Rui Madeira no Eco Rally de Lisboa: “campeonato está a captar novas marcas e mais visibilidade nacional” | AutoSport

Rui Madeira e Sancho Ramalho vão voltar a fazer dupla numa prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias. Será na edição 2023 do Eco Rally de Lisboa, que se disputa nos dias 21 e 22 de outubro.

A presença do consagrado piloto enquadra-se “na minha função de embaixador do Rali de Lisboa, prova que contou para a Taça de Ralis de 2023 e com os compromissos assumidos pelo Clube “CPKA” com a autarquia de Lisboa e a EMEL em realizar uma prova pertencente ao Campeonato das Novas Energias sob a égide da FPAK. Senti a responsabilidade de contribuir e divulgar uma prova que veio para ficar na região de Lisboa”.

Rui Madeira considera que “Este campeonato está a captar novas marcas e mais visibilidade nacional com a introdução no campeonato de 2023 das provas nas ilhas nos Açores e Madeira e atrai cada vez mais as atenções de pilotos, equipas e do público”.

Outra novidade é o regresso de Rui Madeira aos comandos de um carro oficial da Ford. A escolha recaiu no Ford Mustang Mach -E 4×4, que debita o equivalente a 337 cv, assumindo o piloto que sente “um enorme orgulho por voltar a contar com a confiança e o apoio da Ford Lusitana. O objetivo será lutar por uma posição entre os 3 primeiros. No ano passado, na minha estreia neste tipo de competição, terminámos em 4º e não fomos ao pódio devido à minha pouca experiência neste género de corridas. Agora tudo faremos para melhorar a classificação. O pódio é o objetivo, mas, se se proporcionar, tudo faremos para vencer”.

Pelo mesmo diapasão afina Sancho Ramalho que lembra de ter tido “o prazer de conhecer pessoalmente e navegar o Rui Madeira na edição de 2022. O bom entrosamento que estabelecemos, resultou numa excelente classificação. Ficou a vontade de regressar e melhorar o resultado alcançado. Vamos lutar pela vitória!”.

O Eco Rally de Lisboa vai realizar-se nos dias 21e 22 de outubro de 2023, com o seu centro operacional situado no emblemático Padrão dos Descobrimentos em Belém.

Dia 21 de outubro, sábado de manhã, terão lugar as verificações, seguindo-se à tarde a 1 seção competitiva com 130 km, que se desenrolar nos concelhos de Lisboa, Loures, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço.

A 2° secção, percorrida no dia 22 de outubro, conta com cerca de 111 Km e realiza-se entre Lisboa, Serra de Sintra e depois Estoril, (domingo de manhã) sendo de destacar o setor de regularidade no Parque Natural de Monsanto.

À hora de almoço, será disputada uma Street Stage em Belém, na praça do Império em frente a Mosteiro dos Jerónimos, para terminarem de seguida a prova junto do Padrão dos Descobrimentos.