario. Na linha de meta, mais uma vitória para Rafaela que demonstrou uma vez mais a sua consistência e técnica. Andreia Sousa desta feita a conseguir imprimir o ritmo habitual e com isso a garantir o 2º lugar. Jorge Costela lograria levar o seu Citroen Saxo ao 3º lugar.

Série B a juntar juventude e experiência, Duarte Camelo e Adão Pinto, os dois principais contendores ao título. Pinto a alinhar do lado exterior da pista com um arranque forte do Campeão em título. Disputa entre Duarte a Pinto na travagem, com um toque entre Mário Teixeira e Duarte Camelo que por sua vez toca em Adão Pinto que de imediato se viu relegado a último fruto do peão que fez. Resultado desta pequena carambola, a liderança da corrida a ficar para Mário Teixeira com António Dias no seu encalço e Duarte Camelo na expectativa. Na axadrezada a vitória foi para Mário Teixeira, seguido de António Dias e Duarte Camelo com garantir a 3ª posição muito “apertado” por Adão Pinto que fez uma corrida de trás para a frente.

Pole para Manuel Pinto na Série C cuja partida foi um pouco retardada devido à limpeza de algum óleo que foi deixado no traçado pelo Peugeot 106 de Duarte Camelo depois do desenlace da Série B. De salientar a ausência do único diesel integrante no Campeonato, o Ibiza de Fernando Silva que não alinhou. Partida disputada com vantagem para Manuel Pinto sobre António Sousa. Pelo caminho ficaria outra das senhoras do pelotão da 2RM, Rita Martins, que abandonaria na 2ª volta.

Vitória tranquila para Manuel Pinto, com António Sousa e Ricardo Costa a fechar a classificação.

Q3 com vitória absoluta para Manuel Pinto que desta forma junta o seu nome à lista de vencedores do fim-de-semana. António Sousa e Ricardo Costa fecham o Top 3.

2RM – MEIAS-FINAIS

Meia-Final A com Duarte Camelo na luta para o título a contar com muita oposição de Andreia Sousa e Manuel Tavares, mas com vantagem para o jovem piloto que até Sever do Vouga ocupava o 2º à geral no campeonato. Vitória clara de Duarte Camelo com passagem à Final absoluta. A acompanhá-lo iriam também Andreia Sousa, Manuel Tavares e António Sousa.

Meia-Final B a contar com a presença de Rafaela Barbosa, Ricardo Costa e Adão Pinto com vantagem para a jovem piloto por estar na Pole. No entanto essa vantagem de pouco lhe serviu, um arranque falhado ditou na largada a queda à cauda do pelotão. Quem aproveitou bem este erro foi Ricardo Costa que agarrou a liderança. Adão Pinto que tinha a saído da 5ª posição na 2ª linha da grelha também lucrou subindo a 3º. Decorrer de corrida limpo com decisões via Joker Lap. Para a grande final seguiriam Adão Pinto, que venceu esta meia-final com o Astra a fumegar. Ao campeão em título iriam juntar-se ainda Ricardo Costa, Mário Teixeira, António Dias.

2RM – FINAL

Duarte Camelo vence em Sever.

Adão Pinto revalida título.

A grande final da última prova do ano na 2RM contou com Duarte Camelo a assumir a Pole. Ao seu lado Adão Pinto e Andreia Sousa na primeira linha da grelha. Na contenda Ricardo Costa, Manuel Tavares, Mário Teixeira, António Sousa e António Dias.

Partida retardada com Adão Pinto a deixar descair o seu Astra dando depois uma volta completa e saindo da pista para o abandono. Não terão sido alheios a esta “estranha volta” os problemas com o seu Opel Astra terminou as Meias-Finais.

Semáforo verde e Duarte Camelo assumiu a liderança. Com Adão fora de prova e Rafaela Barbosa a não lograr presença na final, o jovem Duarte tinha “pista limpa” para a vitória nesta última prova da 2RM da presente época. Sem qualquer oposição Duarte foi acumulando segundos de distância para o pelotão terminado a época a vencer em Sever do Vouga. Para o intermédio do pódio Manuel Tavares e Mário Teixeira a ocupar o 3º posto à geral.

A vitória à geral sorriu a Duarte Camelo que acumula a este feito o lugar cimeiro da divisão 1. Uma dupla conquista do jovem lobo que ingressou este ano na 2RM vindo dos Iniciados. Já Adão Pinto, com a regularidade de uma excelente época ao volante do seu Astra, mesmo não tendo terminado a final em Sever do Vouga, venceu não só a divisão 2, mas também revalidou o título de campeão nacional absoluto na 2RM.

KARTCROSS– QUALIFICAÇÃO 2

Luís Almeida impõe-se na Q2 do KX

Q2 com duas séries para o extenso pelotão dos Kartcross onde a luta absolutamente infernal pelo título contínua. A provar isso mesmo a perfeita “loucura” das duas séries da Q2.

Sempre numa luta a três, a série A dos Kartcross seria uma dança de cadeiras. Com diferenças absolutamente insignificantes e com Alexandre Borges a liderar na curva1 após o arranque, seria a joker lap de Mário Rato que acabaria por definir o resultado. Rato cumpriu a sua joke muito cedo na corrida tendo conseguido com essa estratégia as décimas de segundo necessárias para deixar Borges na 2ª posição já perto do fim. Vitória para Mário Rato com Alexandre Borges e Gustavo Henriques a fechar Top 3.

Série B com a presença do líder do campeonato, Luís Almeida e do seu principal opositor, Pedro Rosário. Esperava-se luta renhida. Almeida seria mais forte no arranque e tomaria a dianteira com Rosário a rodar na 3ª posição. Com as passagens obrigatórias na joker devidamente cumpridas, Almeida conseguiria vantagem suficiente para garantir a vitória. Pedro Marques agarraria o 2º posto e Rosário a fechar Top 3.

Vitória absoluta na Q2 para Luís Almeida que assim soma pontos importantes para a liderança no Campeonato. Mário Rato e Alexandre Borges com os devidos argumentos mostrados em pista foram naturalmente 2º e 3º respetivamente.

KARTCROSS– QUALIFICAÇÃO 3

E à terceira… deu Mário Rato

Série A no KX a juntar, entre outros o líder do Campeonato, Luís Almeida a Alexandre Borges e Gustavo Henriques. Com o campeonato em causa, Almeida partiu melhor, mas foi Borges o mais forte. Agressivo e eficaz uma vez mais na abordagem ao traçado, Borges assumiu a liderança logo na curva 1 para de lá não mais sair. Sempre curto nas margens, Borges faria uma corrida limpa deixando Luís Almeida a lidar com Gustavo Henriques ao longo das restantes voltas. Borges venceu e Gustavo Henriques acabaria mesmo por superar Almeida, garantindo a 2º posição, relegando o seu opositor e líder do campeonato para 3º.

Série B com Mário Rato, Pedro Rosário e Pedro Marques a sair da primeira linha da grelha. Rato, que chegou a Sever em 3º à geral no campeonato, fez um excelente arranque que só seria suplantado por Marques com Rosário novamente a ver-se por momentos “estacionado” no terceiro posto e a ser um mero espectador. Uma vez mais a Joker a definir resultados com Mário Rato a levar a melhor e a assinar mais uma vitória para a sua conta pessoal. Marques é 2º e João Pinheiro a ser 3º. Rosário continuaria a afundar-se até ao 6º posto.

Mário Rato venceu a Q3 na classificação absoluta com Alexandre Borges e Pedro Marques e serem parte integrante do Top 3. Luís Almeida apenas 5º mas em clara vantagem sobre Pedro Rosário que conseguia apenas o 10º lugar.

KARTCROSS MEIA-FINAL

Meia-Final B com Tiago Pinto, Rui Nunes, Alcides Calçada na primeira linha da grelha. A alinhar também, Diogo Soares, Gonçalo Valentim, Luís Monteiro, Renato Campos e Fábio Santa. Vantagem na partida para Tiago Pinto seguido de Rui Nunes que entraram numa luta a dois pela liderança, com Diogo Soares a assistir de camarote. Cumpridas as Joker Laps e as 7 voltas ao Alto do Roçario, vitória para Tiago Pinto com Rui Nunes e Diogo Soares a ser 2º e 3º respetivamente.

KARTCROSS – FINAL

Alexandre Borges vence no KX

Alinhamento de luxo para a final com Alexandre Borges na Pole tendo ao lado Mário Rato, Pedro Marques. No pelotão ainda Luís Almeida, Gustavo Henriques, João Pinheiro, Tiago Costa e no sétimo posto da grelha Pedro Rosário o que deixava indiciar uma prova difícil para o pluricampeão na sua luta pelo título face aos demais rivais. A juntar a esta luta, os dois primeiros da Meia-Final, Tiago Pinto e Rui Nunes.

Corrida de loucos com os principais rivais e pretendentes ao título a esgrimirem os derradeiros argumentos nesta final. Com diferentes estratégias de joker lap, muita técnica e boa agressividade em pista, as trocas de posições foram constantes, mas com uma tónica muito presente na prestação de Alexandre Borges e Mário Rato. Palmo a palmo o traçado do Alto do Roçario foi acumulando volta após volta no pelotão mais competitivo do campeonato e onde as diferenças pontuais eram as mais curtas.

Alexandre Borges sorriria na linha de chegada assinando mais uma vitória para o seu já vasto palmarés. No intermédio do pódio Mário rato com Gustavo Henriques na sua roda a ser 3º à geral. Mas a luta pelo título estava um pouco mais atrás com Luís Almeida a garantir o 7º posto à geral face a Pedro Rosário que foi apenas 9º.

Luís Almeida sagrou-se desta forma Campeão Nacional de Kartcross sucedendo a Joca Gonzaga.

TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS – QUALIFICAÇÃO 2

João Dinis soma vitória da Q2 à Q1 e segue rumo ao título.

Q2 entre os jovens do Troféu Júnior Kartcross com o regresso ao traçado do Alto do Roçario. Contenda habitual entre João Dinis e Yéssica Lorenzo com o pelotão restante totalmente no feminino onde alinham Gabriela Godinho, Raquel Nunes e Ana Gonçalves.

Arranque perfeito para Dinis que de imediato se destacou cravando 8s de diferença para as senhoras no final da primeira volta. A luta centrou-se pela 2ª posição à geral com Gabriela Godinho a surpreender Yéssica Lorenzo o que foi dando espaço a Dinis para continuar a afastar-se. Com a corrida totalmente controlada, Dinis somou mais uma vitória ao seu palmarés. Atrás de Dinis, a luta foi vantajosa para Lorenzo que superou Gabriela Godinho apenas na última volta.

TROFEÚ JÚNIOR KARTCROSS – QUALIFICAÇÃO 3

Novamente Dinis… mais uma vitória na Q3 do TJKX.

E a incerteza finalmente chegou ao Troféu Júnior Kartcross na Q3. Com Dinis na Pole a dividir a 1ª linha da grelha com Yéssica Lorenzo e Gabriela Godinho, o arranque foi, o momento-chave. Gabriela por fora com um arranque forte vem para o “miolo” da pista no momento da travagem tocando em Yéssica que por sua vez toca em Dinis. Sem escapatória possível A jovem espanhola viu-se “presa” entre os dois KX de Dinis e Gabriela, suspensões dianteiras e direção a sofrerem as consequências e a jovem Yéssica a ver a sua corrida terminar nesse preciso momento. Daqui em diante luta a dois com Gabriela Godinho a mostrar as credenciais de família, mas a não conseguir resistir a Dinis nos metros finais. Vitória para Dinis, mais uma, seguido de Gabriela Godinho e Raquel Nunes.

TROFEÚ JÚNIOR KARTCROSS – FINAL

Grelha de partida com João Dinis a alinhar na Pole. Ao seu lado Yéssica Lorenzo e Raquel Nunes. Ana Gonçalves e Gabriela Godinho na 2ª fila.

João Dinis desta feita não aproveitou a sua Pole e meio da primeira volta era apenas 4º classificado à geral com Yéssica Lorenzo a assumir a liderança e sem dar qualquer possibilidade ao resto do pelotão impôs o seu ritmo. Na 5ª volta, no entanto, Dinis com uma corrida feita de trás para a frente já estava colado à jovem espanhola. A diferença entre ambos foi de apenas 0.183s com vantagem para a jovem espanhola que assim venceu a última prova do Troféu Júnior Kartcross de 2023.

Intermédio do pódio para João Dinis que com esta prestação se sagrou virtualmente Campeão Nacional. A 3ª posição à geral ficaria Gabriela Godinho.

INICIADOS

João Barriga é o vencedor da divisão Iniciados de 2023

Nos iniciados a época de 2023 conto exclusivamente com a prestação de José Barriga. O jovem piloto do Fiat Punto que marcou presença em mais 3 provas da temporada de 2023 (Sever do Vouga 1; Lousada; Montalegre 2), termina o ano em Sever de Vouga tendo-se a si, uma vez mais, como único “rival”. Foi um ano de aprendizagem e de apuramento de técnica. Com momentos claros de evolução Barriga deu por finda a sua época com sorrisos e satisfação.

Naturalmente, sem oposição, mas sempre motivado e bem-disposto, Barriga venceu a última prova do ano. Já com os olhos postos em 2024, espera-se que os Iniciados regressem não só com a sua presença, mas com um pelotão maior para que a emoção regresse entre os mais jovens.

TAÇA DE PORTUGAL

Lousada recebe Taça de Portugal

Findo o Campeonato Portugal de Ralicross e Kartcross, a atenção vai agora centrar-se em Lousada com a realização da Taça de Portugal nos dias 21 e 22 de Outubro. A catedral recebe a derradeira prova da época. Está desde já garantida a festa da Taça.