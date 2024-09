Rui Madeira ‘passou’ pelo Caramulo Motorfestival: Rali Vidreiro é hipótese

Rui Madeira voltou a marcar presença no Caramulo Motorfestival, sendo presenteado com mais uma demonstração da popularidade que tem junto dos aficionados, sendo fortemente acarinhado pelo “mar de gente” que acorreu ao evento. Na vertente competitiva, Rui Madeira participou na Rampa Histórica Michelin e voltou a conquistar o triunfo no Grupo N.

E, por mais que seja habitual, é sempre impressionante ver o carinho intenso que os fãs nutrem por Rui Madeira, não esquecendo que o consagrado piloto deu a Portugal o primeiro título no Mundial de Ralis, ao vencer a Taça FIA de Grupo N em 1995.

Fotos, autógrafos, entrevistas, conversas sobre a carreira, de tudo um pouco o piloto viveu ao longo dos três dias da edição 2024 do Caramulo Motorfestival, onde, uma vez mais, marcou presença com o seu Mitsubishi Lancer EVO III, sendo acompanhado Paula Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, seus fiéis ‘escudeiros’ na navegação.

Rui Madeira participou, uma vez mais, na Rampa Histórica Michelin, tendo voltado a dominar as lides do Grupo N, alcançando mais uma vitória para juntar ao seu imensurável palmarés.

Para mim é sempre um enorme prazer estar no Caramulo Motorfestival. É um evento único, com uma atmosfera impressionante, onde se respira paixão pelos automóveis!…”, destaca Rui Madeira, que enfatiza “o naipe incrível de máquinas e pilotos de várias gerações. Uma verdadeira festa de nível internacional, onde o público marca presença em grande número e com muito entusiasmo”.

O ‘mundialista’ realça “o impacto que proporcionamos aos nossos patrocinadores com a nossa presença. E, se o espírito competitivo não é tudo neste evento, não deixa de ser uma prova ao cronómetro e estou muito feliz por termos, uma vez mais, vencido o Grupo N e ter ficado tão acima na Geral. Foi um fim-de-semana em cheio, onde ter comigo a Paula e o Nuno, meus navegadores habituais, se tornou o meu grande privilégio!”.

Paula Madeira não escondeu “o orgulho com mais esta fantástica exibição do Rui!… Um 1º lugar que foi disputado até à última subida ao lado de grandes máquinas e de pilotos de várias gerações. Estou também muito grata pelo apoio e carinho do público ao longo destes 3 dias.E venha o Luso!”.

Por seu lado, Nuno Rodrigues da Silva assumiu que “é sempre confortável andar ao lado do Rui, pois são milhares de quilómetros feitos em equipa e entendemo-nos de forma perfeita. Este evento é excecional e foi um prazer estar no Caramulo, desfrutando do espírito da rampa, do contacto com milhares de aficionados e ver o carinho imenso que têm por nós!”.

No calendário de Rui Madeira para o que falta de 2024 estão confirmadas as presenças no Almada Sprint e no Rally Legends Luso Bussaco, havendo ainda a possibilidade de alinhar no Rali Vidreiro e no Challenge R5 integrado no Leiria Sobre Rodas.