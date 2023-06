49º Ralicross Sever do Vouga: Calor extremo e emoções ao rubro | AutoSport

O Campeonato Nacional de Ralicross e Kartcross está de regresso a Sever do Vouga para dar início a uma sequência de competição intensa, com três provas em apenas mês e meio, o que faz com que os embates na pista do Alto do Roçário tenham de ser bem pensados para não colocar em causa qualquer uma das jornadas que se seguem.

Com calor muito intenso a marcar o ritmo das corridas da tarde e após os treinos cronometrados estava lançado este primeiro dia de competição.

André Ferreira impõe o seu ritmo na 2RM

Divida por três mangas, a 2RM é uma das mais competitivas categorias do Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross. Aberto o semáforo para a primeira manga é o campeão em título, Adão Pinto, partindo da pole, que domina de início ao fim, tendo assegurado a vitória. Seguiram-se a segunda e terceira mangas com as vitórias de André Ferreira (Suzuki Swift) e Ricardo Costa (Citroen Saxo).

Mas as contas da Q1 só se fazem no fim e a incerteza esteve presente.

Com um tempo total de 3:27:690, André Ferreira (Suzuki Swift), somou à sua conta pessoal, a primeira bandeira de xadrez do fim-de-semana, consagrando-se vencedor absoluto da Q1 2RM neste sábado. Ricardo Costa (Citroen Saxo) com a vitória na sua manga e com um tempo de 3:27:958 assegurou o 2º posto à geral. A surpresa veio de Duarte Camelo (que este ano ascendeu a esta categoria vindo dos iniciados), tendo sido 2º na sua manga de qualificação atrás de Ricardo Costa, bateu a restante concorrência com 3:29.022.

Uma menção para Adão Pinto, campeão em título, que lograria com o seu Opel Astra, apenas o 4º lugar à geral, e isto apesar da vitória na sua manga.

No feminino a destacar os 9º e 12º lugares de Rafaela Barbosa e Andreia Sousa que tão boa conta de si deram em Mação e que nesta tarde de sábado deixam claras as suas intenções para esta 3ª prova do campeonato na pista do Alto do Roçario.

André Sousa abre Super 1600 a vencer na Q1.

Também dividida em três mangas, a categoria rainha do muito público de Sever e adeptos do Ralicross, a Super 1600 demonstrou que os pilotos inscritos vieram a Sever do Vouga com claras intenções de marcar diferenças nesta tão importante fase do campeonato.

Sem incidentes de maior e fechadas as mangas da Q1 dos Super 1600 o vencedor absoluto desta primeira tarde de competição foi André Sousa que completou com o seu Audi A1, a sua manga em 3:14.860. O atual 2º classificado do campeonato está apenas a 6 pontos do líder atual Jorge Machado que esta tarde assinou apenas o 7º lugar à geral. Com esta prestação André Sousa demonstra um ritmo intenso com claras pretensões no campeonato.

A 2ª e 3ª posições à geral ficam nas mãos do atual 5º classificado do campeonato, Rogério Sousa (3:16.769), e do atual campeão em título e 4º classificado do campeonto, Mário Barbosa (3:17.371).

Iniciados e Supercars

Estreia de José Barriga e Regresso de Tiago Alexandre. A categoria de Iniciados está de regresso com a estreia absoluta e solitária de José Pedro Barriga ao volante de um Fiat Punto.

Nos Supercars, Tiago Alexandre animou o muito público com as suas “atravessadelas”.

Quer José Pedro Barriga quer Tiago Alexandre (Peugeot 208) cumpriam as suas provas de forma a qualificar para a competição de domingo.

Castro ataca liderança do campeonato no Kartcross

Com a luta no campeonato ao rubro e em fase importante da época, o Campeonato de Portugal de Kartcross chega a Server do Vouga com Pedro Rosário com uma liderança de 5 pontos sobre Sérgio Castro. Um pouco mais distantes, a 18 pontos, estão Pedro Marques e João Pinheiro. A fechar o Top 5 Alcides Calçada a 18 pontos do líder.

Este é o cenário no que a Campeonato diz respeito à entrada da 3ª prova do pelotão do Kartcross e a tarde de sábado foi plena de emoções no que a uma das mais espetaculares categorias diz respeito.

Realizadas as 3 mangas de qualificação deste primeiro dia do 49º Ralicross de Sever do Vouga a vitória absoluta da Q1 da categoria Kartcross vai para Sérgio Castro (ASK XCR), que assim inicia o ataque à liderança do campeonato. Com um tempo de 3:07.897, Castro é o vencedor do dia. A 1.803s e na 2ª posição à geral surge Tiago Pinto (LBS RX01), 12º classificado no campeonato na chegada ao Alto do Roçario. A fechar no mais baixo do pódio, o atual líder do campeonato, Pedro Rosário (SEMOG BRAVO), a 2.274s de Castro. O Top 5 do dia fica completo com as prestações de Rui Nunes (SEMOG BRAVO), e Diogo Soares (Kincar Kin), em 4º e 5º respetivamente.