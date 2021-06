RX Portugal: Qualificações e Finais em direto via streaming | AutoSport

Depois de um verdadeiro dia de verão onde os pilotos estrangeiros marcaram o ritmo nos Super1600 e SuperCars, o circuito internacional de Montalege será palco hoje das decisivas corridas desta segunda prova do RX Portugal 2021 by Diatosta.



A partir das 10h15m (Qualificações) e das 14h30m (Finais), a ação em pista poderá ser acompanhada em direto via Live Streaming nos seguintes links em baixo:

https://www.facebook.com/ralicrossportugal/

https://www.youtube.com/channel/UCYB6n_L69UH-ngRatDrUbfw/videos



Disputadas as 2 primeiras Qualificações (de um total de 4), estes são os pilotos que lideram

atualmente a classificação:



Junior Kartcross :Hugo Bueno (Kincar)

Kartcross: Pedro Rosário (Semog)

Iniciados: Rafael Rêgo (Citroen Saxo Cup)

Nacional 2RM: Adão Pinto (Opel Astra OPC)

Nacional 1600: Leandro Macedo (Citroen Saxo Cup)

Super1600: Yury Belevskiy (Audi A1 S1600)

SuperCars: Tomi Karai (Audi S1 quattro)

Foto: RX Portugal

Duarte Mesquita