49ª edição do Ralicross de Sever do Vouga no próximo fim-de-semana | AutoSport

O Vouga Sport Clube vai realizar nos próximos dias 17 e 18 de Junho, a 49ª edição do Ralicross de Sever do Vouga, prova pontuável para os Campeonatos de Portugal de Ralicross, Kartcross e com o Camião Cross, em formato de demonstração, no Circuito do Alto do Roçário em Sever do Vouga.

O Vouga Sport Clube pretende realizar mais uma edição com a qualidade que tem habituado participantes e público, estando as expectativas altas para esta edição. Lembrando que se trata da 3ª Prova do Campeonato de 2023, a mesma contará com certeza com muitos pilotos, alguns já conhecidos, projetos novos e alguns regressos já anunciados. As inscrições para a Prova decorrem desde o dia 29 de Maio, até ao dia 12 de Junho de 2023.

Para além da componente desportiva e de toda a envolvência habitual deste evento, haverá ainda alguns extras para dar ainda mais brilho a esta jornada de Ralicross, que se desenrolará ao longo de todo o fim de semana.

No sábado (17), de manhã, irão decorrer as verificações técnicas e documentais e, à tarde (a partir das 14h00), serão realizadas as sessões de treinos livres, treinos cronometrados e realização da 1ª corrida de qualificação.

No domingo (18), a partir das 8h30 arrancará o Warm-up, seguindo-se as 2ª e 3ª corridas de qualificação e, à tarde (a partir das 14h00), serão disputadas as meias-finais e finais, cerimónias de pódio e entrega de prémios.

Os bilhetes poderão ser adquiridos na bilheteira do Circuito, ou online (https://e.3cket.com/49-o-ralicross-de-sever-do-vouga), com valores a partir de 6,00€ para sábado, 10,00€ para domingo e 12,00€ para o conjunto do fim de semana (ou 10,00€ para sábado, 15,00€ para domingo e 20,00€ para o conjunto do fim de semana, se pretender passar a ponte para a zona da Torre e interior do Circuito).